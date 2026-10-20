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Η επόμενη γενιά του PlayStation μπορεί να φέρει σημαντικά αναβαθμισμένες επιδόσεις και νέες δυνατότητες στα βιντεοπαιχνίδια, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που απειλεί να χαλάσει τα σχέδια των gamers: το κόστος κατασκευής του PlayStation 6 αυξάνεται πριν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα η κονσόλα.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υψηλές τιμές στις μνήμες RAM και στα αποθηκευτικά μέσα, δύο βασικά εξαρτήματα που επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τον γνωστό πληροφοριοδότη για θέματα hardware KeplerL2, ο οποίος δημοσίευσε τις εκτιμήσεις του στο φόρουμ NeoGAF, η μνήμη και ο αποθηκευτικός χώρος του PS6 θα μπορούσαν να κοστίζουν συνολικά πάνω από 680 δολάρια.

Το ποσό είναι εντυπωσιακό, καθώς ξεπερνά την αρχική τιμή πώλησης του PlayStation 5, παρότι αφορά μόλις δύο από τις κατηγορίες εξαρτημάτων της νέας συσκευής.

Πρόκειται, ωστόσο, για ανεπίσημη εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένο κόστος παραγωγής από τη Sony.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει την τιμή του PS6

Ο βασικός παράγοντας πίσω από τις ανησυχίες για την τιμή της επόμενης κονσόλας είναι η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για μνήμη από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά στην κατασκευή data centers για εφαρμογές AI, αυξάνοντας τη ζήτηση για εξαρτήματα μνήμης και αποθήκευσης.

Αυτή η πίεση επηρεάζει ευρύτερα την αγορά τεχνολογίας, από τους υπολογιστές και τα smartphones μέχρι τις παιχνιδοκονσόλες.

Όπως υποστηρίζει ο KeplerL2, όταν ξεκινούσε ο σχεδιασμός των επεξεργαστών για τη νέα γενιά κονσολών, η μνήμη GDDR7 αναμενόταν να κοστίζει περίπου 3 δολάρια ανά GB.

Σήμερα, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, η τιμή θα μπορούσε να φτάνει τα 20 έως 23 δολάρια ανά GB.

Η διαφορά είναι τεράστια και, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανατρέψει τους αρχικούς οικονομικούς υπολογισμούς των κατασκευαστών.

Παρόμοιες πιέσεις καταγράφονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στην αγορά των smartphones, όπου το κόστος μνήμης LPDDR5x εκτιμάται ότι έχει φτάσει περίπου στα 15 έως 20 ευρώ ανά GB.

Το ζήτημα για τη Sony είναι ότι οι αυξήσεις αυτές δεν αφορούν απλώς την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, αλλά το κόστος προμήθειας των εξαρτημάτων από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

PlayStation 6: Πόση RAM και αποθηκευτικό χώρο θα έχει;

Η επόμενη γενιά PlayStation θα πρέπει να προσφέρει ουσιαστική αναβάθμιση σε σχέση με το PS5, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παιχνιδιών για αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, το PlayStation 6 ενδέχεται να διαθέτει 32 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο NVMe SSD χωρητικότητας 2 TB.

Μια τέτοια διαμόρφωση θα επέτρεπε στη νέα κονσόλα να διαχειρίζεται μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς τίτλους, προσφέροντας παράλληλα περισσότερο διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση παιχνιδιών.

Ωστόσο, η Sony δεν έχει ανακοινώσει επίσημες τεχνικές προδιαγραφές για το PS6, επομένως ούτε η χωρητικότητα της μνήμης ούτε το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα.

Αν οι τιμές των εξαρτημάτων παραμείνουν υψηλές, η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξετάσει τις επιλογές της, αναζητώντας ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις και στο κόστος.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο η επόμενη κονσόλα να κυκλοφορήσει χωρίς ενσωματωμένο Blu-ray drive, συνεχίζοντας τη στροφή προς την ψηφιακή διανομή παιχνιδιών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για μια τέτοια απόφαση.

Μπορεί η τιμή του PS6 να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ;

Το ενδεχόμενο μιας κονσόλας με τετραψήφια τιμή προκαλεί ήδη συζητήσεις.

Αν πράγματι η RAM και ο αποθηκευτικός χώρος κοστίζουν πάνω από 680 δολάρια, σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή της συσκευής.

Σε αυτά περιλαμβάνονται ο επεξεργαστής, η μονάδα γραφικών (GPU), η μητρική πλακέτα, το σύστημα ψύξης, το τροφοδοτικό και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη.

Επιπλέον, υπάρχουν οι δαπάνες συναρμολόγησης, μεταφοράς, διανομής, καθώς και το κόστος έρευνας και ανάπτυξης.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται το κόστος παραγωγής να κινηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα για οικιακή κονσόλα PlayStation.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η τελική τιμή πώλησης θα ξεπεράσει υποχρεωτικά τα 1.000 δολάρια ή τα 1.000 ευρώ.

Η λιανική τιμή δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το κόστος των εξαρτημάτων, αλλά και από τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Sony.

Το δίλημμα της Sony: Ακριβότερη κονσόλα ή μικρότερο κέρδος;

Εφόσον οι πιέσεις στην αγορά μνήμης συνεχιστούν, η Sony ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη απόφαση.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές, επιλέγοντας υψηλότερη αρχική τιμή για το PlayStation 6.

Από την άλλη, μπορεί να περιορίσει το περιθώριο κέρδους από την πώληση της συσκευής, προσπαθώντας να διατηρήσει την κονσόλα σε πιο προσιτά επίπεδα.

Η δεύτερη επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο του PlayStation δεν στηρίζεται μόνο στις πωλήσεις hardware.

Τα παιχνίδια, οι ψηφιακές αγορές και οι συνδρομητικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικές πηγές εσόδων, γεγονός που επιτρέπει στη Sony να εξετάζει τη συνολική οικονομική απόδοση του οικοσυστήματός της.

Μια υπερβολικά υψηλή τιμή λανσαρίσματος θα μπορούσε, άλλωστε, να περιορίσει την ταχύτητα υιοθέτησης της νέας κονσόλας από το κοινό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο η εταιρεία θα μπορέσει να απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων ή αν θα αναγκαστεί να προσαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές του PS6.

Πότε θα ξέρουμε την πραγματική τιμή;

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της Sony ούτε για την τιμή ούτε για τις τελικές προδιαγραφές του PlayStation 6.

Οι πληροφορίες για τα 680 δολάρια στο κόστος μνήμης και αποθήκευσης βασίζονται σε εκτιμήσεις και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Επομένως, τα σενάρια για τιμή πάνω από 1.000 ευρώ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Ωστόσο, η μεγάλη ζήτηση για εξαρτήματα από τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει μια νέα πρόκληση για την αγορά των παιχνιδομηχανών.

Το PlayStation 6 ενδέχεται να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει το κόστος συσκευών που χρησιμοποιούν εκατομμύρια καταναλωτές.

Και για τους gamers, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο τι επιδόσεις θα προσφέρει η επόμενη γενιά PlayStation, αλλά και πόσο θα χρειαστεί να πληρώσουν για να τις αποκτήσουν.