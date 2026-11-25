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Σημαντική αναβάθμιση στις δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας υπόσχεται το Bluetooth HDT, το οποίο αυξάνει τη μέγιστη υποστηριζόμενη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσω Bluetooth Low Energy από τα 2Mbps στα 7,5Mbps. Η νέα τεχνολογία έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Bluetooth Special Interest Group και ενσωματώνεται αρχικά ως προαιρετική δυνατότητα στο πρότυπο Bluetooth Core 7.0. Οι πρώτες συσκευές που θα την υποστηρίζουν αναμένονται στις αρχές του 2027, με τη διάδοσή της στην αγορά να ακολουθεί σταδιακά.

Η βασική καινοτομία του High Data Throughput (HDT) είναι ότι επιτρέπει τη μετάδοση σχεδόν τετραπλάσιου όγκου πληροφοριών στο ίδιο χρονικό διάστημα, ξεπερνώντας σημαντικά το σημερινό όριο των 2Mbps.

Η βελτίωση αφορά στο Bluetooth Low Energy (LE), την τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης που έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει την ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών.

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι τα 7,5Mbps αποτελούν τη θεωρητική μέγιστη υποστηριζόμενη ταχύτητα και δεν εγγυώνται αντίστοιχες επιδόσεις κατά τη μεταφορά αρχείων ή άλλων δεδομένων υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τον ασύρματο ήχο

Η αύξηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης δημιουργεί νέες προοπτικές για την αναβάθμιση της ποιότητας του ασύρματου ήχου, αλλά και για πιο προηγμένες εφαρμογές χωρικού και πολυκάναλου ήχου.

Με τη δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, οι κατασκευαστές αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη αντίστοιχων λειτουργιών για ακουστικά και άλλες συσκευές.

Αυτό, πάντως, δεν συνεπάγεται ότι όλες οι συσκευές με Bluetooth HDT θα υποστηρίζουν αυτόματα ήχο υψηλότερης ποιότητας. Οι πραγματικές δυνατότητες θα εξαρτώνται από τον σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Πιο γρήγορες ενημερώσεις και συγχρονισμός δεδομένων

Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας δεν περιορίζονται στην αναπαραγωγή μουσικής. Οι υψηλότερες ταχύτητες μπορούν να επιταχύνουν καθημερινές λειτουργίες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις λογισμικού και firmware των smartwatches, ο συγχρονισμός δεδομένων φυσικής δραστηριότητας μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν αυξημένο εύρος ζώνης.

Παράλληλα, το Bluetooth HDT θα μπορούσε να διευκολύνει την επικοινωνία με συσκευές χωρικής υπολογιστικής (spatial computing), προσφέροντας μεγαλύτερες δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης.

Πότε έρχονται οι πρώτες συμβατές συσκευές

Η υποστήριξη του HDT στο Bluetooth Core 7.0 θα είναι αρχικά προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν μια νέα συσκευή αναφέρει συμβατότητα με το συγκεκριμένο πρότυπο, δεν είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει και την αυξημένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν οι ήδη διαθέσιμες συσκευές θα μπορούν να αναβαθμιστούν μέσω ενημέρωσης λογισμικού ή εάν η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα απαιτεί νέο υλικό.

Οι πρώτες παρουσιάσεις προϊόντων με υποστήριξη Bluetooth HDT αναμένονται στη CES του Ιανουαρίου 2027, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία στις καταναλωτικές συσκευές.