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Η εποχή που μια ανακοίνωση για νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρκούσε για να ενθουσιάσει τη Wall Street φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας, όμως το ενδιαφέρον τους μετατοπίζεται από τις υποσχέσεις για μελλοντική ανάπτυξη σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ερώτημα: Πότε και με ποιο κόστος θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πραγματικά κέρδη;

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι εντυπωσιακές αποτιμήσεις και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά η χρηματιστηριακή μεταβλητότητα δείχνει ότι η ανοχή απέναντι στην αβεβαιότητα περιορίζεται.

Εταιρείες που μέχρι πρόσφατα απολάμβαναν την εμπιστοσύνη των επενδυτών καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι διαθέτουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, σταθερές πηγές εσόδων και δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η AI αποτελεί μια νέα χρηματιστηριακή φούσκα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι αγορές προσπαθούν να υπολογίσουν σήμερα την αξία οικονομικών αποδόσεων που μπορεί να εμφανιστούν αρκετά χρόνια αργότερα.

Όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα στην πραγματοποίηση μιας επένδυσης και στην απόδοση των κεφαλαίων της, τόσο περισσότερο οι αποτιμήσεις εξαρτώνται από προσδοκίες που μπορούν να μεταβληθούν απότομα.

Τα δισεκατομμύρια των επενδύσεων και το δύσκολο στοίχημα της κερδοφορίας

Οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι διοχετεύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, προηγμένων μικροεπεξεργαστών, υπολογιστικών συστημάτων και ενεργειακών υποδομών.

Η ζήτηση για τον απαραίτητο εξοπλισμό δημιουργεί άμεσες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους προμηθευτές της τεχνολογίας.

Για τους κατασκευαστές επεξεργαστών και άλλων κρίσιμων υποδομών, η αύξηση των παραγγελιών μπορεί να αποτυπώνεται σχετικά γρήγορα στις πωλήσεις.

Η εικόνα είναι διαφορετική για τις εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα AI ή ενσωματώνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες τους.

Εκεί, η πρόκληση είναι να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα δημιουργούν αρκετή οικονομική αξία ώστε να καλύπτουν το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συνεχούς αναβάθμισής τους.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Το γεγονός ότι δαπανώνται περισσότερα χρήματα για την τεχνητή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται ότι όλες οι επιχειρήσεις του οικοσυστήματος θα εμφανίσουν ανάλογη αύξηση της κερδοφορίας τους.

Αντιθέτως, η αγορά μπορεί να εισέλθει σε μια περίοδο κατά την οποία οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξάνονται ταχύτερα από τα οικονομικά οφέλη.

Αυτή η ανισορροπία εξηγεί γιατί ακόμη και σχετικά μικρές αποκλίσεις από τις προβλέψεις εσόδων ή επενδύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε έντονες χρηματιστηριακές αντιδράσεις.

Η κυβερνοασφάλεια προσθέτει έναν νέο παράγοντα κινδύνου

Πέρα από την αβεβαιότητα για τις επενδυτικές αποδόσεις, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση: την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών τους.

Η πρόσφατη αποκάλυψη σοβαρών ευπαθειών στην PHP, μία από τις πλέον διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού του διαδικτύου, ανέδειξε πόσο ευάλωτα μπορούν να παραμείνουν ακόμη και συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Η PHP αξιοποιείται σε περίπου 70% των ιστοσελίδων για τις οποίες είναι γνωστή η γλώσσα προγραμματισμού στην πλευρά του διακομιστή.

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν, υπό ορισμένες συνθήκες, να επιτρέψουν σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα εξ αποστάσεως.

Η σοβαρότητα των ευπαθειών προκάλεσε κινητοποίηση σε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς κυβερνοασφάλειας.

Ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες χρειάστηκε να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους για την εγκατάσταση διορθώσεων, ενώ οι αμερικανικές αρχές συνέστησαν την επείγουσα αναβάθμιση των επηρεαζόμενων συστημάτων.

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο μια σημαντική αντίφαση της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τη μία πλευρά, η τεχνολογία επιτρέπει στους ειδικούς να ανακαλύπτουν αδυναμίες ασφαλείας που ενδέχεται να παρέμεναν απαρατήρητες για χρόνια.

Από την άλλη, οι ίδιες δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη ανάπτυξη εργαλείων κυβερνοεπιθέσεων.

Η VulnCheck καταγράφει διπλασιασμό των ευπαθειών που εντοπίζονται σε ετήσια βάση, ενώ η αυξανόμενη ταχύτητα αξιοποίησής τους περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης των επιχειρήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να εξελίσσεται σχεδόν παράλληλα με τις νέες απειλές.

Το πραγματικό κόστος της ψηφιακής μετάβασης

Οι εξελίξεις στην κυβερνοασφάλεια μεταβάλλουν και τους οικονομικούς υπολογισμούς των επιχειρήσεων.

Μια επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαντλείται πλέον στην αγορά υπολογιστικής ισχύος ή στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Απαιτεί επίσης προστασία δεδομένων, αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαχείριση λειτουργικών κινδύνων.

Οι πρόσθετες αυτές ανάγκες διευρύνουν το κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων AI, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας.

Για τους μεγάλους οργανισμούς, η ισορροπία γίνεται ολοένα πιο σύνθετη. Πρέπει να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους, χωρίς να επιτρέψουν την αύξηση της έκθεσής τους σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές ζημιές ή απώλεια εμπιστοσύνης.

Αντίστοιχα, οι επενδυτές εξετάζουν πλέον την ποιότητα των εσόδων, τις ελεύθερες ταμειακές ροές, την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη δυνατότητα διατήρησης των πελατών.

Η πρόσβαση σε προηγμένα μοντέλα και ισχυρούς επεξεργαστές εξακολουθεί να έχει σημασία, αλλά δεν θεωρείται από μόνη της επαρκής εγγύηση επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η Wall Street και το παράδειγμα της CoreWeave

Η αλλαγή της επενδυτικής στάσης είναι ήδη ορατή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η πρόσφατη αναταραχή στη Wall Street δεν περιορίζεται πλέον στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Οι πιέσεις επεκτείνονται σε επιχειρήσεις τεχνολογικών υποδομών και στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της CoreWeave, τα ομόλογα της οποίας βρέθηκαν υπό έντονη πίεση.

Οι επενδυτές επανεξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στον δανεισμό της εταιρείας, στις μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούν οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από αυτές.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μία επιχείρηση, αλλά τον τρόπο χρηματοδότησης ολόκληρης της αγοράς AI.

Όταν η ανάπτυξη στηρίζεται σε μεγάλες και διαρκείς επενδύσεις, η δυνατότητα παραγωγής επαρκών εσόδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η επόμενη περίοδος ενδέχεται επομένως να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις επενδύσεις και αυστηρότερη αξιολόγηση των επιχειρηματικών προοπτικών.

Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να μετατρέψουν την τεχνολογική τους υπεροχή σε σταθερή κερδοφορία θα έχουν ισχυρότερα επιχειρήματα για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών.

Αντίθετα, όσες εξακολουθούν να στηρίζουν την αποτίμησή τους κυρίως σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις ανάπτυξης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες πιέσεις.

Η εμπειρία από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις δείχνει ότι η επιτυχία μιας καινοτομίας δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιτυχία όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν.

Το διαδίκτυο άλλαξε ριζικά την παγκόσμια οικονομία, αλλά δεν απέτρεψε την κατάρρευση χιλιάδων εταιρειών κατά την κρίση των τεχνολογικών μετοχών στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αντίστοιχα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της παραγωγικότητας τις επόμενες δεκαετίες, χωρίς αυτό να εγγυάται μια συνεχώς ανοδική πορεία για τις αγορές.

Το νέο ερώτημα δεν είναι αν η AI θα μεταμορφώσει την οικονομία, αλλά ποιες εταιρείες θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη, πόσα θα χρειαστεί να δαπανήσουν και πότε θα εμφανιστούν οι αποδόσεις.

Από την απάντηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό ποια επιχειρηματικά μοντέλα θα αντέξουν και ποιες επενδυτικές προσδοκίες θα αποδειχθούν υπερβολικές.