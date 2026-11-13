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Μέσα σε μία ώρα από την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης της Microsoft την περασμένη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι έσπευσαν να συνδεθούν σε εσωτερική ιστοσελίδα της εταιρείας για να διαπιστώσουν εάν περιλαμβάνονταν στους αποδέκτες της πρότασης.

Τόσοι πολλοί προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση ταυτόχρονα, ώστε στο εσωτερικό κοινωνικό δίκτυο της Microsoft άρχισαν να διατυπώνονται εικασίες ότι η πλατφόρμα είχε καταρρεύσει από την αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η πρόταση απευθύνθηκε σε περίπου 60.000 εργαζομένους, δηλαδή σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του προσωπικού της Microsoft, και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην ιστορία της εταιρείας.

Ήταν επίσης το δεύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα μέσα στο 2026 και ακόμη ένα σοκ για ένα εργατικό δυναμικό που προσπαθεί να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές τις οποίες επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη (AI), γράφουν οι New York Times.

Από την εργασιακή ασφάλεια στην αβεβαιότητα

Για πολλά χρόνια, η Microsoft κατείχε μια ξεχωριστή θέση μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών.

Παρότι τα πακέτα αποδοχών της συχνά υστερούσαν έναντι εκείνων ανταγωνιστών της Silicon Valley, όπως η Google και η Meta, η εταιρεία αντιστάθμιζε τη διαφορά με σημαντικές πρόσθετες παροχές και τη φήμη ενός σταθερού εργοδότη, σύμφωνα με εργαζομένους.

Μόλις τον Σεπτέμβριο, το Forbes την κατέταξε ως τον καλύτερο εργοδότη στον κόσμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ωστόσο, ο αγώνας δρόμου της τεχνολογικής βιομηχανίας για την επικράτηση στην τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει πλέον τις ισορροπίες σε πολλούς χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.

Σύμφωνα με έξι εργαζομένους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η ανακοίνωση για τις εθελούσιες αποχωρήσεις βρήκε το προσωπικό ήδη πιεσμένο από τις αυξανόμενες απαιτήσεις για χρήση εργαλείων AI, τη στασιμότητα των αποδοχών και την εντεινόμενη αίσθηση ότι καμία θέση εργασίας δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη.

Και ενώ η Microsoft καταγράφει καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από τους περισσότερους ανταγωνιστές της, είναι σαφές ότι αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητες των δαπανών της.

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των προγραμμάτων αποχώρησης, η εταιρεία με έδρα το Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αύξηση 32% στα τριμηνιαία κέρδη της, στα 36,6 δισ. δολάρια, με έσοδα 92,3 δισ. δολαρίων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της, οι οποίες κατευθύνονται κυρίως σε κέντρα δεδομένων, αυξήθηκαν κατά 30%, στα 45,2 δισ. δολάρια, ενώ η Microsoft ανακοίνωσε ότι αναμένει να δαπανήσει περίπου 170 δισ. δολάρια μέσα στη χρονιά.

Οι εργαζόμενοι οργανώνονται και ζητούν αλλαγές

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον πολλούς εργαζομένους είναι τι θα ακολουθήσει, με ορισμένους να έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνονται.

Πριν από την ανακοίνωση των νέων πακέτων αποχώρησης, ομάδα νυν και πρώην εργαζομένων κυκλοφόρησε μεταξύ συναδέλφων της μια ανοιχτή επιστολή, κατηγορώντας τη Microsoft ότι επιδιώκει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με μια νοοτροπία «ταχύτητας με κάθε κόστος».

Η επιστολή καλούσε τη διοίκηση να συμπεριλάβει τους εργαζομένους στις αποφάσεις για τον τρόπο ανάπτυξης και χρήσης της AI και να σταματήσει να συνδέει την αξιοποίησή της με ανταμοιβές ή επιπλήξεις.

Η Έιμι Κόουλμαν, εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft, δήλωσε ότι τα προγράμματα αποχώρησης έχουν στόχο να δώσουν στους εργαζομένους που ενδεχομένως είναι έτοιμοι για κάτι καινούργιο «επιλογή και δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι».

Υποστήριξε επίσης ότι οι εθελούσιες αποχωρήσεις δεν συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει την εργασία.

Εκπρόσωπος της Microsoft διευκρίνισε ότι μια προγραμματισμένη εργασία συντήρησης, και όχι η αυξημένη επισκεψιμότητα, προκάλεσε προσωρινή καθυστέρηση στην εμφάνιση ορισμένων προτάσεων αποχώρησης στην εσωτερική ιστοσελίδα.

Η Κόουλμαν, πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων απολύσεων στο μέλλον.

Οι εργαζόμενοι στους οποίους προτάθηκε εθελούσια αποχώρηση έχουν περιθώριο έως τις 9 Δεκεμβρίου να αποφασίσουν.

Όσοι αποδεχθούν την πρόταση θα αποχωρήσουν στις 31 Δεκεμβρίου, λαμβάνοντας αποζημίωση που θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε οκτώ εβδομάδες βασικού μισθού. Το τελικό ποσό θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα της θέσης και τα χρόνια υπηρεσίας.

Διαδοχικές περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας

Η τελευταία πρόταση εθελούσιας αποχώρησης ακολούθησε μια σειρά περικοπών προσωπικού που είχαν ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εργαζομένους.

Η Microsoft απέλυσε 10.000 εργαζομένους το 2023 και περισσότερους από 15.000 το 2025. Την άνοιξη του 2026, περίπου 8.600 εργαζόμενοι στις ΗΠΑ έλαβαν πρόταση εθελούσιας αποχώρησης με κριτήριο την ηλικία συνταξιοδότησης, την οποία αποδέχθηκε περίπου το 30%.

Το καλοκαίρι ακολούθησε η κατάργηση περίπου 4.800 επιπλέον θέσεων εργασίας. Τον Ιούνιο, το συνολικό προσωπικό της Microsoft αριθμούσε 223.000 εργαζομένους, μειωμένο κατά 5.000 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αυτή τη φορά, η εταιρεία εκτιμά ότι λιγότερο από το 5% των 60.000 εργαζομένων που έλαβαν πρόταση θα την αποδεχθεί. Ορισμένοι, ωστόσο, έχουν ήδη υπογράψει.

Ανάμεσά τους βρίσκεται μια εργαζόμενη με σχεδόν δέκα χρόνια προϋπηρεσίας στη Microsoft. Όπως ανέφερε, ήταν η βασική πηγή εισοδήματος της οικογένειάς της και ανησυχούσε για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Παρά ταύτα, η πολυετής πίεση για χρήση εργαλείων AI που θεωρούσε αναξιόπιστα, η διαρκής απειλή απολύσεων και το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα που διαπίστωνε ανάμεσα στις διακηρυγμένες αξίες της Microsoft και στις πράξεις της έκαναν την παραμονή να μοιάζει χειρότερη επιλογή.

Οι συνάδελφοί της την παρότρυναν να παραμείνει, καθώς, όπως της εξήγησαν, θα έπρεπε οι ίδιοι να αναλάβουν τη δουλειά της.

Οι αυξήσεις κάτω από 1% και τα μπόνους που περιορίζονται

Άλλοι εργαζόμενοι αποφασίζουν να παραμείνουν, τουλάχιστον προς το παρόν. Ορισμένοι το επιλέγουν συνειδητά, ενώ άλλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν εναλλακτική.

Ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, με περισσότερα από πέντε χρόνια προϋπηρεσίας στη Microsoft, δήλωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει για να προσπαθήσει να βελτιώσει την εταιρεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη συμπίεση των αποδοχών, η πίεση για αξιοποίηση της AI και πλέον οι εθελούσιες αποχωρήσεις έχουν κάνει πολύ περισσότερους συναδέλφους του να αισθάνονται αναλώσιμοι.

Αρκετοί εργαζόμενοι ανέφεραν ότι οι φετινές αυξήσεις βάσει απόδοσης ήταν ασυνήθιστα μικρές, σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλότερες από 1%, ενώ οι προϊστάμενοί τους τούς ενημέρωναν ότι τα κονδύλια για επιβραβεύσεις ήταν περιορισμένα.

Σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας τον περασμένο μήνα, μια ερώτηση σχετικά με το πώς η διοίκηση δικαιολογεί δαπάνες άνω των 100 δισ. δολαρίων ετησίως για την AI, όταν οι αποδοχές των εργαζομένων που υλοποιούν τη στρατηγική παραμένουν στάσιμες, συγκέντρωσε περισσότερες από 80 αντιδράσεις.

Ήταν περίπου διπλάσιες από εκείνες που συγκέντρωναν οι περισσότερες άλλες ερωτήσεις που είδαν οι New York Times.

Η Κόουλμαν δήλωσε ότι η Microsoft προσπαθεί να παραμείνει ανταγωνιστική στις αμοιβές, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να είναι «μια εταιρεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις λειτουργικές όσο και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της».

Όταν η χρήση της AI επηρεάζει την αξιολόγηση

Σύμφωνα με εργαζομένους, οι εντάσεις άρχισαν να αποτυπώνονται και σε άλλες πτυχές του συστήματος αμοιβών. Η Γκρέτσεν Τόμας, 57 ετών, στέλεχος στον τομέα του σχεδιασμού προϊόντων, αποχώρησε από τη Microsoft τον Σεπτέμβριο, ύστερα από πέντε χρόνια εργασίας.

Όπως ανέφερε, η πίεση αυξανόταν σταθερά, με συχνές αλλαγές προτεραιοτήτων και ολοένα πιο ασφυκτικές προθεσμίες.

«Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο ζοφερή έχει γίνει η κατάσταση μέσα σε μόλις τρία χρόνια», δήλωσε. Φέτος, η αύξηση μισθού και το μπόνους της Τόμας ήταν αντίστοιχα με εκείνα των συναδέλφων της.

Ωστόσο, ο προϊστάμενός της είχε περιορίσει την επιβράβευσή της σε μετοχές, η οποία συνήθως αποτελεί το πιο πολύτιμο μέρος των συνολικών αποδοχών ενός εργαζομένου στη Microsoft.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση των New York Times, η απόφαση αιτιολογήθηκε με το ότι η Τόμας δεν επέδειξε «με συνέπεια» ταχύτητα, αίσθηση επείγοντος και προθυμία για πειραματισμό, μεταξύ άλλων και με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Κόουλμαν αρνήθηκε να σχολιάσει μεμονωμένες αποφάσεις αμοιβών, αλλά ανέφερε ότι η εταιρεία ενθαρρύνει τους εργαζομένους να πειραματίζονται και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της.

«Φυσικά, ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν και την AI», σημείωσε.

Ποιος θα κάνει τη δουλειά όσων φύγουν;

Για όσους παραμείνουν στη Microsoft, σύμφωνα με τους εργαζομένους, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον φόρτο εργασίας που θα αφήσουν πίσω τους όσοι αποχωρήσουν.

Όλοι οι εργαζόμενοι που μίλησαν στην εφημερίδα δήλωσαν ότι δεν αναμένουν να αντικατασταθούν οι συνάδελφοί τους που θα φύγουν.

Αντίθετα, εκτιμούν ότι το εναπομείναν προσωπικό θα κληθεί να απορροφήσει τις αρμοδιότητές τους.

Η Κόουλμαν ανέφερε ότι η Microsoft διαθέτει χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας, αναγνώρισε όμως ότι η εταιρεία χρειάζεται να προχωρήσει σε «ορισμένες αλλαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού».

Σημείωση των New York Times: Η εφημερίδα έχει καταθέσει αγωγή κατά της Microsoft και της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα επί ειδησεογραφικού περιεχομένου. Οι δύο εταιρείες αρνούνται τους ισχυρισμούς της αγωγής.

Η γιορτή που κανείς δεν μπορούσε να απολαύσει

Την επόμενη ημέρα από την ανακοίνωση του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, ομάδες εργαζομένων από έναν από τους τομείς ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο ψυχαγωγίας της Dave & Buster’s.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί έναν μήνα νωρίτερα, με στόχο την ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων. Πριν ακόμη σερβιριστεί το φαγητό, ένας μηχανικός με πενταετή προϋπηρεσία θυμάται ότι ένας διευθυντής ανέβηκε σε μια καρέκλα και απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους.

Αναγνώρισε ότι όλοι ανανέωναν διαρκώς τα εισερχόμενα email τους και προσπαθούσαν να αποφασίσουν τι θα κάνουν με την πρόταση αποχώρησης. Τους προέτρεψε, ωστόσο, να αφήσουν προσωρινά το θέμα στην άκρη και να γιορτάσουν όσα είχαν καταφέρει με τη δουλειά τους. Στο τραπέζι του μηχανικού, όπως αφηγήθηκε ο ίδιος, κανείς δεν μίλησε για τίποτε άλλο.