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Νέα επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, φθάνοντας στο 5,7%, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, με τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των υπηρεσιών να συντηρούν τις πιέσεις στο κόστος ζωής, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο παρακολούθησης του πληθωρισμού (Inflation Monitor) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη, όπου ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση. Η διαφορά διαμορφώνεται πλέον στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, με την ΤτΕ να εντοπίζει ως βασική αιτία τις επίμονες ανατιμήσεις στον τομέα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών στην Ελλάδα κινείται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της απόκλισης τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό πληθωρισμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των τιμών των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ενέργειας. Οι ενεργειακές πιέσεις εντάθηκαν περαιτέρω εξαιτίας των έντονων ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα κίνησης, οι οποίες συνεχίστηκαν έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στις υπηρεσίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας την ουσιαστική αποκλιμάκωση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων. Συνολικά, κατά το δεκάμηνο του 2026, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4%.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο στην Ευρωζώνη παρέμεινε γενικά συγκρατημένη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν αυξήσεις.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε στο 6,5% τον Σεπτέμβριο, για τρίτο διαδοχικό μήνα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, σημειώθηκε οριακή επιδείνωση, με την ανεργία να αυξάνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφώνεται στο 7,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών για την εξέλιξη των τιμών, καθώς αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται συγκρατημένα πιο αισιόδοξες για την πορεία του πληθωρισμού σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι διάμεσες προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες υποχώρησαν στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 3,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, στην Ευρωζώνη οι αντίστοιχες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στο 4%, από 3%.

Σε ορίζοντα τριετίας, οι προσδοκίες των ελληνικών επιχειρήσεων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στο 3,4%, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν σημαντικά, στο 5,2% από 3% το δεύτερο τρίμηνο.

Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρείται και στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Οι πενταετείς πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μειώθηκαν στο 3,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν στο 5,2% το τρίτο τρίμηνο, από 3,1%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η απαισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι αναμένουν σημαντικά υψηλότερες ανατιμήσεις σε σύγκριση με τους καταναλωτές της υπόλοιπης Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την έρευνα προσδοκιών καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CES), οι διάμεσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα κατά τους επόμενους 12 μήνες εκτινάχθηκαν στο 7,8% τον Σεπτέμβριο, από 6,2% τον Αύγουστο.

Στην Ευρωζώνη, αντίθετα, οι αντίστοιχες προσδοκίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στο 3,1%.

Η απόκλιση παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Οι Έλληνες καταναλωτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 6,1% σε βάθος τριετίας, έναντι 5,1% που προέβλεπαν τον Αύγουστο. Στην Ευρωζώνη, οι αντίστοιχες προσδοκίες παρέμειναν σταθερές στο 2,9%.

Σε ορίζοντα πενταετίας, οι εκτιμήσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα διατηρήθηκαν στο 5%, επίπεδο διπλάσιο από το 2,5% της Ευρωζώνης.

Δείτε εδώ το «Inflation Monitor» (στα αγγλικά), που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος