Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ελληνικό case study βρέθηκε στο επίκεντρο της Google: πρόκειται για την Cloudevo, εταιρεία με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα data και το cloud transformation, η οποία φέρει και τον τίτλο του Premier Partner του τεχνολογικού κολοσσού. Ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, είναι η μόνη που έχει λάβει τέτοιου είδους αναγνώριση από hyperscaler, μια διάκριση σπάνια ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ιστορία της ξεκινά μέσα από το ProtoThema, τον μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό ειδησεογραφικό ιστότοπο με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα, όπου γεννήθηκε ως τεχνολογικό spin-off της ομάδας ψηφιακής ανάπτυξης. Η εμπειρία που συγκέντρωσε εκεί έγινε το εφαλτήριο για τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2024 με το Google News Initiative και τη FT Strategies, με αντικείμενο την υπεύθυνη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα.

Βασισμένη στο Gemini και στην πλατφόρμα Gemini Enterprise Agent, η Cloudevo ανέπτυξε μια σειρά εφαρμογών που δοκιμάστηκαν στο ProtoThema: έναν αλγόριθμο διαχείρισης σχολίων για την ελληνική γλώσσα (από 30.000 σε 320.000 σχόλια τον μήνα, με χρόνο δημοσίευσης 90 δευτερολέπτων αντί για ώρες), μια αυτοματοποιημένη ροή μετάφρασης για την αγγλόφωνη έκδοση, ένα εργαλείο σημασιολογικής αναζήτησης (αύξηση 20% στην επισκεψιμότητα μέσω αναζήτησης) και την ενότητα AI Takeaways, που μείωσε το bounce rate από 60% σε 47%.

«H εταιρεία έχει έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό. Δεν φοβάται να δοκιμάζει νέες τεχνολογίες και τις υιοθετεί ταχύτερα σε σχέση με άλλους οργανισμούς», σχολιάζει η Senior Manager της FT Strategies, Aliya Itzkowitz, παρατήρηση που αποτυπώνει, σύμφωνα με τη Google, και τη φιλοσοφία πίσω από την ίδρυση της Cloudevo.

Η News Partnerships Manager της Google για τη Νότια Ευρώπη, Camila Samilian, χαρακτηρίζει «πραγματικά εντυπωσιακή» αυτή την καινοτόμο προσέγγιση, ενώ η Google εντάσσει πλέον τη συνεργασία με την Cloudevo στα διεθνή της case studies για την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ψηφιακά μέσα.

Το πλήρες case study είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Google News Initiative.