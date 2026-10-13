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Η Cloudevo, ελληνική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και cloud ανέπτυξε σύστημα σημασιολογικής (semantic) και agentic αναζήτησης σχεδιασμένο ειδικά για τη ναυτιλία. Το σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μηχανικοί και πληρώματα αποκτούν πρόσβαση στην τεχνική γνώση που χρειάζονται για να λειτουργεί ένα πλοίο.

Το πρόβλημα που λύνει είναι γνωστό σε όποιον δουλεύει στον κλάδο. Η τεχνική τεκμηρίωση ενός πλοίου αποτελείται από χιλιάδες σελίδες εγχειριδίων, οδηγιών κατασκευαστών, κανονισμών και διαδικασιών ασφαλείας. Όταν προκύψει βλάβη, η εύρεση της σωστής πληροφορίας στο σωστό έγγραφο παίρνει χρόνο, ακριβώς τη στιγμή που ο χρόνος μετράει περισσότερο.

Με τη λύση της Cloudevo, ο μηχανικός γράφει την ερώτησή του με φυσικό τρόπο, για παράδειγμα «πώς αντιμετωπίζεται ένα βραχυκύκλωμα σε γεννήτρια;», και παίρνει αμέσως μια ακριβή απάντηση που ταιριάζει στο πρόβλημά του. Η απάντηση συνοδεύεται από το έγγραφο και την ενότητα όπου βρίσκεται η πληροφορία, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει εκπαιδευτεί να κατανοεί σύνθετα ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια και να συλλογίζεται πάνω σε εξαιρετικά τεχνική τεκμηρίωση με ακρίβεια. Αυτό είναι κρίσιμο σε έναν κλάδο όπου το περιθώριο λάθους είναι μικρό και οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα.

Η εφαρμογή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση βλαβών. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ολοκληρωμένος βοηθός γνώσης για τις διαδικασίες συντήρησης, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εκπαίδευση των πληρωμάτων. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, αυτό σημαίνει ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ευκολότερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας που υπάρχει ήδη μέσα στον οργανισμό.

Με την ελληνική ναυτιλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αγοράς, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των πλοίων αποκτά στρατηγική σημασία. Η Cloudevo επενδύει σε αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας εξειδικευμένη τεχνολογία στον κλάδο από την ίδια τη χώρα που τον έχει αναδείξει.