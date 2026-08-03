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Το AI έχει πλέον περάσει από τη φάση του πειραματισμού στη στρατηγική ατζέντα των επιχειρήσεων. CEOs και business leaders επενδύουν σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με την προσδοκία ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος, θα βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αυτός ο ενθουσιασμός έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός τεράστιου αριθμού AI Proof of Concepts, γνωστών ως POCs. Ένα POC είναι μια δοκιμαστική υλοποίηση που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι μια συγκεκριμένη ιδέα ή τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, πριν μια επιχείρηση προχωρήσει σε μια πλήρη επένδυση και παραγωγική εφαρμογή.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ένα POC για έναν AI assistant που αναζητά πληροφορίες στα εσωτερικά της αρχεία, για ένα σύστημα predictive analytics που εντοπίζει τάσεις ή για έναν AI Agent που μπορεί να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε μια επιχειρησιακή διαδικασία.

Το POC είναι σημαντικό γιατί μειώνει το ρίσκο της αρχικής επένδυσης και επιτρέπει στην επιχείρηση να δει γρήγορα αν μια ιδέα έχει πραγματική προοπτική.

Το πρόβλημα είναι ότι ένα επιτυχημένο POC δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ίδιο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

Ένα AI system μπορεί να εντυπωσιάζει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, με συγκεκριμένα δεδομένα και περιορισμένο αριθμό χρηστών, αλλά να δυσκολεύεται σημαντικά όταν πρέπει να λειτουργήσει καθημερινά μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό, να συνδεθεί με τα υπάρχοντα συστήματα, να διαχειριστεί πραγματικά δεδομένα και να ακολουθήσει τις απαιτήσεις ασφάλειας, governance και compliance.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η βασική διαφορά.

Ένα επιτυχημένο POC αποδεικνύει ότι μια ιδέα μπορεί να λειτουργήσει.

Ένα επιτυχημένο production AI system αποδεικνύει ότι αυτή η ιδέα μπορεί να δημιουργήσει πραγματική επιχειρηματική αξία.

Δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Από το POC στο Production

Η μετάβαση από ένα POC σε production είναι πολύ περισσότερα από ένα τεχνικό επόμενο βήμα. Είναι η στιγμή κατά την οποία ένα πείραμα πρέπει να μετατραπεί σε πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα.

Σε ένα POC, τα δεδομένα μπορεί να είναι περιορισμένα και προσεκτικά επιλεγμένα, οι χρήστες λίγοι και το περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο. Η επιτυχία μπορεί να κριθεί από το αν το σύστημα λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Στην παραγωγική λειτουργία, όμως, τα δεδομένα είναι πραγματικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα, οι χρήστες περισσότεροι, τα business systems πολυπληθέστερα και οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Το AI πρέπει να λειτουργεί με συνέπεια, να ενσωματώνεται στις υπάρχουσες διαδικασίες και να μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρηση σε καθημερινή βάση.

Αυτό απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από την αρχή.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει σχεδιάσει όχι μόνο το AI use case, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό θα λειτουργήσει.

Συνήθως δεν φταίει το AI model

Όταν ένα AI project δεν προχωρά, είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο model. Ίσως δεν είναι αρκετά καλό, ίσως χρειάζεται ένα πιο εξελιγμένο LLM ή ίσως πρέπει να αλλάξει η τεχνολογία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, η πραγματική δυσκολία βρίσκεται αλλού.

Στα δεδομένα. Στα συστήματα. Στο governance. Στην ασφάλεια. Στο ownership. Και, κυρίως, στο πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Ένας AI assistant μπορεί να δίνει εξαιρετικές απαντήσεις σε ένα demo. Αν όμως δεν έχει πρόσβαση στη σωστή εταιρική γνώση, η χρησιμότητά του στην καθημερινή λειτουργία είναι περιορισμένη.

Ένας AI Agent μπορεί να είναι αρκετά ικανός ώστε να αναλύσει μια κατάσταση και να προτείνει την επόμενη ενέργεια. Αν όμως δεν μπορεί να συνδεθεί με τα business systems στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια, η αυτοματοποίηση παραμένει περιορισμένη.

Το bottleneck, λοιπόν, συχνά δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Είναι το επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει.

AI-ready επιχείρηση σημαίνει data-ready επιχείρηση

Για τους περισσότερους οργανισμούς, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα AI model. Είναι να κάνουν τα δεδομένα τους πραγματικά αξιοποιήσιμα.

Τα δεδομένα μιας μεγάλης επιχείρησης βρίσκονται συνήθως σε πολλά διαφορετικά σημεία: ERP και CRM συστήματα, databases, documents, emails, reports και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά τμήματα.

Και δεν έχουν όλα την ίδια ποιότητα, την ίδια επικαιρότητα ή το ίδιο επιχειρηματικό context.

Αυτό μπορεί να μην αποτελεί μεγάλο πρόβλημα όταν ένας εργαζόμενος αναζητά χειροκίνητα μια πληροφορία. Γίνεται όμως κρίσιμο όταν ένα AI system καλείται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να υποστηρίξει μια απόφαση, να δημιουργήσει μια πρόταση ή να εκτελέσει μια επιχειρησιακή ενέργεια.

Γι’ αυτό η AI στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη data strategy. Η ποιότητα των δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά και το επιχειρηματικό context αποτελούν θεμέλια για κάθε AI initiative που θέλει να περάσει από το experimentation στο scale.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η προσέγγιση της Cloudevo ξεκινά από τα δεδομένα και την επιχειρησιακή πραγματικότητα και όχι απλώς από την επιλογή ενός AI model. Η δημιουργία μιας αξιόπιστης data και AI βάσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με μεγαλύτερη συνέπεια και να δημιουργούν λύσεις που μπορούν να εξελιχθούν μαζί με τις ανάγκες του οργανισμού.

Το governance δεν είναι εμπόδιο. Είναι προϋπόθεση για scale.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται το AI μέσα σε έναν οργανισμό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για ξεκάθαρους κανόνες.

Ποια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα AI system, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά, πότε χρειάζεται ανθρώπινη έγκριση, πώς ελέγχονται τα outputs και ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος είναι ζητήματα που πρέπει να έχουν απαντηθεί πριν από την παραγωγική λειτουργία.

Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για AI Agents που μπορούν όχι μόνο να προτείνουν αλλά και να εκτελούν ενέργειες, η ανάγκη για governance γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Security, privacy, auditability και compliance δεν είναι extra features. Είναι μέρος της ίδιας της παραγωγικής λειτουργίας.

Και αυτό δεν σημαίνει ότι το governance πρέπει να επιβραδύνει την καινοτομία. Όταν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες και σωστή αρχιτεκτονική, η επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τη χρήση του AI με μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το σωστό governance δεν περιορίζει το scale. Το κάνει εφικτό.

Το AI χρειάζεται business ownership

Ένα AI project δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά υπόθεση του IT ή μιας ομάδας data scientists.

Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει τη λύση, αλλά η επιχειρηματική πλευρά πρέπει να γνωρίζει γιατί αυτή η λύση υπάρχει και τι αποτέλεσμα πρέπει να φέρει.

Για να περάσει ένα AI project από το POC στο production, χρειάζεται ξεκάθαρο business ownership και κοινή κατανόηση ανάμεσα στην τεχνολογία και την επιχειρηματική πλευρά.

Πρέπει να είναι σαφές ποιο πρόβλημα λύνει το AI, ποια διαδικασία βελτιώνει, ποια αξία μπορεί να δημιουργήσει και πώς θα μετρηθεί η επιτυχία. Παράλληλα, χρειάζεται σχέδιο για το πώς η λύση θα ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασία και πώς θα υιοθετηθεί από τους ανθρώπους που θα τη χρησιμοποιούν.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Cloudevo αντιμετωπίζει τα AI projects ως επιχειρησιακές λύσεις και όχι ως μεμονωμένα technology experiments. Η σύνδεση του business problem με τα διαθέσιμα data, την κατάλληλη AI architecture και το υπάρχον technology environment είναι αυτή που επιτρέπει σε ένα POC να εξελιχθεί σε μια λύση με πραγματικό και διατηρήσιμο business impact.

Από το AI experiment στην επιχειρησιακή δυνατότητα

Αυτή ακριβώς η μετάβαση αποτελεί βασικό μέρος της προσέγγισης της Cloudevo.

Η αξία του enterprise AI δεν βρίσκεται στη δημιουργία ενός ακόμη isolated AI tool, αλλά στη δυνατότητα να συνδεθεί η τεχνητή νοημοσύνη με τα δεδομένα, τα συστήματα και τις πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες ενός οργανισμού.

Η Cloudevo σχεδιάζει και υλοποιεί AI και data solutions που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τα δεδομένα τους σε αξιοποιήσιμη επιχειρηματική γνώση και να ενσωματώσουν το AI σε πραγματικά business workflows.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει data και AI infrastructure, intelligent data solutions, AI applications, automation και AI Agents που συνδέονται με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα.

Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ένα project περνά από το POC στην παραγωγή. Σε αυτό το στάδιο δεν αρκεί πλέον να αποδειχθεί ότι μια τεχνολογία λειτουργεί. Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης και να αποτελέσει βάση για τα επόμενα AI use cases.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα επιτυχημένο POC δεν παραμένει ένα μεμονωμένο experiment. Μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ευρύτερης AI capability.

Το scale απαιτεί υποδομή, όχι απλώς ένα καλό use case

Ένα μεμονωμένο AI use case μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ολόκληρη η επιχείρηση.

Όταν όμως μια εταιρεία θέλει να αναπτύξει περισσότερα AI use cases, χρειάζεται μια κοινή βάση.

Δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από διαφορετικές εφαρμογές. Υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά AI models. Ασφάλεια και governance που εφαρμόζονται σε όλο το οικοσύστημα. Μηχανισμούς για monitoring και orchestration.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νέο AI project δεν ξεκινά από το μηδέν.

Η επιχείρηση δημιουργεί σταδιακά μια AI capability που μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά και ξανά.

Και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα σε μια επιχείρηση που απλώς πειραματίζεται με το AI και σε μια επιχείρηση που χτίζει πραγματικά τις δυνατότητες για να το αξιοποιήσει σε μεγάλη κλίμακα.

Η πραγματική αξία βρίσκεται στο business impact

Για αρκετό καιρό, η συζήτηση γύρω από το AI επικεντρωνόταν κυρίως στην τεχνική του απόδοση, στην ακρίβεια των models, στην ταχύτητα των απαντήσεων και στα αποτελέσματα των benchmarks.

Για μια επιχείρηση, όμως, η τεχνική απόδοση αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας.

Η πραγματική αξία ενός AI initiative αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης. Μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών, να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, να κάνει την εταιρική γνώση πιο άμεσα προσβάσιμη και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία ενός AI project δεν θα πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση το πόσο καλά λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά με βάση το τι αλλάζει στην πράξη.

Ένα AI system μπορεί να είναι τεχνολογικά εξαιρετικό και παρ’ όλα αυτά να μην έχει ουσιαστικό business impact. Αντίθετα, μια λύση που ενσωματώνεται σωστά σε μια κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία και βελτιώνει μετρήσιμα τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη αξία, ακόμη και αν δεν αποτελεί την πιο εντυπωσιακή τεχνολογικά εφαρμογή.

Η τεχνολογία είναι το μέσο. Το business impact είναι ο στόχος.

Από τα AI experiments στις AI capabilities

Οι επιχειρήσεις που θα κερδίσουν περισσότερο από το AI δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που θα δημιουργήσουν τα περισσότερα POCs.

Θα είναι εκείνες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν τρόπο ώστε κάθε επιτυχημένο POC να οδηγεί στο επόμενο στάδιο.

Ένα πρώτο AI use case δημιουργεί εμπειρία. Η εμπειρία δημιουργεί υποδομή. Η υποδομή επιτρέπει το επόμενο use case.

Και σταδιακά, το AI περνά από μεμονωμένες εφαρμογές σε ένα ευρύτερο μέρος του operating model της επιχείρησης.

Αυτή είναι η πραγματική μετάβαση από το AI experimentation στο enterprise AI.

Δεν προσπαθείς απλώς να δημιουργήσεις ένα ακόμη AI application. Δημιουργείς την υποδομή, τις διαδικασίες και τις δυνατότητες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να αξιοποιεί το AI ξανά και ξανά.

Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Cloudevo: να βοηθά τις επιχειρήσεις να μετακινούνται από μεμονωμένα AI experiments σε scalable, production-ready AI capabilities που μπορούν να ενσωματωθούν στην πραγματική λειτουργία τους και να εξελιχθούν μαζί με την επιχείρηση.

Το πραγματικό AI challenge ξεκινά μετά το POC

Η επόμενη φάση του enterprise AI δεν θα κριθεί από το ποιος μπορεί να δημιουργήσει το πιο εντυπωσιακό demo.

Θα κριθεί από το ποιος μπορεί να μετατρέψει ένα επιτυχημένο experiment σε μια λύση που λειτουργεί αξιόπιστα, με ασφάλεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινή λειτουργία.

Για τους CEOs και τους business leaders, αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για το AI πρέπει να μετακινηθεί από τα models στα business outcomes, από τα pilots στο scale και από τα isolated experiments στις enterprise capabilities.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι πλέον να αποδείξει μια επιχείρηση ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει AI.

Είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε το AI να γίνει μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, αποφασίζει και αναπτύσσεται.

Γιατί ένα POC μπορεί να αποδείξει ότι το AI λειτουργεί.

Το production είναι αυτό που αποδεικνύει ότι αξίζει.