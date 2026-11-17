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Με ένα νέο πρόγραμμα μειωμένων τιμών σε βασικά είδη διατροφής και προϊόντα που βρίσκονται στο επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων αγορών επιχειρεί το υπουργείο Ανάπτυξης να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών κατά την εορταστική περίοδο.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» θα τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, αντικαθιστώντας τα εορταστικά καλάθια που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Τις λεπτομέρειες παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η νέα πρωτοβουλία θα καλύπτει σημαντικά περισσότερα προϊόντα σε σύγκριση με τα προηγούμενα μέτρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν περισσότεροι από 300 κωδικοί προϊόντων, κατανεμημένοι σε 25 κατηγορίες, όταν τα προηγούμενα εορταστικά καλάθια περιορίζονταν σε τέσσερις έως έξι κατηγορίες.

Ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένες τιμές

Η νέα πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε είδη που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Στις κατηγορίες που ανέφερε ο υφυπουργός περιλαμβάνονται ελαιόλαδο, κρέατα, γάλα, φέτα, ζυμαρικά, καφέδες, αναψυκτικά, σάλτσες και ξηροί καρποί. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα καλύπτει εορταστικά προϊόντα, όπως σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια και βασιλόπιτες.

Η επιδίωξη είναι οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές σε χαμηλότερες τιμές, τόσο για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού όσο και για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Εκπτώσεις της τάξης του 25% – Τι θα ισχύσει για κρέατα και γλυκά

Όπως εξήγησε ο κ. Σπανάκης, οι μειώσεις τιμών στο πλαίσιο του προγράμματος θα κινούνται στην περιοχή του 25%, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων.

Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι στα κρέατα και στα γλυκά οι εκπτώσεις θα είναι μικρότερες του 25%, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσοστό για τις δύο αυτές κατηγορίες.

Η εφαρμογή του μέτρου θα συμπέσει με την περίοδο κατά την οποία κορυφώνονται οι αγορές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με στόχο να δημιουργηθούν πρόσθετες δυνατότητες εξοικονόμησης για τους καταναλωτές.

Πώς συνδέεται με τις υπόλοιπες μειώσεις τιμών

Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» έρχεται να προστεθεί στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών περιλαμβάνει 1.140 κωδικούς προϊόντων, με μέση έκπτωση 7,2%, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική επιδίωξη δεν περιορίζεται στην αποτροπή νέων ανατιμήσεων, αλλά επεκτείνεται στην επίτευξη πραγματικών μειώσεων.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο νέο εορταστικό πρόγραμμα, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των διαθέσιμων προσφορών.

«Στόχος μας είναι όχι μόνο το ταβάνι αλλά η μείωση τιμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης, καλώντας τις εταιρείες να ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το ζητούμενο πλέον είναι η συμμετοχή της αγοράς και η εφαρμογή των ανακοινωθέντων μειώσεων, προκειμένου οι καταναλωτές να δουν ουσιαστικό όφελος στις αγορές τους κατά την εορταστική περίοδο.