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Στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου τοποθετούνται οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να αναμένεται να ακολουθήσει και αυτή τη φορά το καθιερωμένο σύστημα καταβολών σε δύο φάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με διαφορετικές ημερομηνίες για τους δικαιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τον συνήθη προγραμματισμό, οι πληρωμές πραγματοποιούνται την τέταρτη από το τέλος και την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται εκείνου στον οποίο αντιστοιχούν οι συντάξεις.

Με βάση το ημερολόγιο, οι επικρατέστερες ημερομηνίες είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες από τον ασφαλιστικό φορέα.

Πληρωμές συντάξεων: Ποιοι προηγούνται και ποιοι ακολουθούν

Η πρώτη φάση, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να περιλαμβάνει τους μη μισθωτούς συνταξιούχους των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται να πληρωθούν και οι λεγόμενοι «νέοι» συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Στην πρώτη καταβολή εντάσσονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Η δεύτερη φάση, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, Δημοσίου, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και άλλων ασφαλιστικών φορέων μισθωτών.

Μαζί με τις κύριες συντάξεις της δεύτερης φάσης αναμένεται να καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ενίσχυση 400 ευρώ: Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία χορηγείται ως καθαρό ποσό, χωρίς φορολογικές κρατήσεις και χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης.

Με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, το δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης καθορίζεται πλέον κυρίως από την ηλικία και την κατηγορία σύνταξης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι γήρατος, καθώς και όσοι εισπράττουν δύο συντάξεις, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το ηλικιακό όριο είναι χαμηλότερο και διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, στους οποίους η ενίσχυση χορηγείται χωρίς περιορισμούς ηλικίας, εισοδήματος ή περιουσίας.

Παράλληλα, για τους νέους συνταξιούχους που συμπλήρωσαν τα 65 έτη μέσα στο 2025, απαιτείται να έχει εκδοθεί οριστική σύνταξη έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν κυρίως οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, εφόσον δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται για τη χηρεία ή την αναπηρία.

Η διεύρυνση του μέτρου μέσω της κατάργησης των οικονομικών κριτηρίων δεν σημαίνει, επομένως, ότι το ποσό καταβάλλεται ανεξαιρέτως σε όλους τους συνταξιούχους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ηλικιακές προϋποθέσεις όσο και την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία εντάσσονται, ενώ για τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση των δύο ημερομηνιών πληρωμής.