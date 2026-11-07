Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα στη δημοσιοποίηση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων της Ρωσίας έχει προκαλέσει η μεγάλη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Rosstat, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές εκθέσεις να καθυστερήσουν τουλάχιστον έως τις 13 Νοεμβρίου.

Η Rosstat δεν κατάφερε να δημοσιεύσει στην προγραμματισμένη ώρα τους δύο εβδομαδιαίες ανακοινώσεις για τις τιμές την Παρασκευή, αναβάλλοντας επανειλημμένα τη δημοσιοποίησή τους προτού τελικά δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία. Παράλληλα, ορισμένες πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί στο παρελθόν δεν είναι πλέον διαθέσιμες στον ιστότοπο της υπηρεσίας.

Η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης των συστημάτων της, μετά την κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας τμήματα των υποδομών της, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, ορισμένα τμήματα των υποδομών εξακολουθούν να παραμένουν απομονωμένα. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι και να αποκατασταθεί σταδιακά η πρόσβαση», ανέφερε η υπηρεσία την Πέμπτη.

«Ως αποτέλεσμα, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου και τμήματα των πληροφοριακών υποδομών ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα», πρόσθεσε.

Παρότι ο ιστότοπος της Rosstat έχει επανέλθει σε λειτουργία, οι προθεσμίες υποβολής στατιστικών εκθέσεων από τις επιχειρήσεις παρατάθηκαν έως τις 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση επιμέρους στατιστικών στοιχείων.

Η φιλοαντιπολιτευόμενη ομάδα χάκερ από τη Λευκορωσία Cyber Partisans και η ομάδα κυβερνοεπιθέσεων Silent Crow υποστήριξαν την 1η Νοεμβρίου ότι κατάφεραν να παραβιάσουν τις εσωτερικές υποδομές της Rosstat.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, απέκτησαν πρόσβαση σε περίπου 25.000 υπολογιστές και απέσπασαν περίπου 23 terabytes δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες του ρωσικού στρατού στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της, η Rosstat επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των συστημάτων της κατά το διάστημα από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι βάσεις δεδομένων της παραβιάστηκαν ή ότι υπήρξε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το 2022, το Κρεμλίνο περιορίζει σταδιακά την πρόσβαση του κοινού στα επίσημα δεδομένα.

Οι ρωσικές αρχές έχουν σταματήσει να δημοσιοποιούν ή έχουν χαρακτηρίσει απόρρητο ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πολλών οικονομικών και δημογραφικών δεικτών, περιορίζοντας τη δυνατότητα δημόσιας παρακολούθησης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας.