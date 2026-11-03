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Μειώσεις τιμών σε περίπου 1.000 βασικά προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ προβλέπει η νέα φάση της συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων της αγοράς, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών ενόψει των τελευταίων μηνών του 2026.

Η πρωτοβουλία συνεχίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πρώτη περίοδο εφαρμογής της: η λίστα περιορίζεται αισθητά, ενώ μικρότερο αναμένεται να είναι και το μέσο ποσοστό μείωσης των τιμών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι νέες μειώσεις θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 6,5%, έναντι 9,5% της προηγούμενης φάσης, ενώ η πλειονότητα των προϊόντων θα εμφανίσει μειώσεις της τάξης του 6% έως 7%.

Τη συνέχιση της πρωτοβουλίας επιβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, επισημαίνοντας πάντως ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών δεν σημαίνει πως οι καταναλωτές δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε άλλες κατηγορίες αγαθών.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα

Η ανανεωμένη λίστα, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, περιλαμβάνει περίπου 1.000 κωδικούς, έναντι περίπου 1.760 προϊόντων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

Η βασική αλλαγή αφορά τον περιορισμό των κατηγοριών, καθώς από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί κατά την περίοδο έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Το βάρος μεταφέρεται πλέον στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και ειδικότερα στα αγαθά που αποτελούν σταθερό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Στη νέα πρωτοβουλία περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά, είδη οικιακής χρήσης και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.

Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν είδη που αγοράζονται τακτικά από τα νοικοκυριά, ώστε να υπάρχει άμεσο όφελος στις καθημερινές αγορές τους.

Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των προϊόντων είναι μικρότερος, το εύρος της πρωτοβουλίας περιορίζεται σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο.

Μειώσεις 6% έως 7% – Πού αναμένονται μεγαλύτερες εκπτώσεις

Η νέα φάση συνοδεύεται από χαμηλότερο μέσο ποσοστό μείωσης σε σύγκριση με εκείνο που είχε καταγραφεί κατά την έναρξη της συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, ενώ το πρώτο δίμηνο οι μειώσεις διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 9,5%, πλέον αναμένεται να κινηθούν κοντά στο 6,5%.

Για τα περισσότερα προϊόντα προβλέπονται μονοψήφια ποσοστά, κυρίως μεταξύ 6% και 7%, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις όπου οι μειώσεις θα φτάσουν σε διψήφια επίπεδα.

Ενδεικτικά, μια μείωση 6,5% σε προϊόν αρχικής αξίας 10 ευρώ αντιστοιχεί σε όφελος 65 λεπτών, με τη νέα τιμή να διαμορφώνεται στα 9,35 ευρώ.

Το πραγματικό όφελος για κάθε οικογένεια θα εξαρτηθεί, επομένως, από τα προϊόντα που αγοράζει συστηματικά και από το κατά πόσο αυτά περιλαμβάνονται στους επιλεγμένους κωδικούς.

Πώς θα αναγνωρίζουν οι καταναλωτές τις μειωμένες τιμές

Η συμφωνία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με τον ίδιο βασικό μηχανισμό ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκε και κατά την πρώτη περίοδο.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από τα ειδικά ενημερωτικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αναγνώριση των συγκεκριμένων κωδικών κατά τη διάρκεια των αγορών, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση της συνολικής λίστας.

Η πρωτοβουλία έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων μηνών και χωρίζεται σε δύο διαδοχικές περιόδους.

Η πρώτη εφαρμόστηκε από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ η δεύτερη καλύπτει το διάστημα έως το τέλος Δεκεμβρίου, με την ανανεωμένη λίστα των περίπου 1.000 προϊόντων.

Πρόκειται για συμφωνία που βασίζεται στη συνεργασία του υπουργείου με τις επιχειρήσεις και όχι σε οριζόντια νομοθετική επιβολή μειώσεων για το σύνολο των αγαθών.

Νέα εορταστική λίστα από τις 15 Δεκεμβρίου

Πέρα από τη σημερινή πρωτοβουλία, η αγορά προετοιμάζεται και για μια επιπλέον παρέμβαση ενόψει των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ΕΡΤnews, περίπου στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ειδική εορταστική λίστα προϊόντων, η οποία θα επικεντρώνεται κυρίως στα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις μειώσεις που ήδη εφαρμόζονται.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα ποσοστά μείωσης στα προϊόντα της εορταστικής λίστας να είναι υψηλότερα από εκείνα της βασικής πρωτοβουλίας.

Οι οριστικές κατηγορίες, οι κωδικοί και το ύψος των μειώσεων αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Θεοδωρικάκος: Δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά

Παρά την επέκταση των μειώσεων, ο υπουργός Ανάπτυξης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις συνολικές προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε μέσα από μια «συμφωνία κυρίων» με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις τροφίμων, με τη δέσμευση για συγκράτηση των τιμών να παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο φετινός χειμώνας αναμένεται να είναι δύσκολος για τα νοικοκυριά, καθώς οι οικονομικές πιέσεις δεν περιορίζονται στα προϊόντα που εντάσσονται στη συμφωνία.

Όπως επισήμανε, παρά τις μειώσεις στους περίπου 1.000 επιλεγμένους κωδικούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταγραφούν αυξήσεις τιμών σε άλλα προϊόντα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να διαπιστώσουν ελαφρύνσεις σε συγκεκριμένες αγορές, χωρίς απαραίτητα να μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό κόστος του οικογενειακού καλαθιού.

«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι οικονομικές δυσκολίες που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Το στοίχημα για το καλάθι των νοικοκυριών

Η νέα συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των βασικών αγαθών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή πίεσης για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η μείωση τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση, ιδιαίτερα όταν αφορά αγαθά που αγοράζονται σε τακτική βάση.

Ωστόσο, ο περιορισμός της λίστας από τους 1.760 στους περίπου 1.000 κωδικούς και η υποχώρηση της μέσης μείωσης από το 9,5% στο 6,5% δείχνουν ότι η δεύτερη φάση έχει μικρότερη έκταση από την πρώτη.

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη διατήρηση των μειωμένων τιμών μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στην επίσημη ανακοίνωση της νέας λίστας όσο και στην εορταστική πρωτοβουλία του Δεκεμβρίου.