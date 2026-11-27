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Τη στρατηγική που ακολούθησε η Βαρκελώνη για να περιορίσει τον υπερτουρισμό και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της παρουσίασε ο Χοσέ Αντόνιο Ντονάιρε Μπενίτο, επίτροπος για τη Διαχείριση του Βιώσιμου Τουρισμού του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, μιλώντας στο συνέδριο Reimagine Tourism in Greece. Όπως εξήγησε, η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με ιδιαίτερα έντονη τουριστική πίεση, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών ήταν εννέα φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της.

«Το 2014 διαπιστώσαμε ότι ο τουρισμός, αντί να προσφέρει στην πόλη, άρχισε να της στερεί περισσότερα. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονταν στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά επηρέαζαν και την ποιότητα της εμπειρίας των ίδιων των επισκεπτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι αρμόδιες αρχές αναγνώρισαν με καθυστέρηση πως η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια, τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα πριν το πρόβλημα γίνει ανεξέλεγκτο.

Οι αποφάσεις, όπως σημείωσε, προέκυψαν μέσα από διαβούλευση με ξενοδόχους, επιχειρηματίες, ενώσεις κατοίκων, εργαζομένους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή στρατηγική.

Περιορισμοί στις τουριστικές κλίνες και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Από το 2017 τέθηκε σε εφαρμογή το Ειδικό Σχέδιο για τη Στέγαση, με στόχο τον έλεγχο τριών βασικών κατηγοριών επισκεπτών: όσων διανυκτερεύουν για μία μόνο νύχτα, των επιβατών κρουαζιέρας και των ημερήσιων επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βαρκελώνη σταμάτησε να επιτρέπει τη δημιουργία νέων τουριστικών κλινών από το 2017, ενώ έχει αποφασιστεί ότι από το 2028 θα απαγορευτεί η λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενίτο, τα ακίνητα που σήμερα αξιοποιούνται για βραχυχρόνια φιλοξενία θα επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ η τουριστική διαμονή θα εξυπηρετείται από ξενοδοχεία.

Αλλαγές εφαρμόστηκαν και στον τομέα της κρουαζιέρας. Οι τερματικοί σταθμοί υποδοχής κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν από επτά σε πέντε, περιορίζοντας κατά 16% τη δυνατότητα της πόλης να δέχεται κρουαζιερόπλοια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους ημερήσιους επισκέπτες, οι οποίοι μετακινούνται στη Βαρκελώνη από κοντινά τουριστικά θέρετρα και επιστρέφουν σε αυτά το ίδιο βράδυ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών θεσπίστηκε φορολογική επιβάρυνση, με τα σχετικά έσοδα να αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την πόλη.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπενίτο, για το 2026 τα έσοδα από τον φόρο εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 200 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή εσόδων του δήμου.

Τα χρήματα αυτά επανεπενδύονται στην πόλη, χρηματοδοτώντας υπηρεσίες καθαριότητας, δημόσιες μεταφορές, κοινωνικές παρεμβάσεις και άλλες υποδομές που εξυπηρετούν πρωτίστως τους μόνιμους κατοίκους.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή επιδιώκει να κατανείμει πιο ισορροπημένα την τουριστική δραστηριότητα, ενισχύοντας περιοχές με περιορισμένη επισκεψιμότητα και αποσυμφορώντας τις συνοικίες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά καταστημάτων με τουριστικά σουβενίρ μέσω των φορολογικών εσόδων, με στόχο τη μετατροπή τους σε επιχειρήσεις που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Στροφή στον συνεδριακό και πολιτιστικό τουρισμό

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της στρατηγικής ήταν ο επαναπροσδιορισμός του τουριστικού μοντέλου της Βαρκελώνης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπενίτο, οι τοπικές αρχές επιδίωξαν να καθορίσουν ποιο είδος τουρισμού θέλουν να προσελκύουν, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον επαγγελματικό τουρισμό, μέσα από συνέδρια και εκθέσεις, αλλά και στον πολιτιστικό τουρισμό, με επίκεντρο τα μουσεία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα κάθε πόλης πρέπει να αποτελεί η διατήρηση της ταυτότητάς της και η εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν πρώτα τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στα 10.000 διαμερίσματα που πρόκειται να αποσυρθούν από την αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, επιτρέποντας την επιστροφή κατοίκων οι οποίοι, όπως σημείωσε, είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις γειτονιές τους εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών κατοικίας.