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Για περισσότερο από μία δεκαετία, η στρατηγική των επιχειρήσεων γύρω από την τεχνολογία βασιζόταν σε ένα βασικό ερώτημα: «Πώς θα περάσουμε στο cloud;»

Το cloud computing άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν εφαρμογές, διαχειρίζονται τις υποδομές τους και προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες. Έδωσε τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερο κόστος, ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς.

Κάπως έτσι, το cloud-first έγινε βασικό κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σήμερα, όμως, η συζήτηση αλλάζει ξανά. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει στο προσκήνιο ένα διαφορετικό ερώτημα. Δεν αρκεί πλέον μια επιχείρηση να γνωρίζει πού «τρέχουν» οι εφαρμογές της. Πρέπει να γνωρίζει αν η τεχνολογική της υποδομή μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά το AI.

Με άλλα λόγια, περνάμε από το «Είμαστε στο cloud;» στο «Είμαστε έτοιμοι για την τεχνητή νοημοσύνη;».

Και αυτή η αλλαγή είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο φαίνεται.

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται διαφορετικές υποδομές

Οι παραδοσιακές εφαρμογές των επιχειρήσεων έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να διαχειρίζονται συναλλαγές, δεδομένα και συγκεκριμένους κανόνες. Το AI, όμως, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.

Τα Large Language Models (LLMs), οι ψηφιακοί βοηθοί, τα συστήματα προτάσεων, το Retrieval-Augmented Generation (RAG), τα predictive analytics και οι AI agents χρειάζονται συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες, μεγάλη υπολογιστική ισχύ και δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ένα σύστημα AI δεν αρκεί απλώς να «διαβάζει» δεδομένα. Πρέπει να κατανοεί το πλαίσιο μιας ερώτησης, να αναζητά πληροφορίες σε διαφορετικές πηγές, να συνδυάζει δεδομένα και να επιστρέφει μια χρήσιμη απάντηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Γι’ αυτό και πολλές επιχειρήσεις διαπιστώνουν πλέον ότι το να είναι cloud-ready δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και AI-ready.

Η μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί μια υποδομή σχεδιασμένη για τέτοιου είδους workloads, όπου υπολογιστική ισχύς, δίκτυα, αποθήκευση και δεδομένα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Οι GPUs είναι σημαντικές, αλλά δεν αρκούν

Όταν μιλάμε για AI infrastructure, η συζήτηση πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στις GPUs.

Οι GPUs, δηλαδή Graphics Processing Units, είναι επεξεργαστές που αρχικά σχεδιάστηκαν για να διαχειρίζονται γραφικά και εικόνες. Σε αντίθεση, όμως, με έναν παραδοσιακό επεξεργαστή CPU, μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα έναν πολύ μεγάλο αριθμό υπολογισμών.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα τις έκανε ιδιαίτερα σημαντικές για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκπαίδευση και η λειτουργία σύγχρονων AI models απαιτούν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια μαθηματικούς υπολογισμούς, οι οποίοι μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα όταν εκτελούνται παράλληλα.

Με απλά λόγια, αν η CPU λειτουργεί περισσότερο σαν ένας πολύ ισχυρός εργαζόμενος που εκτελεί διαδοχικά σύνθετες εργασίες, μια GPU μοιάζει περισσότερο με μια μεγάλη ομάδα που μπορεί να εκτελεί χιλιάδες μικρότερους υπολογισμούς ταυτόχρονα.

Γι’ αυτό και οι GPUs υψηλών επιδόσεων έχουν γίνει βασικό στοιχείο τόσο για την εκπαίδευση AI models όσο και για το inference, δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία ένα ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο επεξεργάζεται ένα νέο αίτημα και παράγει μια απάντηση.

Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στο AI, η ζήτηση για τέτοιου είδους υπολογιστικούς πόρους αυξάνεται σημαντικά.

Ωστόσο, η AI υποδομή δεν είναι μόνο θέμα compute.

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα AI χρειάζεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα: σύγχρονες αρχιτεκτονικές δεδομένων, εργαλεία semantic search, πλατφόρμες orchestration που συνδέουν διαφορετικά μοντέλα και συστήματα, μηχανισμούς ασφάλειας και governance, αλλά και εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης και του κόστους.

Μια εταιρεία μπορεί σχετικά εύκολα να δημιουργήσει ένα AI proof of concept. Το δύσκολο είναι να μετατρέψει αυτή την εφαρμογή σε ένα αξιόπιστο, ασφαλές και σταθερό εργαλείο καθημερινής λειτουργίας.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η πραγματική πρόκληση.

Τα δεδομένα γίνονται το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Υπάρχει η αντίληψη ότι για να πετύχει μια επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το καλύτερο ή το πιο προηγμένο μοντέλο.

Στην πράξη, όμως, το μοντέλο είναι μόνο ένα κομμάτι της εξίσωσης.

Αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση.

Τα σύγχρονα μοντέλα έχουν ήδη πολύ υψηλές δυνατότητες. Η αξία τους για μια επιχείρηση, όμως, εξαρτάται από το αν μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά την εσωτερική γνώση της: έγγραφα, βάσεις δεδομένων, εταιρικά συστήματα, διαδικασίες, ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες πελατών.

Γι’ αυτό βλέπουμε αυξανόμενες επενδύσεις σε vector databases, knowledge graphs και semantic search. Πρόκειται για τεχνολογίες που επιτρέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη να αναζητά πληροφορίες με βάση το νόημα και όχι απλώς συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Όσο καλύτερα οργανωμένα, ενημερωμένα και αξιόπιστα είναι τα δεδομένα μιας εταιρείας, τόσο καλύτερα μπορούν να είναι και τα αποτελέσματα που παράγει η AI.

Αντίθετα, όταν τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα ή παρωχημένα, ακόμη και το πιο προηγμένο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ή αναξιόπιστες απαντήσεις.

Τα δεδομένα, επομένως, δεν είναι πλέον απλώς ένα λειτουργικό asset. Μετατρέπονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το orchestration είναι ο συνδετικός κρίκος

Η εποχή όπου το AI περιοριζόταν σε ένα chatbot φαίνεται να περνά γρήγορα.

Οι σύγχρονες εφαρμογές AI καλούνται να κάνουν πολύ περισσότερα. Ένα αίτημα ενός εργαζομένου ή πελάτη μπορεί να χρειάζεται να αντλήσει πληροφορίες από μια εσωτερική βάση γνώσης, να επικοινωνήσει με ένα CRM ή ERP, να χρησιμοποιήσει ένα API, να περάσει από διαφορετικά AI models και στη συνέχεια να ελέγξει αν η απάντηση συμμορφώνεται με τις πολιτικές της εταιρείας.

Όλα αυτά πρέπει να συμβούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εδώ μπαίνει το AI orchestration. Οι σχετικές πλατφόρμες λειτουργούν ουσιαστικά ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα μοντέλα AI, τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για τους AI agents, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην παροχή μιας απάντησης, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν διαδικασίες πολλαπλών βημάτων.

Χωρίς orchestration, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα σύνολο διαφορετικών εργαλείων. Με το κατάλληλο orchestration, μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επιχειρηματική δυνατότητα.

Governance και ασφάλεια από την πρώτη ημέρα

Όσο το AI ενσωματώνεται στις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης, τόσο πιο κρίσιμα γίνονται τα ζητήματα ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα; Από ποιες πηγές αντλεί πληροφορίες ένα AI σύστημα; Μπορεί ένας εργαζόμενος να λάβει μέσω ενός AI assistant πληροφορίες που κανονικά δεν θα είχε δικαίωμα να δει; Και πώς μπορεί μια επιχείρηση να ελέγξει εκ των υστέρων γιατί ένα σύστημα έδωσε μια συγκεκριμένη απάντηση;

Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αφού μια εφαρμογή έχει ήδη αναπτυχθεί.

Η διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης, η ασφάλεια, η συμμόρφωση, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου πρέπει να ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική από την πρώτη ημέρα.

Καθώς, μάλιστα, το κανονιστικό πλαίσιο για το AI εξελίσσεται, οι εταιρείες που έχουν επενδύσει εγκαίρως στο governance θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να επεκτείνουν τη χρήση της τεχνολογίας με ασφάλεια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να μπορεί και να μετρηθεί

Υπάρχει ακόμη μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τις παραδοσιακές IT υποδομές.

Μέχρι σήμερα, μια ομάδα IT παρακολουθούσε κυρίως στοιχεία όπως η χρήση CPU και μνήμης, η χωρητικότητα αποθήκευσης ή το uptime μιας εφαρμογής.

Στην AI, αυτά δεν αρκούν.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται πλέον να γνωρίζουν πόσο γρήγορα απαντά ένα μοντέλο, πόσο σωστά ανακτά πληροφορίες, πόσα tokens καταναλώνει, πόσο συχνά παράγει λανθασμένες απαντήσεις, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες και, φυσικά, πόσο κοστίζει κάθε λειτουργία.

Το AI observability επιτρέπει στις ομάδες να εντοπίζουν προβλήματα, να βελτιώνουν την απόδοση και να ελέγχουν το κόστος.

Γιατί για να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να περάσει από τον πειραματισμό στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία, πρέπει πρώτα να γίνει μετρήσιμη και διαχειρίσιμη.

Από το AI experiment στην πραγματική επιχειρηματική υποδομή

Σε αυτή τη μετάβαση από το cloud-ready στο AI-ready κινείται και η Cloudevo, η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στο AI & Machine Learning, στο Data & Analytics και στο Next-Gen Cloud Development & Architecture. Η προσέγγισή της ξεκινά από την αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών μιας επιχείρησης και επεκτείνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη scalable, ασφαλών και υψηλών επιδόσεων cloud λύσεων, με στόχο αυτές να μπορούν να εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η ουσιαστική αξιοποίησή της δεν ξεκινά από την επιλογή ενός μοντέλου, αλλά από το αν μια εταιρεία έχει τις κατάλληλες βάσεις σε δεδομένα, cloud architecture, ασφάλεια και scalability ώστε να το ενσωματώσει στις πραγματικές της λειτουργίες.

Η Cloudevo ακολουθεί αυτή τη λογική και στις AI υπηρεσίες της, συνδέοντας το consulting και τη στρατηγική με την ανάπτυξη, το deployment και τη συνεχή βελτίωση AI λύσεων, αντί να αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα μεμονωμένο εργαλείο.

Ένα πρακτικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη από την Cloudevo της τεχνολογικής υποδομής πίσω από την αγγλόφωνη έκδοση του Proto Thema, όπου ένα AI-powered workflow συνδυάζει εξαγωγή περιεχομένου, AI translation, αυτοματοποιημένη εισαγωγή στο CMS και ανθρώπινο editorial review. Πρόκειται για ένα παράδειγμα του πώς η AI μπορεί να περάσει από το επίπεδο ενός μεμονωμένου εργαλείου σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία.

Από το cloud-ready στο AI-ready

Το cloud άλλαξε το πού λειτουργεί το λογισμικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πλέον το τι πρέπει να μπορεί να κάνει η υποδομή.

Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που θα διαθέτουν το μεγαλύτερο AI budget ή θα έχουν πρόσβαση στο πιο καινούργιο μοντέλο. Η πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες γίνεται συνεχώς ευκολότερη.

Η ουσιαστική διαφορά θα βρίσκεται στην υποδομή πίσω από αυτές.

Υπολογιστική ισχύς, σωστά οργανωμένα δεδομένα, orchestration, governance, ασφάλεια και observability θα πρέπει να λειτουργούν μαζί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η AI μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα.

Το AI readiness δεν είναι πλέον μόνο θέμα του IT. Μετατρέπεται σταδιακά σε επιχειρηματική στρατηγική.

Και οι οργανισμοί που θα κάνουν αυτή τη μετάβαση νωρίτερα θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να μετατρέψουν το AI από ένα ακόμη τεχνολογικό πείραμα σε πραγματική επιχειρηματική αξία.

Γιατί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η υποδομή δεν είναι απλώς το θεμέλιο της τεχνολογίας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η επόμενη γενιά επιχειρήσεων.