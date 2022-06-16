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Αύξηση κατά 7.923 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 87.661 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, έναντι 79.738 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32.811 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, από 32.026 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 763 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.708 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16.728 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ στα 104 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 556 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 12.231 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 6.582 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 42.619 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2.187 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 18.257 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 4.394 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 24.170 εκατ. ευρώ.