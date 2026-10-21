Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με το βλέμμα στον καιρό, το κόστος μετακίνησης αλλά και τις προσφορές της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες ετοιμάζουν τις πρώτες μεγάλες φθινοπωρινές αποδράσεις για την 28η Οκτωβρίου, με τη ζήτηση, όπως διαπιστώνουν οι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα, να κρίνεται ικανοποιητική και να βαίνει αυξανόμενη, κατά τις εκτιμήσεις, τις αμέσως επόμενες ημέρες με περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

«Παρά την οικονομική πίεση και τα ακριβότερα έξοδα μετακίνησης, τα ταξίδια παραμένουν προτεραιότητα. Οι κρατήσεις στο παρά… πέντε, που ούτως ή άλλως ταιριάζουν στη νοοτροπία του Έλληνα, τείνουν να παγιωθούν ως τάση, όπως φάνηκε και από τη θερινή σεζόν, ειδικά όταν τα οικονομικά είναι πιο πιεσμένα και οι ταξιδιώτες θέλουν να πετύχουν ιδανικές συνθήκες σε σχέση με τον καιρό ή ακόμη και τις τιμές», δηλώνουν οι τουριστικοί φορείς.

Oι ορεινοί και ηπειρωτικοί προορισμοί συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τις πληρότητες σε ορισμένες περιοχές -και παρά το γεγονός ότι η αργία πέφτει στο μέσον της εβδομάδας- να ξεπερνούν ήδη το 70%- 75%. Ωστόσο, στη «μάχη» της πρώτης φθινοπωρινής αργίας παραμένουν και οι εποχικοί νησιωτικοί προορισμοί που ετοιμάζονται να κλείσουν σε λίγες ημέρες την αυλαία της θερινής σεζόν: Χαρακτηριστικές μάλιστα είναι οι διαφημίσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες για γενναίες εκπτώσεις στα ναύλα για τη μετακίνηση σε νησιά, παρακινώντας το ταξιδιωτικό κοινό να συνδυάσει εφέτος την αργία της 28ης Οκτωβρίου με δύο ημέρες άδεια για ένα 5ήμερο διακοπών σε προορισμούς του Αιγαίου.

Οι τιμές

Σε επίπεδο τιμών και πέραν των μεμονωμένων ταξιδιών, τα τουριστικά γραφεία προσφέρουν για την 28η Οκτωβρίου πιο προσιτές επιλογές τόσο για ταξίδια εντός όσο και εκτός των τειχών: Τα οικονομικότερα πακέτα για εκδρομές 4 ημέρων οδικώς στην ηπειρωτική Ελλάδα ξεκινούν από τα 250 ευρώ κατ’ άτομο με ημιδιατροφή, ενώ στο εξωτερικό και με δεδομένη την άνοδο των αεροπορικών εισιτηρίων τα ταξίδια κυμαίνονται στα πέριξ των 1.000 ευρώ.

Ενδεικτικά εντός Ελλάδος, στα τουριστικά γραφεία, μία οδική εκδρομή τις ημερομηνίες γύρω από την 28η Οκτωβρίου στο Βόλο και το Πήλιο 4 ημερών με ημιδιατροφή και διαμονή σε κατάλυμα 4 αστέρων ξεκινά από τα 270 ευρώ κατ’ άτομο, πλέον του τέλους διαμονής ανά δωμάτιο. Σε Γιάννενα και Ζαγοροχώρια, ένα αντίστοιχο «πακέτο» οδικής εκδρομής με ημιδιατροφή και διαμονή 5 αστέρων κυμαίνεται στα 385 ευρώ (πλέον του φόρου διαμονής και σε αυτή την περίπτωση). Στις πιο προσιτές επιλογές, από 250 κατ’ άτομο είναι μία 4ήμερη οδική εκδρομή σε Καλαμπάκα- Τρίκαλα και λίμνη Πλαστήρα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με ημιδιατροφή.

Στο εξωτερικό, οι τιμές ανεβαίνουν ειδικά όταν πρόκειται για ταξίδια με αεροπλάνο: Από τις πιο οικονομικές επιλογές, στα 1.040 ευρώ, είναι το «πακέτο» για Αλσατία και Μέλανα Δρυμό για 5 ημέρες με 4αστερη διαμονή και πρωινό συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών- οδικών μετακινήσεων και των ξεναγήσεων. Αντίστοιχα κοντά στα 995 ευρώ- με προσφορά της τελευταίας στιγμής- είναι το 4ήμερο ταξίδι σε Βρυξέλλες και Μεσαιωνική Μπρύζ με αναχώρηση στις 26/10 και διαμονή σε 4άστερων ξενοδοχείο με πρωινό. Για ταξίδι 5 ημερών στο Μαρόκο με αναχώρηση στις 26 Οκτωβρίου, 5άστερη διαμονή και πρωινό με δείπνο η τιμή κατ’ άτομο είναι από 1425 ευρώ.

Τι λένε οι ξενοδόχοι

Το γεγονός ότι η αργία πέφτει στον μέσον της εβδομάδας για κάποιους μεταφράζεται σε μίνι διακοπές μέσα στο φθινόπωρο. Ο κ. Hρακλής Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας διαπιστώνει ότι «υπάρχει πράγματι κινητικότητα εν όψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου- ειδικά στους ηπειρωτικούς προορισμούς και κατά ελάσσονα βαθμό στους νησιωτικούς που σταδιακά θα κλείνουν τώρα τη σεζόν. Συνήθως όμως, περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες να κλείσουν ακόμη περισσότερες κρατήσεις γιατί η ελληνική αγορά πάντα αποφασίζει την τελευταία στιγμή, αναλόγως και του καιρού. Mε τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουμε μία καλή πρόβλεψη για την 28η Οκτωβρίου, με διαφοροποιήσεις στους κατά τόπους προορισμούς, αφού έχουμε ουσιαστικά μπροστά ένα τετραήμερο- πενθήμερο εφόσον η κίνηση ξεκινά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν κάποιοι ηπειρωτικοί προορισμοί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Ήπειρο όπου οι πληρότητες είναι άνω του 70%- 75%, ενώ στα νησιά η κίνηση από τους Ελληνες είναι πιο συγκρατημένη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Σοφία Φλέγκα, μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΞ και πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας: «Εφέτος η αργία της 28ης Οκτωβρίου έχει κρατήσεις από 1 έώς 4 διανυκτερεύσεις ακριβώς επειδή πέφτει στο μέσον της εβδομάδας. Η κίνηση είναι μεγαλύτερη από τους Θεσσαλονικείς που έχουν τη δυνατότητα για αποδράσεις μεγαλύτερης διάρκειας εφέτος ξεκινώντας από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 24- 25 Οκτωβρίου». Στο ερώτημα αν υπάρχει θέμα στη μετακίνηση λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, η κ. Φλέγκα επισημαίνει ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η πρόθεση για ταξίδια παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες και η 28η Οκτωβρίου είναι μία αργία «που στη νοοτροπία του Ελληνα μετρά πολύ ως η πρώτη απόδραση, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στους ηπειρωτικούς προορισμούς».

Στη Βόρεια Ελλάδα, η ίδια η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και μάλιστα όχι μόνο ενόψει της επόμενης εβδομάδας: Ούτως ή άλλως, η εφετινή χρονιά διαγράφεται ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών για τον τουρισμό της πόλης, με βάση την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο και τη συνολική επισκεψιμότητα.

«Η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει, υπάρχει ζωντάνια και βλέπουμε ειδικά τα Σαββατοκύριακα ότι η πόλη είναι ούτως ή άλλως γεμάτη με πληρότητες στα ξενοδοχεία που ξεπερνούν το 70%», δηλώνει στο ΝΜ ο κ. Στέφανος Χατζημανώλης γενικός γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης. «Εφέτος η αργία του Αγίου Δημητρίου πέφτει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και δεδομένου ότι μεσολαβεί μόλις μία εργάσιμη ημέρα μέχρι την αργία της 28ης Οκτωβρίου η επόμενη εβδομάδα είναι ιδανική για ταξίδια από τους Θεσσαλονικείς, κάποιοι από τους οποίους θα επιλέξουν και προορισμούς του εξωτερικού. Σε συνέχεια της κίνησης της Ryanair να κλείσει τη βάση της στη συμπρωτεύουσα από τις αρχές Νοεμβρίου– έχοντας ήδη μειώσει σημαντικά τα δρομολόγια της προς προορισμούς του εξωτερικού- τουριστικοί πράκτορες προχώρησαν εγκαίρως εφέτος σε ναύλωση αεροσκαφών δίνοντας τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς για εκδρομές εν όψει της επόμενης εβδομάδας π.χ. προς τη νότια και βόρεια Ιταλία. Από την άλλη, η κίνηση προς κοντινούς προορισμούς, στις γειτονικές βαλκανικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη είναι μέχρι στιγμής πεσμένη εφέτος, λόγω της ανόδου της τιμής της βενζίνης που έχει περιορίσει τις μεμονωμένες αναχωρήσεις. Συνολικά μέχρι στιγμής σε σχέση με πέρυσι, στο κομμάτι του εξερχόμενου τουρισμού για ταξίδια στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι η κίνηση είναι ελαφρώς πεσμένη, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξουν περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής».

Στη Νότια Ελλάδα, η Πελοπόννησος είναι ιδανική επιλογή από την Αθήνα με το Ναύπλιο να προσελκύει τους Αθηναίους ακόμη και για αποδράσεις μιας ημέρας. Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Καραλή, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο μεγάλος ρυθμιστής σε αυτά τα πρώτα ταξίδια του φθινοπώρου είναι ο καιρός, πέραν φυσικά και του οικονομικού ζητήματος. «Πάντως, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και προσβλέπουμε σε αύξηση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Η κίνηση μέχρι στιγμής υπολείπεται σε σύγκριση με πέρυσι όπου είχαμε …υπερ-ζήτηση, πολύ περισσότερο δε αν ληφθεί υπόψη και η επιπλέον παράμετρος ότι λόγω της διεθνούς συγκυρίας, η γενικότερη οικονομική κατάσταση και η τιμή της βενζίνης δε βοηθά στις μετακινήσεις. Πάντως, προς το παρόν ο καιρός φαίνεται να είναι σύμμαχος και υπάρχει η προοπτική των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Επιπλέον, προσπαθούμε η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζουμε να είναι προσαρμοσμένη στα οικονομικά δεδομένα της συγκυρίας και υπάρχουν δίκλινα δωμάτια στα ξενοδοχεία με τιμές από 60 ευρώ και πάνω».