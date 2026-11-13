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Την επανεξέταση του τέλους διαφήμισης στις εκθέσεις ζητά ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) με επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Η επιστολή κοινοποιείται στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, στον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο και στον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλη Γ. Αργυρού. Την υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεόδωρος Βώκος και ο γενικός γραμματέας Ευάγγελος Χαραλάμπους.

Σε αυτή, ο ΣΟΚΕΕ αναφέρει ότι το τέλος 1% επί του μισθώματος του περιπτέρου αυξάνει το κόστος συμμετοχής και εκτιμά ότι μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις εκθέσεις για πωλήσεις, επαφές με αγοραστές και ανάπτυξη εξαγωγών. Αμφισβητεί την υπαγωγή των εκθεσιακών περιπτέρων στο τέλος διαφήμισης, επισημαίνοντας ότι στους χώρους αυτούς πραγματοποιούνται επιχειρηματικές συναντήσεις και συναλλαγές. Για τους διοργανωτές, επισημαίνει ότι το 0,5% υπολογίζεται στα ακαθάριστα έσοδά τους και θέτει ζήτημα για την επιβάρυνση εσόδων πέρα από τα μισθώματα των περιπτέρων.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με επιμελητήρια για τις επιπτώσεις στα μέλη τους και αναμένει παρεμβάσεις τους. Ζητά συνάντηση με τους δύο υπουργούς για να παρουσιάσει τα ζητήματα που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργεί το τέλος για εκθέτες και διοργανωτές.

Για εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, τίθεται ζήτημα είσπραξης όταν το τέλος δεν είχε συμπεριληφθεί στα συμφωνητικά ή στα τιμολόγια και οι εκθέτες έχουν ήδη εξοφλήσει τη συμμετοχή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ερώτημα είναι αν οι διοργανωτές μπορούν να ζητήσουν εκ των υστέρων το ποσό από τους εκθέτες ή αν θα χρειαστεί να το καλύψουν οι ίδιοι, επιπλέον της δικής τους επιβάρυνσης. Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης συνεπάγεται επίσης πρόσθετο διαχειριστικό κόστος για τις εταιρείες διοργάνωσης.

Αντίστοιχο ζήτημα προκύπτει για εκθέσεις του 2027 όπου η διάθεση περιπτέρων έχει ήδη ξεκινήσει ή έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Στις προτάσεις του κλάδου περιλαμβάνεται η μετάθεση της εφαρμογής στην 1η Ιανουαρίου 2028, ώστε να ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες που έχουν ήδη κλείσει, τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί ή εξοφληθεί και οι προϋπολογισμοί που έχουν ήδη καταρτιστεί.

Τι προβλέπει ο νόμος

Τα άρθρα 416 έως 418 του ν. 5314/2026, που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2026, ορίζουν τέλος 1% επί του μισθώματος του περιπτέρου για διαφημίσεις στο πλαίσιο έκθεσης. Το ποσό βαρύνει τον εκθέτη που μισθώνει τον χώρο. Ο διοργανωτής το εισπράττει μαζί με το μίσθωμα και το αποδίδει εντός έξι μηνών στον δήμο όπου εδρεύει η επιχείρησή του. Μαζί καταβάλλει και τη δική του επιβάρυνση, 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων του. Η διάταξη δεν εξειδικεύει αν στη βάση υπολογισμού του 0,5% περιλαμβάνονται, πέρα από τα μισθώματα, έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες, εγγραφές συνέδρων, κατασκευές περιπτέρων, τόκους, ενοίκια ή άλλες δραστηριότητες.

Ερωτήματα τίθενται επίσης για την πρακτική διαδικασία απόδοσης στους δήμους, την εφαρμογή του τέλους σε εκθέτες από το εξωτερικό, τη φορολογική έκπτωση της σχετικής δαπάνης και τον ρόλο των εκθεσιακών κέντρων ως προς τα αποδεικτικά πληρωμής. Το άρθρο 418 προβλέπει εις ολόκληρον ευθύνη για το τέλος και τυχόν πρόστιμο, μεταξύ άλλων, για τον κύριο, τον νομέα και τον επικαρπωτή του χώρου.