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Η Apple εγκαταλείπει μια από τις πιο σταθερές επιλογές της στον σχεδιασμό φορητών υπολογιστών, παρουσιάζοντας το πρώτο MacBook Pro με οθόνη αφής. Η εταιρεία, που επί χρόνια αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας στα laptop, επιχειρεί πλέον να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά όπου οι ανταγωνιστές της δραστηριοποιούνται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το νέο MacBook Pro με PROLED XDR Display σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής, καθώς η Apple φιλοδοξεί να συνδυάσει την παραδοσιακή εμπειρία χρήσης των υπολογιστών Mac με τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρουν τα smartphones και τα tablet.

Η είσοδος της εταιρείας στην κατηγορία των φορητών υπολογιστών με οθόνη αφής έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς ο Τζον Τέρνους έχει αναλάβει τα ηνία της Apple, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ. Η νέα διοίκηση καλείται να αποδείξει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί προϊόντα που διαμορφώνουν τις καταναλωτικές τάσεις.

Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές του νέου MacBook Pro

Το νέο μοντέλο, που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου, θα διατίθεται με οθόνες 14 και 16 ιντσών και επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max. Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση των 14 ιντσών διαμορφώνεται στα 2.899 δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο θα ξεκινά από τα 3.399 δολάρια.

Η Apple στοχεύει κυρίως στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της για απαιτητικές δημιουργικές εργασίες, όπως γραφίστες, μουσικούς, σχεδιαστές και προγραμματιστές. Η οθόνη αφής θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση στοιχείων σε παρουσιάσεις με απλές κινήσεις drag and drop, τη δημιουργία σχεδίων και την αλληλεπίδραση με εικονικά μουσικά όργανα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα για τους προγραμματιστές να δοκιμάζουν εφαρμογές απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται σε διαφορετική συσκευή. Σύμφωνα με την εταιρεία, αρκετές υπάρχουσες εφαρμογές θα είναι εξαρχής συμβατές με τη νέα λειτουργία, καθώς το λογισμικό θα μεταφράζει τα αγγίγματα σε εντολές αντίστοιχες των κλικ.

Dynamic Island και βελτιωμένη ποιότητα εικόνας

Στις καινοτομίες περιλαμβάνεται και το Dynamic Island, η χαρακτηριστική περιοχή στο επάνω μέρος της οθόνης των iPhone, η οποία εμφανίζει ειδοποιήσεις και χρήσιμες πληροφορίες, ενσωματώνοντας παράλληλα την μπροστινή κάμερα.

Το νέο MacBook Pro θα προσφέρει επίσης υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα από τις συμβατικές εκδόσεις, καθώς και υποστήριξη του χρωματικού προτύπου Adobe RGB, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για επαγγελματίες που απαιτούν πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων.

Η Apple επισημαίνει ότι η τεχνολογία αφής ενσωματώνεται απευθείας στην οθόνη, αντί να προστίθεται ως ξεχωριστό στρώμα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει ταχύτερη απόκριση στις κινήσεις των χρηστών, ιδιαίτερα κατά την κύλιση και τη σάρωση.

Γιατί η Apple άργησε να υιοθετήσει την οθόνη αφής

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αποτελεί καινούργια ιδέα στην αγορά των υπολογιστών. Ήδη από το 2012, η Microsoft προσπάθησε να επιταχύνει τη μετάβαση στις οθόνες αφής με τα Windows 8, παρουσιάζοντας ένα περιβάλλον με μεγάλα εικονίδια, εμπνευσμένο από τις φορητές συσκευές.

Ωστόσο, η προσπάθεια αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες. Το λειτουργικό σύστημα επικρίθηκε για την περίπλοκη πλοήγησή του, ενώ οι πρώτοι υβριδικοί υπολογιστές ήταν συχνά ακριβοί, βαριοί και δύσχρηστοι.

Ο Τιμ Κουκ είχε εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις του το 2013, υποστηρίζοντας ότι οι ανταγωνιστές επιχειρούσαν να μετατρέψουν τους υπολογιστές σε tablet και τα tablet σε υπολογιστές, χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Σταδιακά, πάντως, οι εξελίξεις στην τεχνολογία οθονών, η μείωση του κόστους και οι βελτιώσεις των Windows επέτρεψαν σε κατασκευαστές όπως η Dell και η Lenovo να προσφέρουν ελαφρύτερες και λειτουργικότερες συσκευές.

Παρά την πρόοδο, οι φορητοί υπολογιστές με οθόνη αφής αντιπροσώπευαν μόλις το 16,3% των παγκόσμιων αποστολών laptop το 2025, σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC). Όπως εξηγεί ο αναλυτής Ράιαν Ρέιθ, οι εταιρικοί πελάτες εξακολουθούν να εμφανίζουν περιορισμένο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί εργαζόμενοι συνδέουν τους φορητούς υπολογιστές τους με εξωτερικές οθόνες όταν βρίσκονται στο γραφείο.

Από το Touch Bar στη νέα γενιά Mac

Η Apple είχε πειραματιστεί με την αφή ήδη από το 2016, παρουσιάζοντας το Touch Bar, μια διαδραστική λωρίδα πάνω από το πληκτρολόγιο του MacBook Pro. Η λειτουργία προσέφερε συντομεύσεις και χειριστήρια εφαρμογών, αλλά δεν κατάφερε να πείσει μεγάλο μέρος των χρηστών ότι άξιζε το επιπλέον κόστος. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρούσε σταδιακά στη σύγκλιση των λειτουργικών συστημάτων της. Το iPad απέκτησε περισσότερες δυνατότητες παραγωγικότητας και ταυτόχρονης χρήσης εφαρμογών, ενώ το macOS υιοθέτησε χαρακτηριστικά των iPhone, όπως το Κέντρο Ελέγχου και τον σχεδιασμό Liquid Glass.

Το μεγάλο στοίχημα της νέας διοίκησης

Η καθυστερημένη είσοδος σε μια τεχνολογική κατηγορία αποτελεί γνώριμη στρατηγική για την Apple. Η εταιρεία δεν παρουσίασε πρώτη τα MP3 players, τα tablet ή τα έξυπνα ρολόγια, κατάφερε όμως να δημιουργήσει προϊόντα που απέκτησαν μεγάλη εμπορική απήχηση.

Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί πλέον με το MacBook Pro αφής, το αναδιπλούμενο iPhone Duo και το οικιακό κέντρο HomeView, με το οποίο επιχειρεί να ανταγωνιστεί την Amazon στην αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών.

Τα νέα προϊόντα αποτελούν σημαντική δοκιμασία για τον Τζον Τέρνους, ο οποίος προέρχεται από τον σχεδιασμό hardware, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Τιμ Κουκ, που είχε εξειδίκευση στη διοίκηση και στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η Apple μπορεί να μετατρέψει τεχνολογίες που ήδη διαθέτουν οι ανταγωνιστές της σε προϊόντα με αρκετά μεγαλύτερη χρηστικότητα και εμπορική απήχηση, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.