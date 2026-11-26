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Τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George υποδέχονται την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα στην καρδιά της Αθήνας. Γαστρονομικές εμπειρίες, μουσικές βραδιές, ξεχωριστές επιλογές δώρων και ειδικά πακέτα διαμονής δίνουν τον τόνο των φετινών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στην είσοδο της «Μεγάλης Κυρίας των Αθηνών», οι επιβλητικοί Καρυοθραύστες καλωσορίζουν τους επισκέπτες, ενώ το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο lobby αναδεικνύει τη λαμπερή ατμόσφαιρα του ιστορικού ξενοδοχείου.

Στα εστιατόρια, στα bars και στους εμβληματικούς χώρους των δύο ξενοδοχείων, οι γιορτές ξεδιπλώνονται μέσα από τα εορταστικά δείπνα με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη, τις μουσικές βραδιές στο Winter Garden, το πρωτοχρονιάτικο brunch στο George The Lobby Bar και το Christmas Afternoon Tea, ενώ ξεχωριστές προτάσεις δώρων και διαμονής ολοκληρώνουν το φετινό πρόγραμμα.

Προτάσεις για ρεβεγιόν

GB ROOF GARDEN ΚΑΙ TUDOR HALL

Την Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το GB Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία και το βραβευμένο με αστέρι Michelin Tudor Hall του King George παρουσιάζουν διαφορετικές προτάσεις για τις σημαντικότερες ημέρες των γιορτών. Με τη φωτισμένη Ακρόπολη και την Αθήνα να απλώνονται στο βάθος, τα δύο εστιατόρια συνδυάζουν τη σύγχρονη γαστρονομία με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα.

Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Αστέριου Κουστούδη, ο Chef de Cuisine Γιάννης Ροκανάς στο GB Roof Garden και ο Chef de Cuisine Νίκος Λειβαδιάς στο Tudor Hall υπογράφουν τα εορταστικά μενού. Επιλεγμένες χειμωνιάτικες πρώτες ύλες, ελληνικές αναφορές και διεθνείς επιρροές διαμορφώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα των ημερών, ενώ τα επιδόρπια του Γάλλου Pastry Chef Germain Decreton απογειώνουν κάθε γεύμα.

Παραμονή Χριστουγέννων

Στο GB Roof Garden, το δείπνο της Παραμονής των Χριστουγέννων συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με την Τίνα Αλεξοπούλου και το συγκρότημά της. Το ειδικά σχεδιασμένο μενού κινείται σε χειμωνιάτικους τόνους, αναδεικνύοντας εκλεκτές πρώτες ύλες και γεύσεις της εποχής.

Στο Tudor Hall, η Μαρία Κοτζαστράτη στο πιάνο και η Ντανιέλα Χατζή στα φωνητικά παρουσιάζουν το The Musical Experience, δίνοντας ξεχωριστό μουσικό χαρακτήρα στη βραδιά. Το εορταστικό μενού αντλεί έμπνευση από τον χειμώνα και συνδυάζει εποχικά υλικά με σύγχρονες τεχνικές.

Χριστούγεννα

Ανήμερα των Χριστουγέννων, το GB Roof Garden υποδέχεται τους επισκέπτες με εορταστικό buffet lunch, μουσική και DJ set.

Στο Tudor Hall, οι ζωντανές μελωδίες του ντουέτου INCANTO by Manos & Maria πλαισιώνουν το εορταστικό set menu, με το γεύμα να κορυφώνεται σε ένα πλούσιο buffet γλυκών από το ζαχαροπλαστείο του ξενοδοχείου.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το GB Roof Garden υποδέχεται τους επισκέπτες με ένα εορταστικό μενού 6 πιάτων, ζωντανή μουσική και DJ set.

Στο Tudor Hall, το James Korilis Trio δίνει τον μουσικό τόνο σε ένα εκλεπτυσμένο set menu.

Η υψηλή γαστρονομία, η μουσική και η πανοραμική θέα στη φωτισμένη Αθήνα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για την αντίστροφη μέτρηση προς το νέο έτος.

Πρωτοχρονιά

Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, το GB Roof Garden παρουσιάζει ένα εορταστικό buffet lunch με μουσική και DJ set, καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά στη χαλαρή και φωτεινή του ατμόσφαιρα.

WINTER GARDEN & ALEXANDER’S BAR

Στο Winter Garden, δύο ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις δίνουν τον τόνο στην Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στις 24 Δεκεμβρίου, η σοπράνο Κάτια Πάσχου και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος παρουσιάζουν από τις 20:00 ένα πρόγραμμα ελληνικής και διεθνούς οπερέτας. Η τιμή εισόδου περιλαμβάνει ένα ποτήρι σαμπάνιας ή ένα ποτό ανά άτομο και συνοδευτικά.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το Winter Garden και το Alexander’s Bar υποδέχονται τους επισκέπτες από τις 21:30 με εορταστική μουσική και DJ set. Η εμπειρία περιλαμβάνει μία φιάλη σαμπάνιας ανά δύο άτομα και συνοδευτικά, σε ένα κομψό σκηνικό για την υποδοχή του νέου έτους.

GEORGE, THE LOBBY BAR

Το George The Lobby Bar του King George ακολουθεί τον ρυθμό της ημέρας, αποτελώντας μια σύγχρονη επιλογή εξόδου στο κέντρο της Αθήνας. Τα Σαββατοκύριακα, το brunch προσφέρει την αφορμή για μια χαλαρή έξοδο, ενώ αργότερα τη σκυτάλη παίρνουν τα cocktails και το κρασί.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία του George έχει η επιλεγμένη συλλογή κρασιών, με πολλές ετικέτες να διατίθενται και σε ποτήρι μέσω ειδικού συστήματος συντήρησης.

Τη συνολική πρόταση του bar διευρύνει το Beyond Alcohol, ένα ολοκληρωμένο bar menu χωρίς αλκοόλ, σχεδιασμένο με την ίδια προσήλωση στην ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την απόλαυση. Απευθύνεται σε όσους επιλέγουν να μην καταναλώσουν αλκοόλ, προσφέροντας μια εξίσου προσεγμένη εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση και τον χαρακτήρα κάθε επιλογής.

Την Πρωτοχρονιά, από τις 12:00 έως τις 16:00, το George, The Lobby Bar καλωσορίζει το νέο έτος με εορταστικό brunch και DJ set. Γιορτινές γεύσεις, μουσική και η σύγχρονη αισθητική του King George διαμορφώνουν μια διαφορετική πρόταση για την πρώτη έξοδο της χρονιάς.

Ανακαλύψτε αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα και τα μενού:

FESTIVE BROCHURE

www.gbroofgarden.gr

www.tudorhall.gr

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ή στο Grandebretagne.xmas@luxurycollection.com

WINTER GARDEN CITY LOUNGE

Το Winter Garden αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τις γιορτές στο κέντρο της Αθήνας.

Η κομψή αισθητική του χώρου, η γιορτινή διακόσμηση και η μουσική δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από το Christmas Afternoon Tea έως τις καθιερωμένες Opera Nights, το Winter Garden παρουσιάζει εμπειρίες που συνδυάζουν τη γαστρονομία και τη μουσική με τη χαρακτηριστική φιλοξενία του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία.

Christmas Afternoon Tea

Η γιορτινή εκδοχή του Afternoon Tea επιστρέφει στο Winter Garden, διατηρώντας το κλασικό τελετουργικό σερβιρίσματος και εμπλουτίζοντάς το με εποχιακές γεύσεις.

Εκλεκτές ποικιλίες τσαγιού συνοδεύονται από αλμυρές και γλυκές δημιουργίες, finger sandwiches, φρεσκοψημένα scones με cranberries και ξύσμα πορτοκαλιού, μαρμελάδες και clotted cream. Γλυκά και κέικ από το ζαχαροπλαστείο του ξενοδοχείου ολοκληρώνουν την εμπειρία, η οποία διατίθεται και με ένα ποτήρι σαμπάνιας.

Στις φετινές επιλογές περιλαμβάνεται επίσης το Mountain Mist, ένα cocktail με βάση το ουίσκι The Macallan και στοιχεία εμπνευσμένα από την αρωματική φιλοσοφία του τσαγιού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ WINTER GARDEN | 12:00 – 20:00

Opera Nights

Οι Opera Nights δίνουν ξεχωριστό μουσικό χαρακτήρα στις Πέμπτες του Winter Garden.

Ζωντανές ερμηνείες από τον κόσμο της όπερας, με τη συνοδεία πιάνου, εντάσσονται φυσικά στην ατμόσφαιρα του ιστορικού χώρου.

Cocktails, ποτά και οι γαστρονομικές δημιουργίες του Executive Chef Αστέριου Κουστούδη και της ομάδας του πλαισιώνουν το πρόγραμμα, προσφέροντας μια διαφορετική επιλογή βραδινής εξόδου τόσο στους φίλους του λυρικού τραγουδιού όσο και σε όσους επιθυμούν να το ανακαλύψουν σε ένα πιο οικείο περιβάλλον.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ WINTER GARDEN | 19.30-22.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

Τ: 2103330748

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 – 00:00

Εορταστικά πακέτα διαμονής

Τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George προσφέρουν ειδικά πακέτα διαμονής για όσους επιθυμούν να περάσουν τις ημέρες των γιορτών στην καρδιά της Αθήνας.

Με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη στολισμένη πόλη και να συνδυάσουν τη διαμονή τους με τις γαστρονομικές και μουσικές εμπειρίες των δύο ξενοδοχείων.

Προτάσεις δώρων

GB CORNER GIFTS & FLAVORS

Το GB Corner Gifts & Flavors παρουσιάζει και φέτος εντυπωσιακές προτάσεις δώρων για τις γιορτές. Ελληνικά και διεθνή brands, fashion items, αξεσουάρ, αντικείμενα για το σπίτι, αρώματα και αυθεντικά προϊόντα GB, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από χριστουγεννιάτικα δώρα, στολίδια και γούρια, συνθέτουν μια εκλεκτική συλλογή αντικειμένων με μοναδικό χαρακτήρα.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή κατέχει η επετειακή σειρά “The Always Grand Collection”, με δημιουργίες των Mary Katrantzou, LALAoUNIS και Zeus+Δione. Αντλώντας έμπνευση από την αρχιτεκτονική και την ιστορία του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, οι τρεις οίκοι έχουν σχεδιάσει fashion items και αξεσουάρ που αποτυπώνουν με σύγχρονη ματιά τη διαχρονική ταυτότητα του ξενοδοχείου.

Τις εορταστικές επιλογές συμπληρώνουν προσεγμένες συνθέσεις δώρων που προσφέρονται μέσα σε εντυπωσιακά Christmas hamper boxes, καθώς και οι φετινές δημιουργίες της ομάδας ζαχαροπλαστικής του ξενοδοχείου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι χριστουγεννιάτικοι κορμοί σε διαφορετικές γεύσεις, τα γιορτινά γλυπτά από σοκολάτα και το signature Christmas Cake, με πλούσιο γλάσο πορτοκαλιού, έντονες νότες εσπεριδοειδών και αρωματικά μπαχαρικά.