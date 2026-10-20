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Η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως αντίβαρο στις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος, διατηρώντας την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κοντά στο 3%, σύμφωνα με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) υπογράμμισε ότι η ισχυρή ζήτηση για υποδομές και εξοπλισμό που σχετίζεται με την AI δημιουργεί σημαντική ώθηση σε οικονομίες της Ασίας, μεταξύ των οποίων και η Ταϊλάνδη, που συμμετέχει στην αλυσίδα παραγωγής σχετικών προϊόντων.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως επενδυτικός μοχλός

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε την άνοδο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη «σοκ ζήτησης» και «επενδυτικό σοκ», επισημαίνοντας ότι η επίδρασή της δεν περιορίζεται στις μεγάλες τεχνολογικές οικονομίες.

Σύμφωνα με την ίδια, στις προηγμένες περιφερειακές οικονομίες η επιτάχυνση των επενδύσεων μπορεί να προσθέσει περίπου 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη, ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας η συμβολή εκτιμάται μεταξύ 0,2% και 0,8%.

Η δυναμική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό σοκ, με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να αυξάνουν το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Αντίβαρο στο ενεργειακό κόστος

Όπως εξήγησε η επικεφαλής του ΔΝΤ, η ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν στην παγκόσμια οικονομία να διατηρεί έναν ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3%, παρά την αρνητική επίδραση από την πλευρά της προσφοράς ενέργειας.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της AI στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο ως τεχνολογικής καινοτομίας αλλά και ως παράγοντα που επηρεάζει τις επενδύσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και τις εμπορικές ροές.

Ιδιαίτερα οι ασιατικές οικονομίες που διαθέτουν παραγωγική βάση σε υπολογιστές, ημιαγωγούς και εξοπλισμό δεδομένων φαίνεται να επωφελούνται από τον νέο επενδυτικό κύκλο. Η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ και εξοπλισμό, δημιουργώντας πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα.

Το μεγάλο ερώτημα για την παγκόσμια οικονομία είναι πλέον κατά πόσο αυτή η επενδυτική δυναμική μπορεί να διατηρηθεί. Για την ώρα, πάντως, η έκρηξη των επενδύσεων στην AI προσφέρει ένα σημαντικό αντίβαρο στις πιέσεις που δημιουργεί η ενέργεια και συμβάλλει στη διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης σε σχετικά ανθεκτικά επίπεδα.