Η Microsoft αποσύρθηκε από συμφωνία για κέντρο δεδομένων (data center) στη Βρετανία με τη βρετανική εταιρεία neocloud Nscale, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τις φιλοδοξίες της νεοφυούς επιχείρησης να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO), σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Η εφημερίδα δεν ανέφερε συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ακύρωσε τη συμφωνία για την εγκατάσταση στο Loughton του Έσεξ, σημείωσε ωστόσο ότι το έργο αντιμετωπίζει σειρά καθυστερήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερώσει την Nscale ότι δεν αναμένουν να καταστεί δυνατή η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης πριν από τη δεκαετία του 2030, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το εμβληματικό έργο της Nscale στη Νορβηγία παρουσιάζει επίσης καθυστέρηση έξι μηνών, καθώς μέχρι στιγμής λειτουργούν μόλις 6,4 μεγαβάτ (MW) από τη συνολική προβλεπόμενη ισχύ των 30 μεγαβάτ του κέντρου δεδομένων.

Η εξάρτηση από Microsoft και Anthropic και το IPO των 3 δισ. δολαρίων

Η Nscale εξαρτάται από τη Microsoft και την Anthropic για περίπου το 85% των συμβολαίων της, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η Microsoft επρόκειτο να αποτελέσει τον βασικό μισθωτή (anchor tenant) του πρώτου βρετανικού κέντρου δεδομένων της Nscale στο Έσεξ.

Η αποχώρηση της Microsoft θα συνιστούσε πλήγμα για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει να αντλήσει έως και 3 δισ. δολάρια μέσω IPO, ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα, ενώ ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανησυχία των επενδυτών για τους κινδύνους που συνεπάγεται η ευρύτερη ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nscale συγκαταλέγεται στις πλέον προβεβλημένες εταιρείες της κατηγορίας neocloud, μιας νέας ομάδας επιχειρήσεων που επιδιώκουν να κατασκευάσουν τεράστια υπολογιστικά συγκροτήματα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι εταιρείες αυτές θέλουν να επωφεληθούν από τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι για την τεχνητή νοημοσύνη και αποτελούν βασικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς AI.

Nscale: Παραμένουμε δεσμευμένοι στο έργο – Ισχυρή η σχέση με τη Microsoft

Εκπρόσωπος της Nscale δήλωσε στην Telegraph:

«Παραμένουμε προσηλωμένοι τόσο στο έργο του Loughton όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάζουμε εναλλακτικές πηγές ηλεκτροδότησης για την εγκατάσταση, καθώς και άλλες τοποθεσίες επέκτασης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

»Η σχέση μας με τη Microsoft παραμένει ισχυρή και μακροπρόθεσμη, και αυτό το ατυχές πρόβλημα του ηλεκτρικού δικτύου, που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή του Λονδίνου, δεν έχει καμία επίπτωση στα υπόλοιπα συμβόλαιά μας».

Η Microsoft δεν σχολίασε το θέμα στην Telegraph, ενώ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο, το οποίο υποβλήθηκε εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας της.

Εντείνονται οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο η Nscale επιδιώκει να πραγματοποιήσει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο έχει γίνει πιο δυσμενές τις τελευταίες ημέρες.

Η επίσης δραστηριοποιούμενη στον τομέα των neocloud CoreWeave Inc. βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής την περασμένη εβδομάδα, αφού ο συνιδρυτής της δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους δανεισμού από τις αγορές χρέους επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade), όπου υπάρχουν τεράστια διαθέσιμα κεφάλαια από ασφαλιστικές εταιρείες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Οι επενδυτές είχαν ήδη γίνει πιο επιφυλακτικοί απέναντι στους προμηθευτές υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, εξαιτίας των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που δανείζονται τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες τους, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη μαζική επέκταση της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων.