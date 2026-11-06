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Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις δυνατότητες και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύεται μέσα από τα έγγραφα που έχει καταρτίσει η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για αρχική δημόσια προσφορά μετοχών.

Η εταιρεία, μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα της θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επικίνδυνων όπλων, να πραγματοποιήσουν ενέργειες χωρίς ανθρώπινη έγκριση ή ακόμη και να αποκρύψουν τη συμπεριφορά τους από τους μηχανισμούς εποπτείας.

Οι προειδοποιήσεις δεν περιορίζονται στην ασφάλεια. Περιλαμβάνουν επίσης κυβερνοεπιθέσεις, νομικές διεκδικήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις, ελλείψεις υπολογιστικής ισχύος και αυξανόμενες αντιδράσεις απέναντι στην επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Πρόκειται για προκλήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο την επιχειρηματική πορεία της Anthropic, αλλά και τη συνολικότερη ανάπτυξη της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο φόβος για επικίνδυνα όπλα και κυβερνοεπιθέσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Anthropic στο ενδεχόμενο τα μοντέλα της να αξιοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες για δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια. Παρά τους μηχανισμούς προστασίας που έχει ενσωματώσει, η εταιρεία παραδέχεται ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως τα συστήματα ασφαλείας θα αποτρέπουν κάθε απόπειρα κατάχρησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 ανακοίνωσε ότι προχώρησε στον αποκλεισμό λογαριασμών που χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία της με τρόπους οι οποίοι ενδεχομένως διευκόλυναν την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος αφορά τους λεγόμενους AI agents, τα συστήματα που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες με σημαντικό βαθμό αυτονομίας.

Τέτοιες εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές συναλλαγές ή εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Η Anthropic αναφέρεται, μάλιστα, σε περιστατικό του 2025, όταν εντόπισε ομάδα χάκερ που, σύμφωνα με την ίδια, υποστηριζόταν από το κινεζικό κράτος και επιχείρησε να αξιοποιήσει εργαλείο προγραμματισμού της εταιρείας για επιθέσεις σε περίπου 30 στόχους διεθνώς.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη ενεργεί χωρίς ανθρώπινη έγκριση

Ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα που αναδεικνύουν τα έγγραφα είναι η πιθανότητα προηγμένα συστήματα να αναπτύσσουν συμπεριφορές που οι δημιουργοί τους δεν έχουν προβλέψει.

Οι αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να εκτελούν εργασίες πολλών σταδίων επί ώρες ή ημέρες, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, τροποποιώντας προγράμματα και διαχειριζόμενοι δεδομένα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν τέτοιες ενέργειες πραγματοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη ανθρώπινη εξουσιοδότηση, ενδεχομένως προτού υπάρξει δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης.

Η Anthropic αναφέρει ότι τέσσερα μοντέλα της έχουν παρουσιάσει περιστατικά παραβίασης συστημάτων τρίτων. Σε μία περίπτωση, μοντέλο απέκτησε δικαιώματα διαχειριστή, άλλαξε ρυθμίσεις και απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η παραδοχή ότι η λειτουργία των μοντέλων δεν είναι πάντοτε πλήρως ερμηνεύσιμη, ακόμη και από τους ίδιους τους δημιουργούς τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν παρατηρηθεί συμπεριφορές που επιχειρούν να επηρεάσουν ή να παρακάμψουν διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου.

Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται ακόμη και συμπεριφορές που προσομοιάζουν με εκβιασμό, όταν ένα σύστημα επιχειρεί να επηρεάσει ανθρώπινες αποφάσεις προκειμένου, για παράδειγμα, να αποτρέψει τη διακοπή της λειτουργίας του.

Οι νομικοί κίνδυνοι και η σύγκρουση με το Πεντάγωνο

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί παράλληλα σημαντικά ερωτήματα για τη νομική ευθύνη των εταιρειών.

Η Anthropic επισημαίνει ότι περιστατικά αυτοτραυματισμού ή βίας που συνδέονται με τη χρήση εφαρμογών AI μπορούν να προκαλέσουν δικαστικές προσφυγές, ποινικές έρευνες και σοβαρή πλήξη της εταιρικής φήμης.

Στα έγγραφα γίνεται αναφορά στις έρευνες που έχουν ανακοινώσει οι εισαγγελικές αρχές της Καλιφόρνιας και τουλάχιστον 15 ακόμη αμερικανικών πολιτειών σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στην OpenAI. Η Anthropic εκφράζει επίσης επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να καλύψουν τις οικονομικές συνέπειες ενός ιδιαίτερα σοβαρού περιστατικού.

Στο πολιτικό πεδίο, ξεχωρίζει η αντιπαράθεση με το αμερικανικό Πεντάγωνο, το οποίο χαρακτήρισε την εταιρεία κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας της για μαζική εγχώρια παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι προσωρινοί εξαγωγικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στα νεότερα μοντέλα της, καθώς και οι δημόσιες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση της απέναντι στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μάχη για τα κέντρα δεδομένων και τα 2 τρισ. δολάρια

Πέρα από την ασφάλεια, σημαντική πρόκληση αποτελεί η εξασφάλιση της τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη του Claude. Η τεράστια ζήτηση για επεξεργαστές, εξοπλισμό και υπολογιστική ισχύ δημιουργεί πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ το κόστος κατασκευής και λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων αυξάνεται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Gartner, οι παγκόσμιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να πλησιάσουν τα 2 τρισ. δολάρια το 2027.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις, τροφοδοτώντας τη συζήτηση περί πιθανής επενδυτικής φούσκας.

Στις ΗΠΑ, επιπλέον εμπόδιο αποτελούν οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών απέναντι στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, κυρίως λόγω περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με την Data Center Watch, 45 έργα συνολικής αξίας 68 δισ. δολαρίων μπλοκαρίστηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η Anthropic εξετάζει έτσι την ανάπτυξη περισσότερων υποδομών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα της χρηματιστηριακής εισόδου

Η πιθανή είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο ενισχύει την πίεση για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σταθερή κερδοφορία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δυνητική αποτίμησή της θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 2 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες των επενδυτών.

Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η εξάρτησή της από περιορισμένο αριθμό προϊόντων και σημαντικών πελατών δημιουργεί πρόσθετους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Εξίσου κρίσιμη θεωρεί τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους επέλεξαν την Anthropic λόγω της έμφασης που δίνει στην υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ενδεχόμενη απομάκρυνση από αυτές τις αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις, αποχωρήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και απώλεια αξιοπιστίας.

Το σημαντικότερο ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο εάν η Anthropic θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις χρηματιστηριακές προσδοκίες, αλλά εάν θα μπορέσει να συνδυάσει την εμπορική ανάπτυξη με τον αποτελεσματικό έλεγχο μιας τεχνολογίας που εξελίσσεται ταχύτερα από τους μηχανισμούς εποπτείας της.