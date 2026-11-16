Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Apple Watch διανύει μια φάση επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς του. Από τα πρώτα του βήματα, το φορετό της Apple σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις άμεσες ειδοποιήσεις, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τη διαχείριση μηνυμάτων και τη βασική καταγραφή της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα έξυπνα ρολόγια του τεχνολογικού κολοσσού αποτελούσαν την ιδανική επιλογή για τον καθημερινό, περιστασιακό χρήστη. Ωστόσο, το νέο Apple Watch Series 12 υπόσχεται να εγκαινιάσει μια διαφορετική εποχή, ενσωματώνοντας μια ευρεία γκάμα λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Η συσκευή βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο δίλημμα ανάμεσα σε αυτό που εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα και σε αυτό που φιλοδοξεί να γίνει στο μέλλον.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του Apple Watch από την πρώτη του κυκλοφορία το 2015, είναι εμφανές πως μια κατηγορία προϊόντων που ξεκίνησε ως πρωτοποριακή και δυναμική έχει χάσει σταδιακά μέρος της αρχικής της αύρας. Τα μοντέλα των τελευταίων ετών παραμένουν αναμφισβήτητα κορυφαίες συσκευές, χωρίς όμως να μετατοπίζουν τα όρια της τεχνολογίας. Υπό αυτή την έννοια, η προσπάθεια της Apple να προωθήσει τη Σειρά 12 ως έναν δραστήριο, ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στον καρπό είναι απόλυτα κατανοητή. Έναν βοηθό σχεδιασμένο να ακούει συνεχώς το περιβάλλον, να κρατά σημειώσεις και να υπενθυμίζει κρίσιμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρει το Business Insider.

Μετά από μερικές εβδομάδες καθημερινής δοκιμής του Apple Watch Series 12, η συνολική αίσθηση παραμένει συγκρατημένη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένες από τις πλέον διαφημισμένες λειτουργίες υγείας και της πλατφόρμας Apple Intelligence δεν έχουν ακόμη διατεθεί στο κοινό. Ωστόσο, ακόμη και με την προοπτική της μελλοντικής τους κυκλοφορίας, εγείρονται εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική τους χρηστικότητα στην καθημερινή ζωή.

Για να είμαστε ακριβείς, το Series 12 αποτελεί μια αναμφισβήτητη τεχνική βελτίωση σε σχέση με το Series 11 και μια αξιόλογη προσθήκη στη σειρά των smartwatches της εταιρείας. Παρόλα αυτά, απευθύνεται κυρίως σε όσους αποκτούν για πρώτη φορά ένα Apple Watch ή σε κατόχους της Σειράς 8 και παλαιότερων μοντέλων. Όσοι διαθέτουν ήδη το Series 9 ή το Series 11 μπορούν με ασφάλεια να παραλείψουν τη φετινή γενιά και να αναμένουν τις μελλοντικές εξελίξεις.

Σχεδιαστικές Πινελιές, Υλικά Κατασκευής και Hardware

Στον τομέα της σχεδίασης, το Apple Watch Series 12 διατηρεί τη γνώριμη γραμμή του προκατόχου του, διατιθέμενο σε μεγέθη 42mm και 46mm, με επιλογές απλής συνδεσιμότητας ή υποστήριξης δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η αρχική τιμή τοποθετείται στα 399 δολάρια για τη βασική διαμόρφωση. Παρά την εμφανή σχεδιαστική ομοιότητα, η Apple έχει προχωρήσει σε στοχευμένες αναβαθμίσεις στα υλικά κατασκευής.

Δίπλα στις κλασικές επιλογές αλουμινίου και τιτανίου, προστίθεται φέτος μια νέα, κομψή κάσα από κεραμικό υλικό. Παράλληλα, τα μοντέλα αλουμινίου εξοπλίζονται με το νέο γυαλί Ceramic Shield 2, το οποίο προσφέρει αυξημένη αντοχή απέναντι σε γρατσουνιές και τυχαίες πτώσεις. Στις εκδόσεις τιτανίου και κεραμικού, η προστασία της οθόνης αναλαμβάνεται από κρύσταλλο ζαφειριού. Στη δοκιμή του μοντέλου αλουμινίου 46mm, η ποιότητα κατασκευής αποδείχθηκε εξαιρετική.

Στο εσωτερικό της συσκευής δεσπόζει το νέο τσιπ S11, το οποίο διαδέχεται το S10 της Σειράς 11. Στην καθημερινή χρήση, όπως η πλοήγηση στα μενού ή το άνοιγμα εφαρμογών, η διαφορά ταχύτητας είναι σχεδόν αμελητέα. Η πραγματική ισχύς του επεξεργαστή γίνεται αισθητή κυρίως κατά την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών, όπου παρατηρούνται ελάχιστες έως καθόλου καθυστερήσεις, ακόμη και αν λαμβάνονται ειδοποιήσεις κατά την εκκίνηση μιας προπόνησης ή την αναπαραγωγή μουσικής.

Βελτίωση σημειώνεται και στον τομέα της φόρτισης. Μια ταχεία φόρτιση 15 λεπτών εξασφαλίζει έως και 12 ώρες αυτονομίας, ενώ 30 λεπτά αρκούν για την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 0% στο 80%. Σε συνθήκες πραγματικής χρήσης της έκδοσης cellular —με πρωινό τρέξιμο 35 λεπτών και συνεχή ροή ειδοποιήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας— το ρολόι διατηρεί ένα ποσοστό 20% έως 40% στο τέλος της ημέρας. Παρόλο που δεν φτάνει τα επίπεδα αντοχής του Apple Watch Ultra, καλύπτει άνετα ένα πλήρες 24ωρο χρήσης.

Η Υπόσχεση του Audio Intelligence και τα Διλήμματα Ιδιωτικότητας

Ένα από τα πλέον συζητημένα χαρακτηριστικά της Σειράς 12 είναι οι λειτουργίες Audio Intelligence. Αυτές βασίζονται στη δυνατότητα του ρολογιού να ακούει συνεχώς τους ήχους του περιβάλλοντος, μια λειτουργία που καθίσταται εφικτή μέσω του Secure Exclave του τσιπ S11. Πρόκειται για ένα απομονωμένο τμήμα υλικού που επεξεργάζεται τα ηχητικά δεδομένα τοπικά, αντικαθιστώντας συνεχώς τη ροή ήχου χωρίς να αποθηκεύει ή να καταγράφει πραγματικά αρχεία.

Το πακέτο Audio Intelligence περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες: Siri Recap, Live Rewind, Sound Recognition και Music Recognition. Ωστόσο, κατά την κυκλοφορία της συσκευής διαθέσιμες είναι μόνο οι δύο τελευταίες, με τις υπόλοιπες να αναμένονται στα τέλη του 2026. Η λειτουργία Sound Recognition ειδοποιεί τον χρήστη για ήχους όπως κουδούνια, σειρήνες ή γαυγίσματα, ενώ η αυτόματη αναγνώριση μουσικής μέσω Shazam προσφέρει μια εξαιρετικά πρακτική εμπειρία, εμφανίζοντας αυτόματα πληροφορίες για τα τραγούδια που ακούγονται στον χώρο.

Αντίθετα, οι λειτουργίες που εκκρεμούν εγείρουν ερωτηματικά. Το Live Rewind θα επιτρέπει την απομαγνητοφώνηση των τελευταίων 15 δευτερολέπτων μιας συνομιλίας με ένα διπλό πάτημα της στεφάνης, ενώ το Siri Recap θα συντάσσει ημερήσιες ανακεφαλαιώσεις με βάση όσα «άκουσε» το ρολόι. Η χρησιμότητα αυτών των δυνατοτήτων φαίνεται περιορισμένη, καθώς η διαδικασία δημιουργίας γραπτών μεταγραφών στιγμιαίων διαλόγων μοιάζει συχνά περιττή ή κοινωνικά αμήχανη. Επιπλέον, η ιδέα μιας συσκευής που καταγράφει παθητικά το περιβάλλον προκαλεί αυτονόητες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, παρά τις δικλείδες ασφαλείας του Secure Exclave. Ευτυχώς, οι χρήστες διατηρούν τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης αυτών των λειτουργιών.

Εξελιγμένη Παρακολούθηση Υγείας και η Πρόκληση του Ύπνου

Το Apple Watch Series 12 ενσωματώνει ένα αναβαθμισμένο Health Sensing System με νέους οπτικούς και ηλεκτρικούς αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν τον καρδιακό ρυθμό κάθε πέντε δευτερόλεπτα αντί για κάθε πέντε λεπτά. Η δυνατότητα αυτή συνοδεύεται από μια νέα, ζωντανή ένδειξη καρδιακών παλμών.

Παράλληλα, η Apple σχεδιάζει την επανασχεδίαση της εφαρμογής «Υγεία», προσθέτοντας δείκτες όπως η «Μακροζωία» και η «Ηλικία Υγείας», αν και η διάθεσή τους έχει επίσης μετατεθεί για αργότερα μέσα στο έτος. Αυτοί οι δείκτες συγκρίνουν τη φυσική κατάσταση του οργανισμού με τη βιολογική ηλικία, ακολουθώντας τα πρότυπα εξειδικευμένων συσκευών της αγοράς.

Παρ’ όλα αυτά, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων υγείας της Σειράς 12 απαιτεί τη χρήση του ρολογιού κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Η μέτρηση της μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού (HRV) κατά την ανάπαυση τροφοδοτεί την εφαρμογή Vitals, παρέχοντας ενδείξεις για την αποκατάσταση του οργανισμού ή την έναρξη μιας ασθένειας. Παράλληλα, η νέα εφαρμογή Readiness υπολογίζει μια συνολική βαθμολογία ετοιμότητας του σώματος με βάση τη δραστηριότητα και τον ύπνο. Για όσους όμως βρίσκουν την παρουσία ενός smartwatch ενοχλητική στον καρπό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας της συσκευής παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Λειτουργικό Σύστημα watchOS 27 και το Νέο Siri AI

Η νέα συσκευή συνοδεύεται από το λειτουργικό σύστημα watchOS 27, το οποίο εστιάζει κυρίως σε βελτιώσεις επιδόσεων και διορθώσεις σφαλμάτων. Η αναπαραγωγή πολυμέσων ξεκινά ταχύτερα, η αισθητική των μενού έχει ανανεωθεί και η καταγραφή διαδρομών μέσω GPS παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Μια σημαντική αλλαγή εντοπίζεται στο νέο δυναμικό πλέγμα εφαρμογών, το οποίο εμφανίζει κατά προτεραιότητα τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές αντί για την πλήρη λίστα, διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της νέας διαλογικής Siri προσφέρει μια πιο φυσική επικοινωνία, ενώ το «Workout Buddy» λειτουργεί πλέον αυτόνομα στο ρολόι, παρέχοντας ενθαρρυντικές πληροφορίες κατά την προπόνηση χωρίς την ανάγκη παρουσίας του iPhone.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το watchOS 27 και οι βασικές δυνατότητες της νέας Siri είναι διαθέσιμα και σε παλαιότερα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch Series 9, Series 11, Ultra 2 και SE 3. Συνεπώς, η αναβάθμιση του λογισμικού δεν απαιτεί αναγκαστικά την αγορά της νέας συσκευής.

Τελική Αξιολόγηση: Αγορά ή Αναμονή;

Το Apple Watch Series 12 παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τεχνολογικά προηγμένα smartwatches της αγοράς. Ωστόσο, η απόφαση αγοράς εξαρτάται άμεσα από τη συσκευή που ήδη κατέχετε.

Για τους κατόχους Apple Watch Series 8 ή παλαιότερων εκδόσεων, η μετάβαση στη Σειρά 12 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα προόδου σε επιδόσεις, οθόνη, αισθητήρες και δυνατότητες λογισμικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στο οικοσύστημα των φορετών της Apple και αναζητούν μια συσκευή μεσαίας κατηγορίας με πλήρη υποστήριξη λειτουργιών υγείας.

Αντίθετα, για τους χρήστες των Series 9, Series 11 ή των μοντέλων Ultra, η αναβάθμιση στη Σειρά 12 προσφέρει οριακά οφέλη. Δεδομένου ότι πολλές από τις νέες λειτουργίες βασίζονται στο λογισμικό και γίνονται διαθέσιμες μέσω ενημερώσεων, η αναμονή για τις μελλοντικές γενιές της συσκευής αποτελεί την πιο ορθολογική επιλογή.