Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην απόκτηση 1.307.993 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι συνολικού τιμήματος 6.193.280,32 ευρώ και με μέση τιμή κτήσης 4,7349 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας:

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 02.11.2026 – 06.11.2026, αγοράστηκαν συνολικά 1.307.993 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,7349€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 6.193.280,32 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 19.391.065 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,86% του συνόλου των μετοχών της.