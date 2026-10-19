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Ισχυρό πλήγμα δέχεται η παγκόσμια αγορά smartphones, καθώς η μεγάλη αύξηση του κόστους των τσιπ μνήμης και οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα οδηγούν σε υψηλότερες τιμές, περιορισμό της παραγωγής και σημαντική υποχώρηση των αποστολών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Counterpoint Research, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, οι παγκόσμιες αποστολές έξυπνων κινητών τηλεφώνων κατέγραψαν πτώση 20% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο για την αντίστοιχη περίοδο από το 2012.

Καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση της αγοράς διαδραματίζει η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απορροφά σημαντικό μέρος της διαθέσιμης προσφοράς εξαρτημάτων μνήμης, περιορίζοντας τις ποσότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν οι κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει το κόστος των κινητών

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ μνήμης από τα κέντρα δεδομένων και τα μεγάλα έργα τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει σημαντικές ανατιμήσεις στα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή smartphones.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι κατασκευαστές αναγκάζονται να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, αυξάνοντας τις τιμές λιανικής, περιορίζοντας τις αποστολές και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα περιθώρια κέρδους αντί στην αύξηση του αριθμού των συσκευών που διαθέτουν στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς η αγορά ενός καινούργιου smartphone γίνεται ακριβότερη, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν οικονομικότερες επιλογές.

«Οι καταναλωτές διατηρούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, εξετάζουν όλο και περισσότερο την αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών και δίνουν προτεραιότητα σε συσκευές υψηλότερης αξίας», ανέφερε η Σίλπι Τζέιν, ανώτερη αναλύτρια της Counterpoint Research.

Samsung: Παραμένει στην κορυφή με μερίδιο 23%

Παρά τη γενικευμένη υποχώρηση της αγοράς, η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας μερίδιο 23% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία στηρίχθηκε στην ισχυρή ζήτηση για τη σειρά Galaxy Z Fold8, καθώς και στη σχετικά σταθερή τροφοδοσία εξαρτημάτων για τις συσκευές μεσαίας κατηγορίας.

Οι αποστολές της Samsung μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, ποσοστό αισθητά μικρότερο από τη συνολική πτώση της αγοράς, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της.

Apple: Ιστορικό μερίδιο για τρίτο τρίμηνο

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Apple, με το μερίδιο αγοράς της να διαμορφώνεται στο 22%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 20% σε τρίτο τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά τη μείωση των αποστολών της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, η απουσία του βασικού μοντέλου iPhone 18 από την κυκλοφορία του Σεπτεμβρίου περιόρισε τον αριθμό των συσκευών που διοχετεύθηκαν στο δίκτυο διανομής, σε σύγκριση με την πλήρη σειρά iPhone 17 που είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη υποχώρηση άλλων κατασκευαστών επέτρεψε στην Apple να αυξήσει το σχετικό μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά.

Μεγάλες απώλειες για Xiaomi, OPPO και vivo

Σημαντικά εντονότερες ήταν οι πιέσεις για αρκετούς κινεζικούς κατασκευαστές, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων και την ανάγκη διατήρησης της κερδοφορίας τους.

Οι OPPO και vivo κατέγραψαν μείωση αποστολών μεγαλύτερη του 20%, ενώ ακόμη ισχυρότερο ήταν το πλήγμα για τη Xiaomi, οι αποστολές της οποίας υποχώρησαν περισσότερο από 30%.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Xiaomi περιορίστηκε στο 10%.

Η εταιρεία επέλεξε να περιορίσει τη δραστηριότητά της στις συσκευές χαμηλότερου κόστους και σε ορισμένες αγορές του εξωτερικού, επιδιώκοντας να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της από τις ανατιμήσεις των εξαρτημάτων.

Οι καταναλωτές κρατούν περισσότερο τα παλιά κινητά

Η υποχώρηση των αποστολών αναδεικνύει μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά των smartphones. Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αντικαταστήσουν συχνά τις συσκευές τους, ενώ η αύξηση των τιμών ενισχύει το ενδιαφέρον για ανακατασκευασμένα κινητά και μοντέλα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Παράλληλα, η επιλογή των κατασκευαστών να δώσουν προτεραιότητα στην κερδοφορία αντί στον όγκο των πωλήσεων δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τις οικονομικότερες κατηγορίες συσκευών.

Τα στοιχεία της Counterpoint δείχνουν ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν επηρεάζει μόνο τον κλάδο των υπολογιστών και των κέντρων δεδομένων, αλλά αναδιαμορφώνει και την αγορά των κινητών τηλεφώνων, μεταφέροντας το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων στους κατασκευαστές και, τελικά, στους καταναλωτές.