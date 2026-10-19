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Νέους περιορισμούς και αυξημένες απαιτήσεις για την ανάπτυξη data centers προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιδιώκοντας να βάλει τάξη σε έναν κλάδο που παρουσιάζει έντονη επενδυτική κινητικότητα. Βασικός στόχος είναι να αποτραπεί η δέσμευση διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος από σχέδια που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Οκτωβρίου. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αιτήματα σύνδεσης εγκαταστάσεων data centers στο σύστημα του ΑΔΜΗΕ προσεγγίζουν τα 9 GW, τη στιγμή που η συνήθης ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 5 και 6 GW.

Κεντρική προϋπόθεση για την υποβολή νέων επενδυτικών σχεδίων αποτελεί η εξασφάλιση του χώρου εγκατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη έκταση θα πρέπει να αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης της μέσω μισθωτηρίου ή σύμβασης παραχώρησης αντίστοιχης διάρκειας. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 200.000 ευρώ για κάθε MW εγκατεστημένης ισχύος, με ελάχιστη ισχύ τριών ετών. Ενδεικτικά, για εγκατάσταση 200 MW η απαιτούμενη εγγύηση ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα κατάπτωσής της σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες υποχρεώσεις και προθεσμίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην οικονομική επάρκεια των επενδυτών. Για εγκαταστάσεις που πρόκειται να συνδεθούν στο σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει καταγράψει, σε τουλάχιστον μία από τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 30% του προβλεπόμενου κόστους κατασκευής. Με βάση την εκτίμηση των 10 εκατ. ευρώ ανά MW, ένα έργο ισχύος 200 MW προϋποθέτει τζίρο άνω των 600 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η παράταση της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου θα επιβαρύνεται με 2.000 ευρώ ανά MW για κάθε επιπλέον μήνα, με ανώτατο χρονικό όριο τα δύο έτη. Στα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνονται εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και προέγκριση οικοδομικής άδειας. Το κόστος των έργων σύνδεσης, καθώς και των αναβαθμίσεων του δικτύου που καθίστανται αναγκαίες αποκλειστικά λόγω της νέας εγκατάστασης, θα βαρύνει τους επενδυτές, ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα στο αντίστοιχο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης.

Στον τομέα της ενέργειας και της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι τουλάχιστον το 60% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών κάθε data center θα πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, εντός ενός έτους από την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης, οι επενδυτές υποχρεούνται να καταθέσουν μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη τεχνική έκθεση.

Ειδική προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων προβλέπεται για επενδύσεις ισχύος μεγαλύτερης των 200 MW, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας διάρκειας έξι ωρών, ικανά να εξυπηρετούν τουλάχιστον το 80% της μέγιστης ισχύος κατανάλωσης των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιεί ανά δίμηνο αξιολόγηση της δυνατότητας σύνδεσης νέων data centers στα υφιστάμενα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης, κατατάσσοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: κορεσμένα, μερικώς κορεσμένα και μη κορεσμένα. Ως μερικώς κορεσμένο θα θεωρείται ένα Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης όταν η διαθέσιμη δυνατότητα υποδοχής πρόσθετων φορτίων υπολείπεται του 50% της εκτιμώμενης συνολικής ισχύος εξυπηρέτησης έργων. Τέλος, προβλέπεται η σύσταση ειδικού Μητρώου Δεδομένων Data Centers στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με σκοπό τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας του κλάδου.