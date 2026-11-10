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Στην πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση του τουριστικού κλάδου αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts, Γιάννης Ρέτσος, μιλώντας στο Greece Talks 2026, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στη γενικότερη μείωση φόρων και στις επιβαρύνσεις που δέχονται οι τουριστικές επιχειρήσεις. «Μιλάμε για μια κυβέρνηση που από το 2019 που ανέλαβε έχει κόψει δεκάδες φόρους», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω προσωπικά ότι υπάρχει άλλος κλάδος του οποίου οι επιμέρους φορολογίες, κοινώς χαράτσια, έχουν αυξηθεί αυτά τα 7,5-8 χρόνια».

«Περιμέναμε πτώση στον τουρισμό, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις σε αφίξεις και έσοδα»

Στη συνεχή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού από το 2013 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts. Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες. «Οι έχοντες τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τουρισμό εδώ και δύο-τρία χρόνια λέμε ότι ταβανιάσαμε και αρχίζουμε να αναμένουμε πτώση. Παρά ταύτα, βλέπουμε συνεχείς αυξήσεις. Και σε αφίξεις και σε έσοδα», ανέφερε.

«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά»

Στην επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τη φορολογία, αλλά και στις πιέσεις που δέχονται οι τουριστικοί προορισμοί, αναφέρθηκε ακόμη ο κ. Ρέτσος. «Κάθε καινούριος φόρος που μπαίνει, κάθε χαράτσι που προστίθεται, έχει να κάνει με το ελληνικό ξενοδοχείο, παρότι αναφέρεται στον τουρισμό», υποστήριξε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς σήμερα να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα, όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά».

«Ο ελληνικός τουρισμός είναι πλέον ανάμεσα στους 10 ισχυρότερους παγκοσμίως»

Στη δυναμική που έχει αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts, Γιάννης Ρέτσος. «Ο τουρισμός πλέον έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό ως δεδομένο και δεν είναι κακό. Ας δεχτούμε ότι έχουμε ένα κομμάτι υπηρεσιών πάρα πολύ δυνατό, στα 10 ισχυρότερα παγκοσμίως», σημείωσε.

Μήτσης: «Αν το Δημόσιο προσφέρει το ίδιο value for money με τον ιδιωτικό τομέα, θα είμαστε σε καλύτερη θέση»

Στην ανάγκη βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mitsis, Σταύρος Μήτσης στο Greece Talks 2026 τονίζοντας ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού χρειάζονται ένα οργανωμένο πλαίσιο για να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. «Αν το value for money που μας χαρακτηρίζει στον ιδιωτικό τομέα χαρακτήριζε και το Δημόσιο, τότε θα υπήρχε αυτή η αρμονία που θα μας έφερνε σε μια καλύτερη θέση», ανέφερε.

«Τουριστικά είμαστε ανώριμοι σε σχέση με άλλες χώρες, οι αιχμές για τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων»

Στις ελλείψεις της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναφέρθηκε ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mitsis, εκτιμώντας ότι η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς. «Εγώ θα έλεγα ότι τουριστικά είμαστε ανώριμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κατάσταση των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει διάλυση της τουριστικής παιδείας», καθώς, όπως είπε, ορισμένες σχολές έχουν κλείσει, άλλες δεν λειτουργούν και όσες παραμένουν ανοιχτές υπολειτουργούν.

«Η ελληνική φιλοξενία είναι το πιο αυθεντικό στοιχείο που μπορούμε να προσφέρουμε»

Στη σημασία της ελληνικής φιλοξενίας ως στοιχείου που διαφοροποιεί τη χώρα από άλλους τουριστικούς προορισμούς στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mitsis. «Η φιλοξενία των Ελλήνων είναι το πιο αυθεντικό που μπορούμε να δώσουμε και αυτό που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν τη γεύση που παίρνουν αυτοί που μας επισκέπτονται γυρνώντας πίσω στη χώρα τους», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής ταυτότητας.

«Η σύγχρονη ελληνική φιλοξενία πρέπει να αναδεικνύει όσα μας κάνουν μοναδικούς»

Στη σύνδεση της σύγχρονης ξενοδοχειακής ανάπτυξης με την παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας αναφέρθηκε ο κ. Μήτσης. «Στη σημερινή πραγματικότητα, το να φτιάξουμε ένα όμορφο, μεγάλο ξενοδοχείο δεν απέχει καθόλου από το αυθεντικό που είχε η κλασική Ελλάδα πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια», ανέφερε. Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι «να αναδείξουμε αυτό που είναι πραγματικά δικό μας και σίγουρα δεν είναι εισαγόμενο ούτε από την Κίνα ούτε από καμία άλλη χώρα του εξωτερικού».