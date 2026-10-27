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Καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Mirum Hellas αναλαμβάνει ο Φίλιππος Ανδριόπουλος, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στους τομείς των κατασκευών και της φιλοξενίας

Με σημαντική εμπειρία στους τομείς του real estate development, των κατασκευών και της φιλοξενίας, ο κ. Ανδριόπουλος αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Mirum Hellas και στην επιτυχή υλοποίηση του Elounda Hills. Η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται σύνθετων επενδυτικών και αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και την επίτευξη στρατηγικών στόχων, ενισχύει τη δυναμική της εταιρείας για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της.

Με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού και Construction Management & Economics σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια, καθώς και με μακρά εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη στρατηγική αναπτυξη της εταιρείας και την ολοκλήρωση ενός ιδαίτερα απαιτητικού επενδυτικού σχεδίου του ομίλου στην Ελλάδα.