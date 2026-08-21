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Για τον περισσότερο κόσμο, ένας αυτοκινητόδρομος είναι ένα δίκτυο που απλώς πρέπει να λειτουργεί: να εξυπηρετεί την κυκλοφορία, να είναι ασφαλής και να συντηρείται όταν προκύπτουν προβλήματα. Πίσω όμως από κάθε διαδρομή υπάρχει ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστημα, στο οποίο συνυπάρχουν η κυκλοφορία των οχημάτων, οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση του οδοστρώματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου και μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ροή ανθρώπων και δεδομένων.

Η τεχνολογία έρχεται πλέον να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η υποδομή παρακολουθείται και διαχειρίζεται.

Με την παράλληλη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, των IoT sensors, του computer vision και των δεδομένων από smartphones, ένας δρόμος μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια φυσική υποδομή. Μπορεί να μετατραπεί σε ένα ψηφιακό δίκτυο που «αντιλαμβάνεται» τι συμβαίνει γύρω του, εντοπίζει αλλαγές και παρέχει πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις.

Αυτή ακριβώς είναι η λογική πίσω από μια νέα πλατφόρμα για smart mobility και έξυπνη διαχείριση υποδομών που αναπτύσσει η Cloudevo για μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, με σημαντική παρουσία στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και τα μεταφορικά δίκτυα της χώρας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που συγκεντρώνει διαφορετικές πηγές δεδομένων και τις μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία για τους οδηγούς αλλά και για τις ομάδες που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών.

Όταν ο δρόμος αρχίζει να «διαβάζει» την κίνησή του

Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος παράγει διαρκώς πληροφορίες. Χιλιάδες οχήματα κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, η ταχύτητα της κυκλοφορίας μεταβάλλεται μέσα στη μέρα, συγκεκριμένα σημεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμφόρηση και οι διαδρομές που επιλέγουν οι οδηγοί αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος αυτής της εικόνας προέκυπτε από επιμέρους συστήματα και μετρήσεις. Η νέα προσέγγιση είναι να συνδεθούν αυτά τα δεδομένα και να αξιοποιηθούν ώστε να δημιουργείται μια συνεχής εικόνα της πραγματικής κατάστασης του δικτύου.

Η πλατφόρμα που αναπτύσσει η Cloudevo αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, δεδομένα από smartphones, όπως πληροφορίες τοποθεσίας μέσω GPS, μοτίβα κίνησης και επιλογές διαδρομών. Με την κατάλληλη επεξεργασία τους, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν σε πραγματικό χρόνο πώς εξελίσσεται η κυκλοφορία σε διαφορετικά σημεία του δικτύου.

Η αξία αυτής της πληροφορίας δεν περιορίζεται στην καλύτερη πλοήγηση.

Για τον οδηγό, μπορεί να σημαίνει πιο έγκαιρη ενημέρωση και καλύτερες προτάσεις διαδρομής. Για τον διαχειριστή της υποδομής, σημαίνει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κυκλοφορίας και της συμπεριφοράς του δικτύου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του.

Με άλλα λόγια, τα δεδομένα που παράγονται καθημερινά από τους ίδιους τους χρήστες μετατρέπονται σε ένα νέο επίπεδο πληροφόρησης.

Από την πλοήγηση στην παρακολούθηση της ίδιας της υποδομής

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στο τι μπορεί να συμβεί όταν η παρακολούθηση της κυκλοφορίας συνδυαστεί με την εικόνα που υπάρχει για την κατάσταση του ίδιου του δρόμου.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το computer vision.

Κάμερες που βρίσκονται πάνω ή κοντά στο οδικό δίκτυο, αλλά και δεδομένα από mobile cameras, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση στοιχείων που αφορούν την κατάσταση του οδοστρώματος και του περιβάλλοντος. Η AI μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών φθορών, μεταβολών στις συνθήκες του δρόμου, επιπτώσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα ή ενδείξεων που συνδέονται με πιθανές πλημμύρες.

Η αλλαγή εδώ είναι σημαντική, γιατί η υποδομή δεν παρακολουθείται πλέον μόνο μέσα από προγραμματισμένους ελέγχους. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται συνεχώς και να αναλύονται ώστε να εντοπίζονται μεταβολές που διαφορετικά μπορεί να περνούσαν απαρατήρητες μέχρι τον επόμενο έλεγχο.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία αντικαθιστά τους ανθρώπους ή τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. Ο ρόλος της είναι διαφορετικός: να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο πληροφόρησης, ώστε οι ομάδες λειτουργίας να γνωρίζουν νωρίτερα πού μπορεί να χρειάζεται έλεγχος ή παρέμβαση.

Η πραγματική αξία βρίσκεται στον συνδυασμό των δεδομένων

Καμία από αυτές τις τεχνολογίες δεν λειτουργεί πραγματικά απομονωμένη.

Τα smartphones προσφέρουν εικόνα για την κίνηση. Οι κάμερες αποτυπώνουν την κατάσταση του δρόμου. Οι IoT sensors μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για περιβαλλοντικές και τεχνικές συνθήκες. Τα συστήματα AI αναλύουν όλες αυτές τις διαφορετικές πηγές και αναζητούν σχέσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν όταν κάθε πληροφορία εξετάζεται ξεχωριστά.

Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο στοιχείο μιας τέτοιας προσέγγισης.

Δεν πρόκειται απλώς για τη συλλογή περισσότερων δεδομένων. Πρόκειται για τη σύνδεσή τους ώστε να δημιουργείται μια συνολική εικόνα.

Για παράδειγμα, μια ασυνήθιστη αλλαγή στην κυκλοφορία μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα με έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα δεδομένα από κάμερες μπορεί να δείχνουν αλλαγές στην κατάσταση ενός τμήματος του οδοστρώματος, ενώ οι αισθητήρες να καταγράφουν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες στην ίδια περιοχή.

Όταν όλα αυτά τα στοιχεία εξετάζονται μαζί, ο διαχειριστής δεν βλέπει πλέον απλώς μια σειρά από μεμονωμένες μετρήσεις. Αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει και, κυρίως, για το τι μπορεί να χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο η AI αποκτά ουσιαστικό ρόλο: όχι επειδή απλώς επεξεργάζεται μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων, αλλά επειδή μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση διαφορετικών πληροφοριών και στην ανάδειξη patterns που έχουν επιχειρησιακή σημασία.

Από τη συντήρηση του προβλήματος στην πρόβλεψη του επόμενου

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης αφορά τη συντήρηση των δικτύων.

Η παραδοσιακή λογική της συντήρησης βασίζεται σε προγραμματισμένους ελέγχους, προηγούμενα περιστατικά και παρεμβάσεις όταν ένα πρόβλημα έχει ήδη γίνει εμφανές. Η αξιοποίηση AI και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο δίνει τη δυνατότητα να προστεθεί μια διαφορετική διάσταση: η έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων που μπορεί να συνδέονται με ένα μελλοντικό πρόβλημα.

Συνδυάζοντας δεδομένα από IoT sensors, εικόνες από κάμερες, περιβαλλοντικές συνθήκες και ιστορικά δεδομένα, η πλατφόρμα μπορεί να εντοπίζει patterns και να δημιουργεί predictive maintenance alerts για τις ομάδες που διαχειρίζονται την εκάστοτε υποδομή.

Έτσι, η ερώτηση δεν είναι πλέον μόνο «πού υπάρχει το πρόβλημα;», αλλά μπορεί σταδιακά να γίνει «πού υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να εμφανιστεί ένα πρόβλημα;».

Η διαφορά αυτή έχει πρακτική σημασία. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί μια πιθανή ανάγκη συντήρησης, τόσο περισσότερες δυνατότητες υπάρχουν για καλύτερο προγραμματισμό, αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων και περιορισμό των επιπτώσεων στη λειτουργία του δικτύου.

Η μετάβαση από το reactive στο predictive maintenance δεν αφορά επομένως μόνο την τεχνολογία. Αφορά έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της ίδιας της υποδομής.

Περισσότερα δεδομένα για ασφαλέστερες μετακινήσεις

Η ίδια τεχνολογική υποδομή μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση του οδοστρώματος, πιθανές πλημμύρες και απρόβλεπτες αλλαγές στην κυκλοφορία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια μιας διαδρομής. Όταν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές συνδυάζονται και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, οι πιθανές αλλαγές στις συνθήκες μπορούν να εντοπίζονται νωρίτερα.

Για τους οδηγούς, αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε πιο έγκαιρες ενημερώσεις και recommendations σχετικά με τη διαδρομή και την ασφάλεια. Για τις επιχειρησιακές ομάδες, μπορεί να σημαίνει καλύτερη εικόνα της κατάστασης του δικτύου και ταχύτερη προτεραιοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται.

Το σημαντικό είναι ότι η πληροφορία δεν παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μεμονωμένο σύστημα. Συνδέεται με το σύνολο της υποδομής και μπορεί να αξιοποιηθεί από διαφορετικούς ανθρώπους και διαδικασίες.

Το επόμενο βήμα για το Smart Mobility

Η εξέλιξη αυτή δείχνει και προς τα πού κατευθύνεται το smart mobility τα επόμενα χρόνια.

Η πραγματικά «έξυπνη» υποδομή δεν είναι αυτή που διαθέτει απλώς περισσότερους sensors ή περισσότερες εφαρμογές. Είναι εκείνη που μπορεί να συνδυάζει τις πληροφορίες που παράγονται από διαφορετικές πηγές και να τις μετατρέπει σε γνώση που έχει πραγματική αξία για όσους διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν το δίκτυο.

Το project της Cloudevo αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Συνδυάζοντας AI, real-time mobility data, computer vision, environmental analytics και IoT, δημιουργείται μια ενιαία πλατφόρμα που συνδέει την καθημερινή κίνηση των ανθρώπων με την κατάσταση και τη λειτουργία των υποδομών.

Η λογική αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πιο έγκαιρη συντήρηση, καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κινδύνων και, τελικά, μια διαφορετική εμπειρία μετακίνησης.

Γιατί η επόμενη γενιά υποδομών δεν θα είναι απλώς πιο εξελιγμένη.

Θα είναι υποδομές που μπορούν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους, να αξιοποιούν τα δεδομένα που παράγουν και να βοηθούν τους ανθρώπους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, τη στιγμή που αυτές χρειάζονται.