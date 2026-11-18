Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη θέση της ανάμεσα στην παγκόσμια ελίτ του λιανεμπορίου εδραιώνει η οδός Ερμού, η οποία διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά τη 15η θέση στη λίστα με τους πιο ακριβούς εμπορικούς δρόμους του πλανήτη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Main Streets Across the World 2026 της Cushman & Wakefield (την οποία παρουσιάζει στην Ελλάδα η Cushman & Wakefield Proprius), η εμπορική καρδιά της Αθήνας επιβεβαιώνει τη διαχρονική της ανθεκτικότητα και παραμένει αδιαφιλονίκητα η ακριβότερη εμπορική τοποθεσία της χώρας.

Κατά το τελευταίο έτος, οι μισθωτικές αξίες των κορυφαίων καταστημάτων στην Ερμού κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 2%, σκαρφαλώνοντας στα 3.780 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (ποσό που αντιστοιχεί σε 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα ή 408 δολάρια ΗΠΑ ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως).

Πάνω από Βαρκελώνη, Δουβλίνο και Άμστερνταμ η αθηναϊκή αγορά

Στην παγκόσμια κατάταξη, η οδός Ερμού τοποθετείται ακριβώς πίσω από την εμβληματική Maximilianstraße του Μονάχου (14η θέση με 4.320 ευρώ/τ.μ./έτος), αφήνοντας πίσω της κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς shopping, όπως η Passeig de Gràcia της Βαρκελώνης (16η θέση με 3.660 ευρώ/τ.μ./έτος). Παράλληλα, διατηρεί το προβάδισμά της έναντι ιστορικών εμπορικών αρτηριών, όπως η Grafton Street του Δουβλίνου, η Pařížská Street της Πράγας και η P.C. Hooftstraat του Άμστερνταμ, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταλαμβάνει σταθερά την 26η θέση, όπως ακριβώς και το 2025.

Αν και η ετήσια αύξηση του 2% κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,0%) και τον ευρωπαϊκό (2,9%), οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ερμού έγκειται στη σταθερότητά της. Σε βάθος χρόνου, τα ενοίκιά της επιδεικνύουν αξιοσημείωτη αντοχή χωρίς έντονες διακυμάνσεις, καθιστώντας την μία από τις πιο προβλέψιμες και ασφαλείς αγορές εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής τόσο για τους διεθνείς ομίλους λιανικής όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές.

«Η σταθερή 15η θέση της οδού Ερμού επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα βρίσκεται σταθερά στον χάρτη των διεθνών λιανοπωλητών. Ο ισχυρός τουρισμός, οι ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες και η πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα κορυφαίων χώρων συνεχίζουν να στηρίζουν τα ενοίκια, και αναμένουμε ότι η ζήτηση για χώρους ναυαρχίδων στην οδό Ερμού θα παραμείνει σταθερή το 2027», υπογραμμίζει ο ιδρυτής της Cushman & Wakefield Proprius, Nicky Simbouras.

Ο παγκόσμιος χάρτης: Η επιστροφή της 5ης Λεωφόρου και οι νέες τάσεις

Σε διεθνές επίπεδο, η έκθεση του 2026 καταγράφει μια σημαντική ανατροπή στην κορυφή. Η Άνω 5η Λεωφόρος της Νέας Υόρκης ανακτά τα σκήπτρα ως ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2023, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο ενοικίων κατά 35%, στα 2.700 δολάρια/τ.π. ετησίως (24.998 ευρώ/τ.μ.). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η New Bond Street του Λονδίνου (2.230 δολάρια) και στην τρίτη η Via Montenapoleone του Μιλάνου (2.160 δολάρια), με τις δύο ευρωπαϊκές λεωφόρους να διατηρούν αμετάβλητες τις αξίες τους.

Συνολικά, στις 147 εμπορικές τοποθεσίες που εξετάστηκαν παγκοσμίως, ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 3,0% (από 4,3% το 2025), παραμένοντας ωστόσο σε θετικό έδαφος, καθώς σχεδόν οι μισοί δρόμοι (49%) κατέγραψαν αυξήσεις και το 32% σταθερότητα. Η Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ηγήθηκαν της ανάπτυξης με 3,1%, με την Ασία-Ειρηνικό να αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια όπου παρατηρήθηκε επιτάχυνση.

Η ζήτηση για καταστήματα-ναυαρχίδες παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με περισσότερα από 815.000 τετραγωνικά πόδια να μισθώνονται στις 30 κορυφαίες οδούς μέσω 153 νέων συμφωνιών, εκ των οποίων το 90% αφορούσε διεθνή brands. Ο κλάδος της μόδας εξακολουθεί να κυριαρχεί απορροφώντας το 50% των συναλλαγών και το 57% των διαθέσιμων χώρων, αν και τα εμπειρικά concepts, η εστίαση και ο κλάδος υγείας και ομορφιάς κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Τέλος, στην Ευρώπη ξεχώρισαν για τη δυναμική τους άνοδο η Calea Victoriei στο Βουκουρέστι (+29%), το Covent Garden και η Regent Street στο Λονδίνο (+13%), η Passeig de Gràcia στη Βαρκελώνη (+7%) και η Serrano στη Μαδρίτη (+5%).