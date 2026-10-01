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Το Google Search μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό τις τελευταίες ημέρες στη Βαρκελώνη, όπου η Google Search Team διοργανώνει το πρώτο multi-day Google Search Event στην Ευρώπη με την Cloudevo, έπειτα από πρόσκλησή του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού, να αποτελεί μέρος αυτής της σημαντικής συζήτησης.

Το βασικό μήνυμα που αναδεικνύεται από τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις είναι ξεκάθαρο: “Google Search is becoming AI Search.”

Η αλλαγή δεν αφορά απλώς την προσθήκη περισσότερων AI features στη γνωστή εμπειρία αναζήτησης. Πρόκειται για μια ευρύτερη μετατόπιση στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Search. Από ένα σύστημα που παραδοσιακά αναζητούσε, ταξινομούσε και εμφάνιζε πληροφορίες, εξελίσσεται σε μια περισσότερο intelligent και AI-powered εμπειρία, που μπορεί να κατανοεί το intent, να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και να διαμορφώνει απαντήσεις με βάση το context του χρήστη.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό αλλάζει σταδιακά και την έννοια του digital visibility.

Για πολλά χρόνια, η συζήτηση γύρω από το Search επικεντρωνόταν στο ranking: keywords, technical SEO, content optimisation και παρουσία στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων. Αυτά εξακολουθούν να έχουν σημασία. Όμως, όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται βαθύτερα στην αναζήτηση, το ερώτημα γίνεται ευρύτερο.

Δεν αρκεί πλέον μόνο να εμφανίζεται μια πληροφορία. Έχει σημασία πώς αυτή η πληροφορία γίνεται κατανοητή, πώς συνδέεται με άλλα δεδομένα, πώς ανακτάται από AI systems και πώς τελικά ενσωματώνεται στις απαντήσεις που λαμβάνει ο χρήστης.

Σε αυτό το σημείο συναντώνται Search Intelligence, Data, AI, και σε αυτό το intersection δραστηριοποιείται η Cloudevo.

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο SEO, το Search και το Search Technology και πάνω από 3 χρόνια ενεργής ενασχόλησης με AI Search, AI Visibility και Generative Search, η Cloudevo έχει εξελίξει την προσέγγισή της πέρα από το παραδοσιακό SEO.

Τα projects της Cloudevo συνδυάζουν διαφορετικά τεχνολογικά και data disciplines, με στόχο να αντιμετωπίσουν το Search ως μέρος ενός ευρύτερου ψηφιακού οικοσυστήματος όπου τα δεδομένα, η τεχνολογία και η AI επηρεάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός γίνεται discoverable και relevant.

Η παρουσία της Cloudevo στη Βαρκελώνη, δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο στην ΑΙ αναζήτηση και να συγκεντρώσει γνώση απευθείας από τις ομάδες που βρίσκονται πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή που η μετάβαση στο AI Search δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόθεση. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν, αξιολογούν και ανακαλύπτουν πληροφορίες.