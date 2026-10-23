Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η διεθνής επέκταση μιας επιχείρησης απαιτεί βαθιά κατανόηση των τοπικών αγορών, των καταναλωτικών συνηθειών και του ανταγωνισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναλύουν δεδομένα, να εντοπίζουν ευκαιρίες και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι δυνατότητες αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του Think Global Dublin 2026, της εκδήλωσης της Google στην ευρωπαϊκή της έδρα στο Δουβλίνο. Η Cloudevo συμμετείχε στη διοργάνωση μαζί με στελέχη της διεθνούς επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας, εξερευνώντας τις νέες προοπτικές που δημιουργεί η AI για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Από τα δεδομένα στις επιχειρηματικές αποφάσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και την αναγνώριση τάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη κατανόηση της ζήτησης, αποτελεσματικότερη στόχευση και δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η αξιοπιστία των δεδομένων και η σωστή μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιολογούν αν οι ενέργειές τους δημιουργούν πραγματική αξία.

Η σημασία της μετρήσιμης ανάπτυξης

Η αξιοποίηση της AI στο marketing και την επιχειρηματική στρατηγική δεν αφορά μόνο την αυτοματοποίηση εργασιών. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα μετατροπής των δεδομένων σε αξιοποιήσιμη γνώση και των πληροφοριών σε καλύτερες αποφάσεις.

Για την Cloudevo, ο συνδυασμός δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και επιχειρηματικής ανάλυσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προσέγγισής της. Η συμμετοχή στο Think Global Dublin έδωσε στην ομάδα την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις και να εξερευνήσει πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικές και μετρήσιμες στρατηγικές ανάπτυξης.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν προκύπτει απλώς από τη συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων, αλλά από την ικανότητα αξιοποίησής τους για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.