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H Alpha Bank, σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 12.10.2026 – 16.10.2026, αγοράστηκαν συνολικά 1.157.429 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext

Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,2187€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4.882.845,72 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 15.758.061 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,70% του συνόλου των μετοχών της.