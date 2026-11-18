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Στην κορυφή των ευρωπαϊκών αγορών ως προς τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων βρέθηκε η Ελλάδα τον Αύγουστο, με τις επιδόσεις του 2026 να επιβεβαιώνουν την ισχυρή δυναμική των νησιωτικών προορισμών, την ώρα που στην Αθήνα, στο τέλος Σεπτεμβρίου, καταγράφεται άνοδος των τιμών παρά την υποχώρηση της πληρότητας.

Η εικόνα στην Ελλάδα αποτυπώνει την ευρύτερη τάση στην ευρωπαϊκή φιλοξενία, όπου η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον περισσότερο στην τιμολογιακή πολιτική των ξενοδόχων και λιγότερο στην αύξηση της ζήτησης, η οποία εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της STR/CoStar που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου Resort & Residential (R&R Forum), η Αθήνα κατέγραψε μέση ημερήσια τιμή δωματίου (ADR) στα 254 ευρώ κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αστικών αγορών.

Την ίδια περίοδο, η πληρότητα των ξενοδοχείων της ελληνικής πρωτεύουσας διαμορφώθηκε στο 70%, καταγράφοντας υποχώρηση 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και αποτυπώνοντας τη διαφοροποίηση μεταξύ της πορείας των τιμών και της ζήτησης.

Η Αθήνα

Η Αθήνα συγκαταλέγεται μάλιστα στις ακριβότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως προς τη μέση ημερήσια τιμή, ξεπερνώντας αγορές όπως το Λονδίνο, όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 223 ευρώ, το Δουβλίνο με 181 ευρώ, η Κοπεγχάγη με 169 ευρώ και το Άμστερνταμ με 164 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία τιμών με την ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται το Μιλάνο, επίσης με 254 ευρώ, και η Ρώμη με 251 ευρώ, ενώ υψηλότερες τιμές καταγράφουν το Παρίσι, με 336 ευρώ, και η Νίκαια, με 298 ευρώ. Ωστόσο, σε επίπεδο πληρότητας, η Αθήνα υπολείπεται αρκετών ευρωπαϊκών προορισμών. Το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο καταγράφουν πληρότητα 85%, η Βαρκελώνη 82%, το Λονδίνο 80% και το Παρίσι 79%, ενώ στη Ρώμη ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στο 72%.

Όπως επισημανθηκε χθες από το βήμα του συνεδρίου, στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές η πληρότητα εμφανίζει πλέον τάσεις σταθεροποίησης, με τις αυξήσεις των τιμών να αποτελούν τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης των ξενοδοχειακών εσόδων.

Στα ακριβότερα της Ευρώπης τα ελληνικά resorts

Ακόμη πιο ισχυρή είναι η εικόνα των ελληνικών ξενοδοχείων – resorts κατά τη θερινή περίοδο, με τη χώρα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών που συγκρίνει η STR ως προς τη μέση ημερήσια τιμή δωματίου.

Με βάση τα στοιχεία του οκταμήνου έως τον Αύγουστο του 2026, η Ελλάδα εμφανίζει μέση τιμή στην κατηγορία των resorts κοντά στα 300 ευρώ, υψηλότερα από την Ελβετία και την Ιταλία, οι οποίες ακολουθούν, ενώ αισθητά χαμηλότερα βρίσκονται αγορές όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Η ισχυρή τιμολογιακή θέση των ελληνικών παραθεριστικών μονάδων συνοδεύεται και από υψηλή πληρότητα κατά τους μήνες αιχμής: Ειδικότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η πληρότητα των resorts στην Ελλάδα κινήθηκε κοντά στο 90%, μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών στην Ευρώπη, με τη Μάλτα να παρουσιάζει αντίστοιχη επίδοση.

Πιο συγκρατημένες οι προκρατήσεις στην Αθήνα

Παρά την ισχυρή πορεία των τιμών, οι πρώτες ενδείξεις για το τελευταίο τρίμηνο του έτους παραπέμπουν σε πιο συγκρατημένη εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της STR για τις κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 26 Οκτωβρίου 2026, η πληρότητα βάσει προκρατήσεων για τις επόμενες 90 ημέρες εμφάνιζε υστέρηση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η ελληνική πρωτεύουσα δεν αποτελεί τη μοναδική αγορά με αρνητικό πρόσημο, καθώς αντίστοιχη εικόνα καταγραφόταν στο Παρίσι και το Βερολίνο, επίσης με υποχώρηση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στη Νίκαια η μείωση έφτανε τις 6 μονάδες και στη Ζυρίχη τις 3.

Αντίθετα, θετικότερη ήταν η εικόνα σε προορισμούς της Ιβηρικής και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με το Βουκουρέστι να εμφανίζει αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ η Πράγα, η Βουδαπέστη και η Βαρσοβία κατέγραφαν άνοδο 2 μονάδων.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά φιλοξενίας διατηρεί την ανθεκτικότητά της, έχοντας ωστόσο εισέλθει σε μια περίοδο πιο ήπιων ρυθμών ανάπτυξης σε σύγκριση με την έντονη ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία.

Σύμφωνα με την STR/CoStar, η αύξηση της ζήτησης, η οποία είχε φτάσει ακόμη και το 25% κατά την περίοδο της ισχυρής ανάκαμψης το 2023, έχει πλέον ομαλοποιηθεί κοντά στο 3%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμέρους αγορές.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της νέας ξενοδοχειακής προσφοράς έχει επιβραδυνθεί, από επίπεδα κοντά στο 2% το 2023 σε περίπου 0,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, αντανακλώντας μια πιο συγκρατημένη στάση απέναντι στις νέες αναπτύξεις.

Η πληρότητα στην ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά διατηρείται σε υγιή επίπεδα, κοντά στο 72%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 189 δολάρια, με αύξηση 4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει σημαντική, με περίπου 120.000 δωμάτια να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης στη Μεσόγειο, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού συνόλου των νέων αναπτύξεων.

Μεταξύ των ώριμων αγορών, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν περισσότερα από 25.000 δωμάτια υπό κατασκευή και σχεδιασμό, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με περίπου 18.000 δωμάτια. Στην Ανατολική Ευρώπη καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας σε αγορές όπως η Γεωργία και η Αρμενία.