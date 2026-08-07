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Η σχέση της Cloudevo με τη Google λειτουργεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Η εταιρεία φέρει τον τίτλο του Google Cloud Premier Partner, το ανώτερο επίπεδο αναγνώρισης που απονέμει η Google στους συνεργάτες της, ενώ στο χαρτοφυλάκιο πελατών της περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, και η ίδια η Google. Οι εφαρμογές conversational AI που αναπτύσσει η Cloudevo χτίζονται πάνω σε υποδομές Google Cloud, με semantic search και vector databases που περιορίζουν τις «παραισθήσεις» τεχνητής νοημοσύνης, απαντώντας αποκλειστικά βάσει τεκμηριωμένων πηγών.

Η πιο συγκεκριμένη απόδειξη αυτής της σχέσης, ωστόσο, είναι ένα επίσημο case study: η συνεργασία της Cloudevo με το Πρώτο ΘΕΜΑ για τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών εσόδων του site μέσω Google Ad Manager, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη πλατφόρμα success stories της Google. Η μεθοδολογία, συνδυασμός του Audience Solutions με first-party data, σε δύο φάσεις των 30 ημερών, απέδωσε αύξηση 115% στο click-through rate των απευθείας καμπανιών και 54% στο eCPM του Open Auction.

Η δημοσίευση ενός case study από hyperscaler δεν είναι συνήθης πρακτική: οι εταιρείες αυτές τεκμηριώνουν επίσημα μόνο εφαρμογές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κλίμακας και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που η περίπτωσή της θεωρείται μοναδική στην Ελλάδα και σπάνια στην Ευρώπη. Ελάχιστες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εκτός των μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών κέντρων έχουν λάβει αντίστοιχη αναγνώριση από κάποιον hyperscaler.

Με έδρα την Αθήνα, η Cloudevo δραστηριοποιείται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, και στην ανάπτυξη cloud architecture νέας γενιάς. Η σχέση της με τη Google είναι ένδειξη ότι μια ελληνική τεχνολογική εταιρεία μπορεί να αποκτήσει ορατότητα σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα που κυριαρχείται από λίγους και πολύ μεγάλους παίκτες — αρκεί η δουλειά να είναι αρκετά καλή ώστε να αξίζει να καταγραφεί.