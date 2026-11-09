Ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), διαδεχόμενος τον Ανδρέα Μανδρίνο, ο οποίος παραμένει στη διοίκηση της Ένωσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου.

Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται σε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, έπειτα από πρόταση του μέχρι πρότινος προέδρου, Ανδρέα Μανδρίνου, και με την κοινή αποδοχή των εμπλεκόμενων πλευρών.

Πρόκειται για μια προσυμφωνημένη εναλλαγή καθηκόντων, καθώς κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία της Ένωσης είχε υπάρξει κοινή απόφαση για την ανακατανομή των θέσεων στο προεδρείο.

Με τη νέα σύνθεση, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου, ενώ ο Ανδρέας Μανδρίνος συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και στις πρωτοβουλίες της Ένωσης από τη θέση του αντιπροέδρου. Η σύνθεση του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη.

Συνέχεια και σταθερότητα στη διοίκηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη διοικητική αλλαγή αποτυπώνει το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεννόησης μεταξύ των μελών της διοίκησης.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται η πολυετής προσφορά του Ανδρέα Μανδρίνου στην εκπροσώπηση του ξενοδοχειακού κλάδου της Θεσσαλονίκης, όπως και η ουσιαστική συμμετοχή του Κωνσταντίνου Τορνιβούκα στην πορεία και στις δράσεις της Ένωσης.

Η υλοποίηση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά τις τελευταίες εκλογές επιβεβαιώνει, όπως επισημαίνεται, τη διοικητική συνέχεια και τη σταθερότητα της ΕΞΘ, με στόχο τη διατήρηση του πνεύματος συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της.