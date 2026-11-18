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Η παγκόσμια έρευνα KPMG Global AI Pulse για το γ’ τρίμηνο του 2026 διαπιστώνει ότι, καθώς οι οργανισμοί διευρύνουν την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), οι προτεραιότητές τους μετατοπίζονται από την υιοθέτηση, στην υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ανθεκτικότητα και τη σύνδεση του κόστους με την αξία.

Ειδικότερα, τα κύρια ευρήματα της έρευνας αναφέρουν:

• Το γεωγραφικό χάσμα ωριμότητας στην ΤΝ έχει περιοριστεί στο μισό σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο. Το 64% των οργανισμών στην αμερικανική ήπειρο βρίσκεται στη φάση κλιμάκωσης της ΤΝ ή σε πιο προχωρημένο στάδιο, έναντι 61% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 56% στην περιοχή EMEA.

• Η μέση προβλεπόμενη επένδυση στην ΤΝ για τους επόμενους 12 μήνες ανέρχεται σε 210 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, από 186 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το α’ τρίμηνο.

• Το 55% χρησιμοποιεί ένα επίσημα οργανωμένο επίπεδο ελέγχου και διακυβέρνησης της ΤΝ (AI harness layer), ποσοστό που αυξάνεται στο 86% μεταξύ των οργανισμών που αναφέρουν ότι έχουν ήδη επιτύχει αποδεδειγμένη απόδοση επένδυσης (ROI).

• Το 86% προσαρμόζει το λειτουργικό μοντέλο κυβερνοασφάλειας για την αντιμετώπιση απειλών που επιταχύνονται με τη χρήση ΤΝ.

• Μόλις το 12% αξιολογεί με συνέπεια την αξία της ΤΝ σε συνάρτηση με το κόστος της, ποσοστό που φθάνει στο 48% μεταξύ των οργανισμών που ήδη καταγράφουν αποδόσεις.

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο ωριμότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύουν τις απαιτήσεις της αξιοποίησής της σε μεγάλη κλίμακα, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το κατά πόσο η ΤΝ λειτουργεί στο πώς διοικείται, θωρακίζεται, ενορχηστρώνεται και αξιολογείται σε επίπεδο οργανισμού, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα KPMG Global AI Pulse για το γ’ τρίμηνο.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 2.131 ανώτερα στελέχη από 20 χώρες, δείχνει ότι τα επίπεδα ωριμότητας στην ΤΝ συγκλίνουν μεταξύ των διαφορετικών αγορών, ενώ οι προβλεπόμενες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Το 64% των οργανισμών στην αμερικανική ήπειρο βρίσκεται στη φάση κλιμάκωσης της ΤΝ ή σε πιο προχωρημένο στάδιο, έναντι 61% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 56% στην περιοχή EMEA. Η απόσταση μεταξύ της περιφέρειας που προηγείται και εκείνης που ακολουθεί περιορίστηκε στο μισό, από 16 ποσοστιαίες μονάδες το α’ τρίμηνο σε οκτώ το γ’ τρίμηνο, ενώ η μέση προβλεπόμενη επένδυση στην ΤΝ αυξήθηκε από 186 εκατ. σε 210 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Τι απαιτεί η κλιμάκωση της ΤΝ

Καθώς διευρύνεται η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οργανισμοί ενισχύουν την ηγεσία, τις δικλίδες ελέγχου και τα κοινά συστήματα που απαιτούνται για την αξιοποίησή της σε μεγάλη κλίμακα. Το 55% διαθέτει ένα επίσημο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου της ΤΝ, το οποίο περιλαμβάνει τις δικλίδες και τα εργαλεία που συνδέουν τα μοντέλα ΤΝ με την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 86% μεταξύ των οργανισμών που αναφέρουν εδραιωμένη απόδοση επένδυσης. Παράλληλα, το 53% αναθέτει την ευθύνη για αποφάσεις που υποστηρίζονται από ΤΝ σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης ή υψηλότερα, με το 35% να έχει ορίσει συγκεκριμένο ανώτατο στέλεχος και το 18% να την αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Η ενίσχυση της ευθύνης σε ανώτατο επίπεδο συνοδεύεται από μεγαλύτερο συντονισμό σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η υιοθέτηση από τους εργαζομένους αυξάνεται ανάλογα με την οργανωτική ωριμότητα: το 34% αναφέρει σημαντική αξιοποίηση agents ΤΝ από το ανθρώπινο δυναμικό, έναντι 25% το α’ τρίμηνο.

Καθώς οι οργανισμοί ωριμάζουν ως προς την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύεται η υιοθέτηση ενός οργανωμένου πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχό της. Σύμφωνα με την έρευνα, εφαρμόζεται στο 31% των οργανισμών που βρίσκονται στο στάδιο του πειραματισμού, στο 58% εκείνων που κλιμακώνουν την αξιοποίηση της ΤΝ και στο 86% όσων αναφέρουν εδραιωμένη απόδοση επένδυσης.

Η κλιμάκωση αυξάνει τις απαιτήσεις

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται βαθύτερα στις βασικές λειτουργίες, η κυβερνοασφάλεια, η κυριαρχία των μοντέλων και η εξάρτηση από παρόχους εξελίσσονται ολοένα περισσότερο σε ζητήματα ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής συνέχειας. Το 86% των οργανισμών προσαρμόζει τις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας και ενισχύει πολιτικές, διαδικασίες και δικλίδες ελέγχου, με τις ανησυχίες να είναι εντονότερες μεταξύ όσων ήδη επιτυγχάνουν μετρήσιμες αποδόσεις.

Το 71% των οργανισμών που αναφέρουν εδραιωμένη απόδοση επένδυσης περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια δεδομένων στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού ΤΝ, έναντι 36% των οργανισμών που βρίσκονται στο στάδιο του πειραματισμού. Η κυριαρχία των μοντέλων εντάσσεται επίσης στις επίσημες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς οι οργανισμοί εξετάζουν πού φιλοξενούνται, ελέγχονται και διέπονται τα μοντέλα ΤΝ, τα δεδομένα και η πνευματική ιδιοκτησία. Το 72% λαμβάνει επίσημα υπόψη την κυριαρχία των μοντέλων κατά τη λήψη αποφάσεων για την ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου ενός 21% που διαθέτει στρατηγική σε επίπεδο οργανισμού, η οποία επανεξετάζεται τακτικά. Μεταξύ των οργανισμών που αναφέρουν εδραιωμένη απόδοση επένδυσης, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 53%. Η έμφαση δίνεται στη συστηματικότερη διαχείριση της εξάρτησης και της επιχειρησιακής συνέχειας, όχι στην επιβράδυνση της υλοποίησης.

Σύνδεση κόστους και αξίας

Παρά την αύξηση των προβλεπόμενων επενδύσεων, οι προσεγγίσεις διαχείρισης της αξίας και των οικονομικών παραμέτρων της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν μεταξύ των λιγότερο ώριμων πεδίων διακυβέρνησης. Η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον στην υιοθέτηση, αλλά αφορά την οικοδόμηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, της λογοδοσίας και της εποπτείας που απαιτούνται ώστε τα αρχικά οφέλη να μετατραπούν σε διατηρήσιμες οικονομικές αποδόσεις.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι, όσο αυξάνονται οι επενδύσεις στην ΤΝ, η επόμενη πρόκληση αφορά τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας, που θα επιτρέπει τη σύνδεση του κόστους με την αξία που δημιουργείται.. Παρότι το 61% εξετάζει το κόστος της ΤΝ κατά τη διαδικασία έγκρισης και το 59% το παρακολουθεί κατά τη λειτουργία, μόλις το 12% αξιολογεί με συνέπεια, σε επίπεδο οργανισμού, την αξία της ΤΝ σε σχέση με το κόστος της. Το ποσοστό αυξάνεται στο 48% μεταξύ των οργανισμών που αναφέρουν εδραιωμένη απόδοση επένδυσης, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία της οικονομικής διαχείρισης καθώς οι επενδύσεις στην ΤΝ κλιμακώνονται.

Η Lisa Heneghan, Global Chief Digital Officer, KPMG International, δήλωσε: «Η αξιοποίηση σε μεγάλη κλίμακα δεν απαιτεί απλώς περισσότερη Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη λογοδοσία και τον συντονισμό που χρειάζονται για την ορθή λειτουργία της ως προτεραιότητα σε επίπεδο οργανισμού. Η επιτυχία σε μεγάλη κλίμακα προϋποθέτει λογοδοσία από την ανώτατη διοίκηση, καθώς και ισχυρή διακυβέρνηση και δικλίδες ελέγχου που μετατρέπουν τις επενδύσεις σε αποτελέσματα, χωρίς να χάνεται ο έλεγχος των κινδύνων, ώστε η ανάπτυξη να γίνεται με ασφάλεια, βιωσιμότητα και κερδοφορία».

Ο Τριαντάφυλλος Τσουπλάκης, Director, Technology and Transformation KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ευρεία κλίμακα προϋποθέτει ένα ισχυρό και συνεκτικό τεχνολογικό οικοσύστημα, που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξή της με ασφάλεια, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα. Οι κατάλληλες υποδομές, η αποτελεσματική διακυβέρνηση και οι μηχανισμοί ελέγχου αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της ΤΝ στις βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού. Η πραγματική αξία δημιουργείται όταν η τεχνολογία εντάσσεται στον συνολικό επιχειρησιακό μετασχηματισμό και συνδέεται με συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το στάδιο του πειραματισμού στην ευρεία εφαρμογή, η πραγματική πρόκληση για τους οργανισμούς δεν είναι πλέον μόνο τεχνολογική. Είναι πρωτίστως οργανωτική και ανθρώπινη. Η αξιοποίηση της ΤΝ με ουσιαστικό και βιώσιμο τρόπο απαιτεί ηγεσία με σαφή κατεύθυνση, εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες και ένα περιβάλλον που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την υπεύθυνη χρήση της. Οι οργανισμοί που θα καταφέρουν να συνδέσουν την τεχνολογική επένδυση με τον μετασχηματισμό του τρόπου εργασίας και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους θα είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις δυνατότητες της ΤΝ σε πραγματική επιχειρηματική αξία».

Η έρευνα καταλήγει ότι η επόμενη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να κριθεί από το πόσο αποτελεσματικά οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αξιοποίησης σε μεγάλη κλίμακα. Οι οργανισμοί που συνδυάζουν σαφή κατανομή ευθυνών, συντονισμένη διακυβέρνηση, ανθεκτικότητα και αξιόπιστη μέτρηση της αξίας αναμένεται να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να μετατρέψουν την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ σε βιώσιμη απόδοση.