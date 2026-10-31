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H αυξημένη επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού ενισχύουν περαιτέρω τα μεγέθη της SKYSERV, την ίδια στιγμή που η εταιρεία διεκδικεί εκ νέου την ανάληψη της επίγειας εξυπηρέτησης στα περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece.

Η εταιρεία, με μητρική ΑVIAREPS Ελλάς, που συνδέεται με τον όμιλο του Ιωάννη Γρύλου της αεροπορικής SKY express ενίσχυσε πέρυσι τον κύκλο εργασιών της κατά 4,2% σε σχέση με το 2024 στα 153,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 6,8%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 76,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 52,66 εκατ. ευρώ από τα 48,45 εκατ. ευρώ του 2024. Τα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη δραστηριότητα στον κλάδο υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που παρέχονται εντός αερολιμένων σε αεροπορικές εταιρίες και σε αεροσκάφη που εκτελούν τακτικές ή έκτακτες πτήσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες (με 65 αεροπορικές που εξυπηρετούνται βάσει συμβολαίου, 44 πελάτες cargo κ.ο.κ.), ωστόσο η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην εκμετάλλευση ξενοδοχείων μέσω του ιδιόκτητου ξενοδοχείου 5 αστέρων στην περιοχή Σταλίδα του Ηρακλείου Κρήτης, το I Resort Beach Hotel & Spa.

Ειδικότερα, τα έσοδα επίγειας εξυπηρέτησης εμπορικών και ιδιωτικών πτήσεων και σχετιζόμενων υπηρεσιών ανήλθαν στα 125,29 εκατ. ευρώ, τα έσοδα των εμπορευματικών υπηρειών στα 12,91 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από CIP αίθουσες σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ και στα 7,77 εκατ. ευρώ τα έσοδα από την ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Επισημαίνεται εδώ ότι από το 2022 η SKYSERV δραστηριοποιείται και στον κλάδο επίγειας εξυπηρέτησης και στην αγορά της Κύπρου μέσω της θυγατρικής SKYSERV Cyprus Ltd στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου.

Για την εφετινή χρονιά και παρά την αρχική ανησυχία μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι εκτιμήσεις παραπέμπουν σε περαιτέρω άνοδο της επιβατικής κίνησης ειδικά στα ελληνικά αεροδρόμια με βελτιωμένη, συνακόλουθα, την εικόνα και στο κομμάτι της επίγειας εξυπηρέτησης. «Οι προοπτικές για το 2026 στον κλάδο του τουρισμού και των αερομεταφορών στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα παραμένουν συνολικά θετικές, αλλά με αυξημένη αβεβαιότητα και πίεση στο κόστος», αναφέρεται στη σχετική έκθεση της διοίκησης, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Δρόσο. «Σε αυτό συντελούν τα στοιχεία των κρατήσεων, η τάση των τελευταίων ετών για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου πέραν της καλοκαιρινής που επηρεάζεται από την παγκόσμια τάση στον τουρισμό για off-season διακοπές, οι επενδύσεις στις υποδομές των αεροδρομίων».

Σημειώνεται εδώ ότι η SKYSERV Eπίγεια Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών Α.Ε. δραστηριοποιείται σχεδόν στο σύνολο των αεροδρομίων της ελληνικής επικράτειας, ήτοι σε 34 από το σύνολο των 39 πολιτικών αεροδρομίων και το σύνολο των πτήσεων (εμπορικών και ιδιωτικών) που εξυπηρετήθηκαν για το 2025 σε σχέση με το 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 3%, ενώ συγκριτικά με το 2019 οι πτήσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 28,6%. Στην έκθεση της διοικησης και στα σημαντικότερα ορόσημα της περυσινής χρονιάς αναφέρεται ότι μέσα στη χρήση 2025, η εταιρεία προέβη σε ολοσχερή αποπληρωμή των δανείων της, συνολικού ποσού 56,7 εκατ. ευρώ, ενώ το Νοέμβριο του 2025 η Skyserv εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Skyserv Cyprus Ltd. Το σύνολο των υποχρεώσεων πέρυσι διαμορφώθηκαν στα 24,6 εκατ. ευρώ.

Για τις εξελίξεις που έχουν «τρέξει» μέσα στο 2026 είναι καταρχάς η έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του λειτουργικού και συναλλακτικού της κύκλου.

Επιπλέον στις τελευταίες εξελίξεις είναι και η συμμετοχή της στο διαγωνισμό από τον όμιλο της Fraport Greece, διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σύμβασης διάρκειας 7 ετών. Για την τρέχουσα σύμβαση έχει παραταθεί η ισχύς της έως το Φεβρουάριο του 2027.