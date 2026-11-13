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Η ΦΑΡΟΣ Α.Ε., επιχειρησιακός φορέας του ελληνικού AI Factory Pharos, διοργάνωσε στις 10 Νοεμβρίου το Agentic AI Bootcamp, σε συνεργασία με την NVIDIA και την Endeavor Greece. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Open Hackathons, του εκπαιδευτικού σκέλους του οργανισμού OpenACC, ο οποίος από το 2019 έχει διοργανώσει περισσότερα από 200 bootcamps διεθνώς και αξιοποιεί ένα δίκτυο περισσότερων από 1.500 μεντόρων. Το bootcamp πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (European AI Innovation Month), τον οποίο προωθεί στην Ελλάδα η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων.

Στο bootcamp συμμετείχαν ομάδες από 37 εταιρείες. Οι συμμετέχοντες έμαθαν να χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν τεχνολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη λύσεων βασισμένων σε AI agents, τα οποία στη συνέχεια εφάρμοσαν στην πράξη.

Το πρόγραμμα είχε αμιγώς πρακτικό χαρακτήρα:

Πρωινή ενότητα: Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών της NVIDIA, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με εργαλεία και πλαίσια λογισμικού για την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε AI agents, όπως τα NVIDIA NIM, NeMo Agent Toolkit, LangGraph και MCP (Model Context Protocol), το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση με εξωτερικά εργαλεία και πηγές δεδομένων.

Απογευματινή ενότητα: Οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους τρεις ώρες για να αναπτύξουν τη δική τους εφαρμογή πάνω σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό σενάριο, με τη συνεχή υποστήριξη των μεντόρων του Pharos AI Factory. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (AI Assistant), με αξιοποίηση τοπικού γλωσσικού μοντέλου και διασύνδεση με datasets της NVIDIA. Η άσκηση βασίστηκε σε μια αρχιτεκτονική που μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Καθοριστική ήταν η συμβολή των teaching assistants του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, οι οποίοι στήριξαν τις ομάδες σε κάθε τεχνικό βήμα, ώστε να φτάσουν σε μια λειτουργική εφαρμογή μέσα στον διαθέσιμο χρόνο.

Η ημέρα έκλεισε με ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A), όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν με τους εκπαιδευτές και τους μέντορες τα αποτελέσματα της ημέρας και τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή των AI agents στις εταιρείες και στους οργανισμούς τους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη υιοθετείται όταν οι οργανισμοί μπορούν να τη δοκιμάσουν στην πράξη. Αυτό κάναμε στο bootcamp: ομάδες από δεκάδες ελληνικές startups δούλεψαν με εργαλεία και ειδικούς με διεθνή τεχνογνωσία και ανέπτυξαν οι ίδιες AI agents. Η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες υπηρεσιών του Pharos AI Factory και θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό οικοσύστημα να μπορεί να ακολουθεί την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία διεθνώς», δήλωσε η Αφροδίτη Σεβαστή, CEO της ΦΑΡΟΣ Α.Ε.

“Greece has a growing opportunity to accelerate AI innovation, connecting its startups and developers to the tools,expertise, and compute infrastructure they need. Through our collaboration with Pharos AI Factory and Endeavor Greece,we are helping the next generation of AI innovators transform their ideas into real-world applications” δήλωσε ο John Josephakis, Global VP of HPC, AI and Quantum της NVIDIA.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτή την νέα πρωτοβουλία. Οι ελληνικές υποδομές στην τεχνητή νοημοσύνη είναι παγκόσμιας εμβέλειας και εντυπωσιακές. Οι Έλληνες ΑΙ ερευνητές και founders κατατάσσονται στους κορυφαίους του κόσμο και έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να απογειώσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας μας και την οικονομία μας. Είναι λοιπόν εθνικής σημασίας οι υποδομές όπως ο Δαίδαλος και άλλοι υπερυπολογιστές που θα χτιστούν αλλά και οικοσύστηματα όπως το Pharos AI Factory να πετύχουν μεγάλους φιλόδοξους στόχους. Ως παγκόσμιος οργανισμός με πρόσβαση και βαθιά σχέση με τους πρωτοπόρους στην τεχνολογία είμαστε μαζί τους στην προσπάθεια.” δήλωσε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director for Europe στην Endeavor & Managing Director στην Endeavor Greece