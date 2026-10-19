Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με το κόστος ενέργειας και καυσίμων να εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στις τιμές, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πρόσθετο πλαίσιο συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, με στόχο οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε μια περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά αυξάνονται οι αγορές των νοικοκυριών.

Την πρωτοβουλία προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την αγορά να συνεργαστεί για τη διαμόρφωση ενός διευρυμένου πακέτου προϊόντων που θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών έως το τέλος του 2026, ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήδη έχουν καταγραφεί μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Το εορταστικό πακέτο και οι τιμές στα ράφια

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποια προϊόντα θα ενταχθούν στο εορταστικό πακέτο και ποιο θα είναι το εύρος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν στα σούπερ μάρκετ.

Η στόχευση είναι να συμπεριληφθούν προϊόντα που έχουν αυξημένη ζήτηση την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει τη συμφωνία συγκράτησης τιμών μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να περιοριστούν οι πρόσθετες πιέσεις που μπορεί να εμφανιστούν στην αγορά κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της νέας ανόδου του κόστους ενέργειας και καυσίμων, η οποία επηρεάζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο συνολικό κόστος λειτουργίας και παραγωγής.

Στο επίκεντρο οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Παράλληλα με τις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αδικαιολόγητες αυξήσεις. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι μέρος των ανατιμήσεων μπορεί να συνδέεται με το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων, δεν μπορεί όμως κάθε αύξηση να αποδίδεται αυτομάτως στις ίδιες αιτίες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έχει επισημάνει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά δέχονται σημαντικές πιέσεις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν και τη δυνατότητα περιορισμού των περιθωρίων κέρδους τους για ένα χρονικό διάστημα.

Στόχος είναι να διαχωρίζονται οι ανατιμήσεις που δικαιολογούνται από την αύξηση του κόστους από εκείνες που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τις συνθήκες της αγοράς.

Για τον λόγο αυτό εξετάζονται και πρόσθετες προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει πραγματοποιήσει ελέγχους και παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών στην αγορά.

Οι προτάσεις βρίσκονται υπό εξέταση και, σύμφωνα με τον υπουργό, αναμένεται να τεθούν συνολικά υπόψη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, καθώς το ζήτημα της ακρίβειας παραμένει κρίσιμο για τα νοικοκυριά.

1.740 κωδικοί με μειωμένες τιμές

Ήδη, πάντως, η εικόνα που παρουσιάζεται από την πλευρά της αγοράς περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές και να διατηρηθεί η συμφωνία συγκράτησης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους.

Η παράταση της συμφωνίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εορταστικής περιόδου, όταν οι αγορές των νοικοκυριών αυξάνονται και η ζήτηση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ενισχύεται.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να υπάρξει σταθερότητα στις τιμές των βασικών προϊόντων, χωρίς παράλληλα να δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά.

Ο υπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι ορισμένες αυξήσεις θεωρούνται αναμενόμενες όταν συνδέονται με το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων. Αντίθετα, οι αυξήσεις που δεν προκύπτουν από αντίστοιχη μεταβολή του κόστους αποτελούν αντικείμενο αυξημένης εποπτείας.

Η προσπάθεια επομένως κινείται σε δύο επίπεδα: αφενός στη στήριξη των καταναλωτών μέσω της συγκράτησης των τιμών και αφετέρου στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου οι ανατιμήσεις κρίνονται αδικαιολόγητες.

Στοίχημα η συγκράτηση του κόστους στο εορταστικό τραπέζι

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες του νέου πακέτου, κυρίως ως προς τις κατηγορίες προϊόντων που θα περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο βάρος για τα νοικοκυριά, καθώς η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες και υψηλότερες δαπάνες για τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά.

Το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα διευρυμένο εορταστικό πακέτο, το οποίο θα περιορίσει την επιβάρυνση των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών και μετά τις γιορτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πορεία των τιμών στα ράφια, η εξέλιξη του ενεργειακού κόστους και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για το επόμενο διάστημα.