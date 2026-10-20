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Από εντυπωσιακά θέρετρα στο Μπαλί, με τιμές που ξεκινούν από περίπου 260 δολάρια τη βραδιά, μέχρι πολυτελείς βίλες στις Σεϋχέλλες, όπου η διαμονή μπορεί να ξεπεράσει τα 1.990 δολάρια τη βραδιά, τα κορυφαία θέρετρα του κόσμου προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Ιδιωτικές πισίνες, εντυπωσιακή θέα σε βουνά και καταπράσινες ζούγκλες δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες διακοπές.

Το Condé Nast Traveller ανακοίνωσε τα 50 κορυφαία θέρετρα στον κόσμο για το 2026, στο πλαίσιο των βραβείων Readers’ Choice Awards. Η φετινή κατάταξη βασίστηκε στις ψήφους 798.867 αναγνωστών.

Την πρώτη θέση κατέλαβε ένα απομονωμένο θέρετρο στις Σεϋχέλλες, το οποίο διαθέτει 52 βίλες με ιδιωτική πισίνα, κρυμμένες μέσα στην πλούσια τροπική βλάστηση και δίπλα σε κρυστάλλινα νερά, σύμφωνα με το dailymail.com.

Άλλα θέρετρα της λίστας προσφέρουν εξίσου ξεχωριστές εμπειρίες. Οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν σε πολυτελή καταλύματα για σαφάρι με θέα σε ηφαίστεια, να παρατηρήσουν ελέφαντες στο φυσικό τους περιβάλλον σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Κένυα ή να χαλαρώσουν σε μια εντυπωσιακή βίλα χτισμένη στην κορυφή ενός βράχου, με θέα στον Ινδικό Ωκεανό.

Από τροπικούς παραδείσους με εξωτικές παραλίες, μέχρι απέραντα ράντσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούν τα 25 κορυφαία θέρετρα στον κόσμο, καθώς και το κόστος διαμονής σε καθένα από αυτά.

1. Cheval Blanc Seychelles – Σεϋχέλλες

Το Cheval Blanc Seychelles, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή του Μαέ, αναδείχθηκε από το Condé Nast Traveller ως το κορυφαίο θέρετρο στον κόσμο.

Το θέρετρο διαθέτει 52 βίλες με ιδιωτική πισίνα και συνδυάζει την πλούσια τροπική βλάστηση με τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Περιτριγυρισμένο από καταπράσινη ζούγκλα και κρυστάλλινα νερά, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ηρεμία, ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Κόστος διαμονής: Μια βίλα τύπου «Jungle Hill» κοστίζει περίπου 2.080 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, για διαμονή από τις 7 έως τις 14 Νοεμβρίου.

2. Porto Zante Villas & Spa – Ελλάδα

Το πολυτελές Porto Zante Villas & Spa βρίσκεται σε έναν ήσυχο, απομονωμένο κόλπο στη Ζάκυνθο, προσφέροντας στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στην παραλία και ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και χαλάρωση.

Οι βίλες του διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και περιβάλλονται από καταπράσινους κήπους, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη φυσική ομορφιά του ελληνικού νησιού.

Κόστος διαμονής: Μια βίλα τύπου «Deluxe Spa Villa» κοστίζει περίπου 4.450 δολάρια τη βραδιά, για διαμονή από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2027.

3. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve – Μπαλί, Ινδονησία

Σε μια καταπράσινη έκταση περίπου 101 στρεμμάτων στο Μπαλί της Ινδονησίας, το Mandapa, μέλος της ξενοδοχειακής αλυσίδας Ritz-Carlton, συνδυάζει την πολυτέλεια με το εξωτικό φυσικό τοπίο. Διαθέτει συνολικά 60 σουίτες και βίλες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.

Το θέρετρο περιβάλλεται από τροπική βλάστηση και καταπράσινους ορυζώνες, ενώ διαθέτει τέσσερα εστιατόρια και χώρους εστίασης με διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις. Διαθέτει επίσης ένα σπα δίπλα στο ποτάμι, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν μέσα στη φύση.

Κόστος διαμονής: Η διαμονή σε σουίτα Reserve με κρεβάτι king size κοστίζει περίπου 1.350 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου.

4. Vedema, a Luxury Collection Resort – Σαντορίνη, Ελλάδα

Το Vedema βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, μέσα σε έναν αμπελώνα που συνδέεται με ένα ιστορικό οινοποιείο ηλικίας 400 ετών. Το θέρετρο συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αποτυπώνει τον χαρακτήρα και την ομορφιά του νησιού.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 74 σουίτες και βίλες, οι οποίες προσφέρουν όμορφη θέα και μια αίσθηση ηρεμίας, μακριά από την πολυκοσμία.

Κόστος διαμονής: Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 410 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, τον Ιούνιο του 2027.

5. Raffles – Μπαλί, Ινδονησία

Το Raffles είναι το δεύτερο θέρετρο στο Μπαλί που καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης. Διαθέτει 32 πολυτελείς βίλες, καθεμία με ιδιωτική πισίνα υπερχείλισης και ξεχωριστό κήπο, προσφέροντας στους επισκέπτες άνεση και ιδιωτικότητα.

Χτισμένο σε μια πλαγιά με θέα στον Ινδικό Ωκεανό, το θέρετρο προσφέρει πανοραμική θέα στον κόλπο του Τζιμπαράν, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για μια χαλαρωτική διαμονή.

Κόστος διαμονής: Για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1.200 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα σε βίλα ενός υπνοδωματίου με ιδιωτική πισίνα.

6. Virunga Lodge – Ρουχενγκέρι, Ρουάντα

Το Virunga Lodge βρίσκεται σε μια πλαγιά στη Ρουάντα και διαθέτει 12 σουίτες με εντυπωσιακή θέα στα ηφαίστεια Βιρούνγκα, στην κοιλάδα Μουσάνζε και στις λίμνες Μπουλέρα και Ρουχόντο. Το φυσικό τοπίο που το περιβάλλει προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν την άγρια ομορφιά της περιοχής.

Το κατάλυμα αποτελεί ιδανική βάση για όσους επιθυμούν να παρατηρήσουν από κοντά τους απειλούμενους με εξαφάνιση ορεινούς γορίλες, ένα από τα σημαντικότερα είδη άγριας ζωής της περιοχής.

7. The St. Regis Bali Resort – Μπαλί, Ινδονησία

Το St. Regis Bali Resort αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν πολυτελείς διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σε ένα εξωτικό τροπικό περιβάλλον.

Σε μια έκταση περίπου 89 στρεμμάτων, το θέρετρο διαθέτει 81 σουίτες και 43 βίλες με ιδιωτική πισίνα, προσφέροντας στους επισκέπτες πολλές επιλογές διαμονής, με έμφαση στην άνεση και την ιδιωτικότητα.

Κόστος διαμονής: Μια σουίτα St. Regis με θέα στον κήπο κοστίζει περίπου 700 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027.

8. The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa – Μπαλί, Ινδονησία

Το The Laguna είναι ένα πεντάστερο θέρετρο στη Νούσα Ντούα του Μπαλί, σε μια περιοχή γνωστή για τις όμορφες παραλίες της με τη λευκή άμμο και τα καθαρά νερά.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το τροπικό τοπίο και να επιλέξουν ανάμεσα σε 257 δωμάτια και 19 πολυτελείς σουίτες, που προσφέρουν άνεση και χαλάρωση σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Κόστος διαμονής: Η τιμή για ένα δωμάτιο με θέα στον κήπο ξεκινά από περίπου 400 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, για διαμονή από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027.

9. Uxua Casa Hotel & Spa – Τρανκόζο, Βραζιλία

Η Βραζιλία καταλαμβάνει μία θέση στην πρώτη δεκάδα με το Uxua Casa Hotel & Spa, το οποίο βρίσκεται στο Τρανκόζο, με θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το ξενοδοχείο ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες κατοικίες του, γνωστές ως «casas». Οι μισές από αυτές έχουν ιστορία εκατοντάδων ετών και έχουν ανακαινιστεί με ιδιαίτερη φροντίδα από τον σχεδιαστή Γουίλμπερτ Ντας, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Κόστος διαμονής: Η διαμονή για δύο άτομα ξεκινά από περίπου 500 δολάρια τη βραδιά, τον Σεπτέμβριο του 2027.

10. The Ritz-Carlton, Naples – Φλόριντα, ΗΠΑ

Με θέα στον Κόλπο του Μεξικού, το The Ritz-Carlton στη Νάπολη της Φλόριντα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν πολυτελή διαμονή σε ευρύχωρα δωμάτια, με θέα στη θάλασσα και ένα περιβάλλον που προσφέρεται για χαλάρωση.

Το θέρετρο συνδυάζει την υψηλού επιπέδου φιλοξενία με την προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία του, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τις ακτές της Φλόριντα με άνεση και πολυτέλεια.

Κόστος διαμονής: Ένα δωμάτιο με κρεβάτι king size και μερική θέα για δύο άτομα κοστίζει από περίπου 1.080 δολάρια τη βραδιά, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου.

11. Baoase Luxury Resort – Κουρασάο

Το Baoase Luxury Resort βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, στο νησί Κουρασάο, και προσφέρει διαμονή υψηλών προδιαγραφών σε ιδιωτικές βίλες και σουίτες.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε βίλες με ιδιωτική πισίνα και άνετες σουίτες με θέα στο καταπράσινο τοπίο, απολαμβάνοντας παράλληλα υπηρεσίες πέντε αστέρων και ένα περιβάλλον που συνδυάζει την εξωτική ατμόσφαιρα με την πολυτέλεια.

Κόστος διαμονής: Ένα δωμάτιο τύπου «Banyan Tree» για δύο άτομα κοστίζει από περίπου 975 δολάρια τη βραδιά, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027.

12. Cap Juluca, a Belmond Hotel – Ανγκουίλα

Το Cap Juluca βρίσκεται στον κόλπο Maundays, στην Ανγκουίλα της Καραϊβικής, και αποτελεί έναν πολυτελή προορισμό για όσους αναζητούν εξωτικές παραλίες και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 68 δωμάτια και 45 σουίτες, καθώς και τέσσερα εστιατόρια και ένα σπα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών. Παράλληλα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο Clayton J. Lloyd, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών.

Κόστος διαμονής: Οι τιμές για δύο άτομα ξεκινούν από περίπου 2.020 δολάρια τη βραδιά, τον Ιούνιο του 2027.

13. Mohonk Mountain House – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Το Mohonk Mountain House βρίσκεται στην περιοχή Νιου Παλτζ της Νέας Υόρκης και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής μέσα σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο. Συνδυάζει τη χαλάρωση στη φύση με την υψηλού επιπέδου γαστρονομία και τις πολυτελείς παροχές.

Το Condé Nast Traveller ξεχώρισε το θέρετρο για τη μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που προσφέρει στους επισκέπτες, καθώς και για το σπα του, το οποίο αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν στιγμές ξεκούρασης και αναζωογόνησης.

Κόστος διαμονής: Η τιμή για ένα κλασικό δωμάτιο για δύο άτομα ξεκινά από περίπου 1.400 δολάρια τη βραδιά, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου.

14. Sasaab – Καταφύγιο Άγριας Ζωής Σαμπούρου, Κένυα

Στην Κένυα, το Sasaab προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής σε ένα πολυτελές κατάλυμα σαφάρι, μέσα στο φυσικό τοπίο της περιοχής Σαμπούρου. Διαθέτει μόλις 11 ευρύχωρες σκηνές-σουίτες, σχεδιασμένες ώστε να συνδυάζουν την άνεση με την άμεση επαφή με τη φύση.

Κάθε σουίτα διαθέτει ιδιωτική μικρή πισίνα και θέα στο οροπέδιο Λαϊκίπια. Από εκεί, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν κοπάδια ελεφάντων να συγκεντρώνονται στα νερά της περιοχής, απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό θέαμα της άγριας ζωής από το κατάλυμά τους.

15. Silky Oaks Lodge – Αυστραλία

Το βραβευμένο Silky Oaks Lodge βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μόσμαν, μέσα στο τροπικό δάσος της Αυστραλίας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 40 πολυτελή δεντρόσπιτα, κατασκευασμένα από τοπική ξυλεία και σχεδιασμένα με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η αρχιτεκτονική τους εναρμονίζεται με το περιβάλλον, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν τη φύση χωρίς να στερούνται τις ανέσεις ενός πολυτελούς καταλύματος.

Κόστος διαμονής: Οι τιμές για δύο άτομα ξεκινούν από περίπου 1.400 δολάρια τη βραδιά, τον Νοέμβριο του 2026.

16. Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort Spa & Marina – Μέριλαντ, ΗΠΑ

Το Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort Spa & Marina είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 1.385 στρέμματα και προσφέρει πληθώρα επιλογών για χαλάρωση και δραστηριότητες.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται γήπεδο γκολφ, ιδιωτική μαρίνα και σπα, ενώ οι μεγάλοι υπαίθριοι χώροι του προσφέρονται για βόλτες και δραστηριότητες δίπλα στο νερό.

Κόστος διαμονής: Ένα δωμάτιο σε υψηλό όροφο με κρεβάτι king size κοστίζει από περίπου 540 δολάρια τη βραδιά για δύο άτομα, για το διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027. Η τιμή αφορά προνομιακή προσφορά για μέλη.

17. Paws Up Montana – Γκρίνο, Μοντάνα, ΗΠΑ

Το Paws Up Montana βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Μπλάκφουτ, στη Μοντάνα, και προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία διαμονής σε ράντσο, μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν περίπου 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα άγριας φύσης, απολαμβάνοντας παράλληλα σύγχρονες ανέσεις και δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Το θέρετρο συνδυάζει την αίσθηση της απομόνωσης με την πολυτέλεια, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία διακοπών στην αμερικανική ύπαιθρο.

Κόστος διαμονής: Οι τιμές για δύο άτομα ξεκινούν από περίπου 3.134 δολάρια τη βραδιά, τον Νοέμβριο.

18. Chatham Bars Inn – Μασαχουσέτη, ΗΠΑ

Το Chatham Bars Inn είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μασαχουσέτη, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 101 στρέμματα και διαθέτει τη δική του φάρμα, έκτασης περίπου 32 στρεμμάτων.

Η τοποθεσία του δίπλα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με τους μεγάλους εξωτερικούς χώρους και την ιδιωτική φάρμα, προσφέρει στους επισκέπτες ένα ήρεμο περιβάλλον για χαλαρωτικές διακοπές.

Κόστος διαμονής: Οι τιμές για ένα δωμάτιο δύο ατόμων ξεκινούν από περίπου 391 δολάρια τη βραδιά, τον Νοέμβριο.

19. Gorilla Forest Lodge – Ουγκάντα

Το Gorilla Forest Lodge, μέλος της συλλογής καταλυμάτων A&K Sanctuary, βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Αδιαπέραστου Δάσους Μπίντι, στην Ουγκάντα, μια περιοχή γνωστή για τον πληθυσμό των ορεινών γορίλων που φιλοξενεί.

Το κατάλυμα διαθέτει μόλις 10 βίλες με στέγες από φύλλα φοίνικα, οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στο πυκνό τροπικό δάσος. Η τοποθεσία του προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στην άγρια ζωή και να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Αφρικής.

20. Alila Villas Uluwatu – Μπαλί, Ινδονησία

Το Alila Villas Uluwatu είναι ένα ακόμη θέρετρο στο Μπαλί που ξεχωρίζει στη λίστα. Βρίσκεται στην κορυφή ενός βράχου, στη χερσόνησο Μπουκίτ, με εντυπωσιακή θέα στον Ινδικό Ωκεανό.

Κόστος διαμονής: Η διαμονή σε βίλα με ένα υπνοδωμάτιο και ιδιωτική πισίνα, από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027, ξεκινά από περίπου 823 δολάρια τη βραδιά.

21. Montage Big Sky – Μοντάνα, ΗΠΑ

montage.comΣτο Μοντάνα των ΗΠΑ, το Montage Big Sky διαθέτει 139 δωμάτια, σουίτες και κατοικίες, ενώ οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν και ένα ευρύχωρο σπα, έκτασης περίπου 1.022 τετραγωνικών μέτρων.

Κόστος διαμονής: Για δύο άτομα, από τις 22 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, η διαμονή σε δωμάτιο με θέα στο θέρετρο ξεκινά από 738 δολάρια τη βραδιά.

22. The Ritz-Carlton Naples, Tiburón – Φλόριντα, ΗΠΑ

Το Ritz-Carlton Naples, Tiburón, είναι ένα εντυπωσιακό θέρετρο γκολφ στη Νάπολη της Φλόριντα, το οποίο υπόσχεται «ένα καταφύγιο για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν χαλάρωση και να ξεφύγουν από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Κόστος διαμονής: Για δύο άτομα, η τιμή ενός δωματίου με περιορισμένη θέα, από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027, ξεκινά από περίπου 699 δολάρια τη βραδιά.

23. JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa – Φλόριντα, ΗΠΑ

Ιδανικό για τους λάτρεις του αθλητισμού, το JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa διαθέτει δύο γήπεδα γκολφ, καθώς και γήπεδα πικλεμπόλ και πάντελ όπου διοργανώνονται τουρνουά.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία δωματίων και σουιτών, όλα με κομψή διακόσμηση.

Κόστος διαμονής: Για δύο άτομα, η διαμονή από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027 σε δωμάτιο με κρεβάτι king size, θέα στο θέρετρο και μπαλκόνι ξεκινά από περίπου 390 δολάρια τη βραδιά.

24. Appellation Healdsburg – Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Το Appellation Healdsburg άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει ήδη ξεχωρίσει. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την οινοπαραγωγική περιοχή της Σονόμα. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγεται το μπαρ στον τελευταίο όροφο, με θέα στην ευρύτερη εξοχή.

Κόστος διαμονής: Για δύο άτομα, η διαμονή σε δωμάτιο Superior King από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027 ξεκινά από 643,43 δολάρια τη βραδιά.

25. COMO Uma Ubud – Μπαλί, Ινδονησία

Το COMO Uma Ubud ολοκληρώνει τη λίστα με τα 25 κορυφαία θέρετρα, προσφέροντας 46 δωμάτια, σουίτες και βίλες μέσα στην πλούσια τροπική βλάστηση του Μπαλί.

Με θέα στην κοιλάδα Τζαμπουχάν, το πολυτελές θέρετρο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ευεξία, με επίκεντρο το σπα COMO Shambhala Retreat. Παράλληλα, απέχει μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ουμπούντ.

Κόστος διαμονής: Για δύο άτομα, η τιμή ενός δωματίου από τις 12 έως τις 19 Ιουνίου 2027 ξεκινά από περίπου 263 δολάρια τη βραδιά.