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Μπορεί η επόμενη οικονομική ύφεση να γίνει αισθητή πρώτα στα στριπτιζάδικα και αργότερα στις χρηματιστηριακές αγορές; Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, αυτή είναι η λογική πίσω από τον λεγόμενο Stripper Index, έναν ανεπίσημο οικονομικό δείκτη που επιχειρεί να ανιχνεύσει μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά μέσα από τα έσοδα των εργαζομένων στη βιομηχανία της ενήλικης ψυχαγωγίας.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο πληθωρισμός και η ανεργία, ο Stripper Index βασίζεται σε μια απλή παρατήρηση: όταν οι καταναλωτές αισθάνονται οικονομική ανασφάλεια, περιορίζουν πρώτα τις δαπάνες που δεν θεωρούν απαραίτητες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι έξοδοι, η διασκέδαση και τα φιλοδωρήματα.

Πώς λειτουργεί ο Stripper Index

Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενες στα στριπτιζάδικα μπορούν να αντιληφθούν σχετικά γρήγορα μια αλλαγή στην οικονομική διάθεση των πελατών τους. Η μείωση των επισκέψεων, τα χαμηλότερα φιλοδωρήματα και η περιορισμένη κατανάλωση αποτελούν πιθανές ενδείξεις ότι τα νοικοκυριά αρχίζουν να συγκρατούν τις δαπάνες τους.

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές διαχειρίζονται τις δαπάνες τους. Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, οι πολίτες εξακολουθούν να καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση, η διατροφή και η ενέργεια, περιορίζοντας όμως τα έξοδα ψυχαγωγίας.

Έτσι, η δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ανεπίσημο βαρόμετρο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο πρόβλεψης της πορείας της οικονομίας.

Πώς έγινε γνωστός ο ασυνήθιστος δείκτης

Ο Stripper Index απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα το 2022, όταν μια χορεύτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η μειωμένη δραστηριότητα στα στριπτιζάδικα αποτελούσε ένδειξη οικονομικής ύφεσης.

Η ανάρτηση διαδόθηκε ευρέως, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο η πραγματική οικονομική κατάσταση μπορεί να αποτυπώνεται στις καθημερινές εμπειρίες εργαζομένων πολύ πριν εμφανιστεί στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Το ενδιαφέρον για τον δείκτη ενισχύθηκε από τη γενικότερη δημοτικότητα των εναλλακτικών οικονομικών δεικτών, οι οποίοι επιχειρούν να συνδέσουν καταναλωτικές συνήθειες με τις μεταβολές του οικονομικού κύκλου.

Τι δείχνει πραγματικά για την οικονομία

Η θεωρητική βάση του Stripper Index δεν στερείται οικονομικής λογικής. Οι δαπάνες για διασκέδαση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές του διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, η μείωση των εσόδων σε έναν συγκεκριμένο κλάδο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι ολόκληρη η οικονομία οδεύει προς ύφεση. Η κίνηση στα νυχτερινά κέντρα μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι εποχικές διακυμάνσεις, οι αλλαγές στις συνήθειες ψυχαγωγίας, ο ανταγωνισμός και η μετατόπιση της κατανάλωσης προς ψηφιακές υπηρεσίες.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει μια ενιαία, μακροχρόνια και επιστημονικά επικυρωμένη στατιστική σειρά που να καταγράφει συστηματικά τα έσοδα των στριπτιζάδικων και να αποδεικνύει ότι οι μεταβολές τους προηγούνται σταθερά των οικονομικών υφέσεων.

Από τα στριπτιζάδικα στους εναλλακτικούς οικονομικούς δείκτες

Ο Stripper Index εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατηγορία ασυνήθιστων δεικτών που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον οικονομικών αναλυτών και καταναλωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Lipstick Index, σύμφωνα με τον οποίο οι καταναλωτές ενδέχεται να στρέφονται σε μικρές, οικονομικά προσιτές πολυτέλειες, όπως τα καλλυντικά, όταν περιορίζουν τις μεγαλύτερες αγορές τους.

Αντίστοιχα, ο Men’s Underwear Index συνδέει τις πωλήσεις ανδρικών εσωρούχων με την κατάσταση της οικονομίας, στηριζόμενος στην υπόθεση ότι οι καταναλωτές αναβάλλουν ακόμη και ορισμένες μικρές αγορές όταν πιέζεται το εισόδημά τους.

Παρότι οι συγκεκριμένες θεωρίες προσφέρουν μια διαφορετική οπτική στην καταναλωτική συμπεριφορά, δεν υποκαθιστούν τα καθιερωμένα εργαλεία οικονομικής ανάλυσης.

Μπορεί τελικά να προβλέψει μια ύφεση;

Η σημασία του Stripper Index έγκειται περισσότερο στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της οικονομικής αβεβαιότητας και των καταναλωτικών συνηθειών παρά στην ικανότητά του να προβλέπει με ακρίβεια μια ενδεχόμενη οικονομική ύφεση.

Η οικονομική επιβράδυνση δεν εκδηλώνεται πάντοτε ταυτόχρονα σε όλους τους κλάδους. Ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να εμφανίζουν σημάδια κάμψης νωρίτερα από άλλες, προσφέροντας χρήσιμες ενδείξεις για τη μεταβολή των καταναλωτικών προτεραιοτήτων.

Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένας δείκτης αξιόπιστο εργαλείο πρόβλεψης της οικονομικής ύφεσης, απαιτούνται επαρκή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, συγκρίσεις με προηγούμενες περιόδους και τεκμηρίωση ότι οι μεταβολές του προηγούνται σταθερά της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Μέχρι τότε, ο Stripper Index παραμένει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ακόμη και οι πιο απρόσμενες καταναλωτικές συνήθειες μπορούν να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για την κατάσταση της οικονομίας.