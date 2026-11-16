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Στην απόκτηση 3.069.215 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank την προηγούμενη εβδομάδα, με μέση τιμή κτήσης 4,7446 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 14.562.061,63 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 09.11.2026 – 13.11.2026, αγοράστηκαν συνολικά 3.069.215 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,7446€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 14.562.061,63 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 22.460.280 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,00% του συνόλου των μετοχών της.