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Τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο 2026, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.244.126 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.549.439, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,1% στις αφίξεις και 1,0% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 2,6% στις αφίξεις και κατά 1,1% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή στις αφίξεις, αλλά παρατηρήθηκε μείωση κατά 0,2% στις διανυκτερεύσεις.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,9% και 90,3% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε σε 4,5 ημέρες.