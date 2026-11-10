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Η οθόνη του αυτοκινήτου ετοιμάζεται να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας, καθώς η Google σχεδιάζει να επιτρέψει την αναπαραγωγή βίντεο μέσω του Android Auto, διευρύνοντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας πέρα από την πλοήγηση, τη μουσική και την επικοινωνία.

Η νέα δυνατότητα θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν περιεχόμενο από εφαρμογές όπως το YouTube, αξιοποιώντας την κεντρική οθόνη του οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σταθμευμένο.

Παρά τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Στην τελευταία ενημέρωσή της, στο πλαίσιο συνεδρίου προγραμματιστών, περιορίστηκε στην επισήμανση ότι η υποστήριξη εφαρμογών βίντεο θα ενεργοποιηθεί «σε σύντομο χρονικό διάστημα», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Google είχε αρχικά τοποθετήσει την κυκλοφορία της λειτουργίας πριν από το τέλος του 2026, τουλάχιστον για ορισμένα συμβατά αυτοκίνητα.

Βίντεο μόνο με σταθμευμένο αυτοκίνητο

Η πρώτη σχετική ανακοίνωση είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026, όταν η Google γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να ενσωματώσει εφαρμογές αναπαραγωγής βίντεο στο Android Auto μέσα στο ίδιο έτος.

Η δυνατότητα προορίζεται αρχικά για επιλεγμένα οχήματα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η πλήρης λίστα των συμβατών μοντέλων.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι η τήρηση συγκεκριμένων κανόνων οδικής ασφάλειας.

Η προβολή βίντεο θα επιτρέπεται αποκλειστικά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάθμευση, ώστε να αποφεύγεται η απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

Μόλις το όχημα ξεκινήσει να κινείται, η εικόνα θα απενεργοποιείται αυτόματα και η εφαρμογή θα μεταβαίνει σε λειτουργία παρασκηνίου, διατηρώντας μόνο την αναπαραγωγή ήχου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν τις στάσεις και τον χρόνο αναμονής για την παρακολούθηση βίντεο, χωρίς να επιτρέπεται η προβολή εικόνας κατά την οδήγηση.

Η καθυστέρηση και οι νέες εφαρμογές

Παρότι απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του 2026, η Google δεν έχει παρουσιάσει ακόμη μια δημόσια δοκιμαστική έκδοση της δυνατότητας ούτε έχει δώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

Στο πρόσφατο Android Dev Summit, η εταιρεία επανέλαβε ότι οι εφαρμογές βίντεο και περιήγησης για το Android Auto εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή.

Η κατάσταση είναι διαφορετική στο Android Automotive, το λειτουργικό σύστημα που ενσωματώνεται απευθείας στα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ορισμένων αυτοκινήτων.

Σε αυτή την πλατφόρμα, οι εφαρμογές βίντεο είναι ήδη διαθέσιμες, ενώ οι εφαρμογές περιήγησης βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση beta.

Αντίθετα, στο Android Auto, το οποίο προβάλλει εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου στην οθόνη του αυτοκινήτου, η επέκταση των συγκεκριμένων λειτουργιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η Google πραγματοποιεί δοκιμές για μια ανανεωμένη έκδοση εφαρμογών ήχου, αξιοποιώντας την πλατφόρμα ανάπτυξης Cars App Library.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης νέες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πραγματοποίησης κλήσεων, με στόχο τη διεύρυνση των διαθέσιμων υπηρεσιών μέσα στο όχημα.

Η προσθήκη βίντεο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μετατροπή των συστημάτων αυτοκινήτου σε ολοκληρωμένες ψηφιακές πλατφόρμες, με περισσότερες επιλογές ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η Google θα καταφέρει τελικά να τηρήσει τον αρχικό στόχο για διάθεση της λειτουργίας πριν από την έλευση του 2027.