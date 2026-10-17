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Περπατώντας στην οδό Πανεπιστημίου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το νέο λογότυπο της Alpha Bank δίνει μια ενδιαφέρουσα αφορμή για μια αναδρομή στην ιστορία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τραπεζικά σύμβολα στην Ελλάδα. Πίσω από τη σύγχρονη, λιτή σχεδιαστική του μορφή βρίσκεται ένα σύμβολο εμπνευσμένο από τον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας, ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα με ιστορία περίπου 2.600 ετών, που συνδέθηκε με την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών στον μεσογειακό κόσμο.

Η ιστορία του συγκεκριμένου συμβόλου στη σύγχρονη τραπεζική πραγματικότητα ξεκινά το 1972, όταν η τότε Τράπεζα Πίστεως επέλεξε να χρησιμοποιήσει την παράσταση του αρχαίου νομίσματος ως εταιρικό της σήμα. Η διαδρομή, ωστόσο, της ίδιας της Alpha Bank πηγαίνει ακόμη πιο πίσω, στο 1879 και στην Καλαμάτα.

Η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της τράπεζας το 2026 συμπίπτει με έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της παρουσίας της στο κέντρο της Αθήνας.

Στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κοραή και Πεσμαζόγλου αναπτύσσεται το Alpha Bank Campus, ένα σύνολο ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων που συνδέει διαφορετικές περιόδους της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής με τις ανάγκες της σημερινής τραπεζικής δραστηριότητας. Το νέο λογότυπο και το Campus αποτελούν έτσι δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας μετάβασης. Της διατήρησης αναγνωρίσιμων στοιχείων του παρελθόντος μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.

Από την Καλαμάτα του 1879 στον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας

Η ιστορία αρχίζει το 1879, με την ίδρυση του Εμπορικού Οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου στην Καλαμάτα. Το 1916, με την ίδρυση της Τράπεζας Ι.Φ. Κωστοπούλου, εμφανίζονται λογότυπο και σήμα σε τραπεζικές εφαρμογές, όπως επιταγές και επιστολόχαρτα. Το 1918 ακολουθεί η επωνυμία Τράπεζα Καλαμών, ενώ το 1924 η τράπεζα μετονομάζεται σε Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, υιοθετώντας νέο έμβλημα με τον Δία, ως σύμβολο κύρους και αξιοπιστίας. Το 1947 υιοθετείται η ονομασία Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, που θα διατηρηθεί για 25 χρόνια, ενώ το μπλε χρώμα εντάσσεται για πρώτη φορά στην εταιρική της ταυτότητα.

Η καθοριστική αλλαγή έρχεται το 1972. Η τότε Τράπεζα Πίστεως επιλέγει, με πρωτοβουλία του Γιάννη Κωστόπουλου, να χρησιμοποιήσει ως εταιρικό της σύμβολο μια παράσταση εμπνευσμένη από τον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας.

Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον. Η Αίγινα υπήρξε από τις πρώτες πόλεις-κράτη του ελλαδικού χώρου που εξέδωσαν δικό τους νόμισμα, ενώ οι αργυροί στατήρες της κυκλοφορούσαν στον μεσογειακό χώρο ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Τα νομίσματα αυτά αποτελούσαν όχι μόνο μέσα συναλλαγής, αλλά και φορείς εμπιστοσύνης μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Ο Γιάννης Κωστόπουλος αναγνώρισε στο αρχαίο νόμισμα ένα σύμβολο ικανό να εκφράσει την τράπεζα και να αποκτήσει διαχρονική αναγνωρισιμότητα. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το σύμβολο διατηρήθηκε στις μεταγενέστερες αλλαγές της εταιρικής ταυτότητας και αποτελεί τη βάση και του νέου λογοτύπου.

Το «Μαζί» που επιστρέφει πενήντα χρόνια μετά

Το 1976, τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση του νέου συμβόλου, η Τράπεζα Πίστεως παρουσιάζει μια διαφημιστική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα το «Μαζί». Η λέξη επιλέγεται για να αναδείξει την ανθρώπινη διάσταση της τραπεζικής σχέσης και να συνδέσει την τράπεζα με την καθημερινότητα των πελατών της. Το «Μαζί» εμφανίζεται στις βιτρίνες των καταστημάτων, στις πόρτες, στα παράθυρα και σε διαφημιστικές καταχωρίσεις της εποχής. Το 1986 ενσωματώνεται στο λογότυπο, ενώ την περίοδο 1988-1994 η τράπεζα αξιοποιεί το σύνθημα «Μαζί για το ’92», συνδέοντας την επικοινωνία της με την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης.

Η εταιρική ταυτότητα αποτυπώνεται και σε άλλες πλευρές της καθημερινής ζωής. Το 1973, ο Γιάννης Τσεκλένης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των επίσημων ενδυμασιών του προσωπικού, ενώ το 1987 ανοίγει στη Στοά Νικολούδη το Café Μαζί, ένας πρωτοποριακός για την εποχή συνδυασμός τραπεζικού χώρου, καφέ και οικονομικής ενημέρωσης.

Το 1994 σηματοδοτεί μια νέα περίοδο, με τη μετονομασία σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Το «Alpha» αποκτά κεντρικό ρόλο στην ονομασία και στο λογότυπο, ενώ το λευκό και το μπλε συνδυάζονται σε μια πιο σύγχρονη εταιρική εικόνα.

Το 2000, με την απορρόφηση της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, υιοθετείται η ονομασία Alpha Bank. Το λογότυπο διατηρείται με περιορισμένες σχεδιαστικές αλλαγές και αποκτά ενιαία παρουσία στα καταστήματα και στις τραπεζικές εφαρμογές.

Το 2026, πενήντα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του «Μαζί», η τράπεζα επαναφέρει τη λέξη αυτή στο επίκεντρο της επικοινωνίας της. Η νέα μορφή του ιστορικού συμβόλου σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Pentagram, διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο branding και design. Ο σχεδιασμός επιστρέφει στο αυθεντικό αρχαίο νόμισμα, διατηρώντας χαρακτηριστικά όπως οι μικρές ατέλειες, η ασυμμετρία και τα ίχνη του χρόνου, αντί να επιδιώκει μια απόλυτα συμμετρική και εξιδανικευμένη απεικόνιση.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στο λογότυπο, αλλά περιλαμβάνει τυπογραφία, χρώμα, εικόνα, εικονίδια, κίνηση και εφαρμογές για τη φυσική και ψηφιακή παρουσία της τράπεζας. Κεντρικό μήνυμα είναι το «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί».

Τη βαθύτερη σημασία της νέας εταιρικής ταυτότητας ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή λογοτύπου, αλλά για την αποτύπωση ενός εξαετούς μετασχηματισμού. Όπως τόνισε, η πραγματική αξία μιας τράπεζας δεν αποδεικνύεται μόνο από την οικονομική της ισχύ, αλλά από το πώς αυτή μεταφράζεται σε πρόοδο για τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με αναβαθμισμένα καταστήματα, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και την παρουσίαση νέων προϊόντων κάθε μήνα. επιδιώκοντας να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Alpha Bank Campus: Η ιστορία της τράπεζας αποτυπώνεται και στα κτίρια της Αθήνας

Η σύνδεση της ιστορίας με τη σύγχρονη ταυτότητα της Alpha Bank δεν περιορίζεται στο νέο λογότυπο. Αποτυπώνεται και στο Alpha Bank Campus, που αναπτύσσεται στην καρδιά του ιστορικού τραπεζικού κέντρου της Αθήνας. Στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κοραή και Πεσμαζόγλου διαμορφώνεται ένας ενιαίος χρηματοοικονομικός κόμβος επτά διασυνδεδεμένων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 50.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος προβλέπεται να στεγάσει περισσότερους από 2.100 εργαζομένους.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το κεντρικό κτίριο της τράπεζας στη Σταδίου 40, έργο του Νίκου Βαλσαμάκη σε συνεργασία με τον Κώστα Μανουηλίδη. Η εκτεταμένη ανακαίνισή του προβλέπει σύγχρονες προδιαγραφές βιωσιμότητας και εργασιακής εμπειρίας, με στόχο πιστοποιήσεις LEED Gold και WELL Gold.

Γύρω από αυτόν τον πυρήνα βρίσκονται κτίρια που αποτυπώνουν διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της Αθήνας και του τραπεζικού συστήματος.

Στην Πεσμαζόγλου 12 βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ιονικής Τράπεζας, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1912 και το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το 1983. Στη συμβολή Πανεπιστημίου 45 και Πεσμαζόγλου, το πενταώροφο κτίριο του Αναστάσιου Μεταξά, που ολοκληρώθηκε το 1927, υπήρξε κεντρικό κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας.

Στη Σταδίου 36 και Κοραή 1, το κτίριο των Sir Basil Spence και Εμμανουήλ Βουρέκα, σε συνεργασία με τον Μαξ Φραγκούλη, αποτελεί δείγμα μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής. Στην Πανεπιστημίου 43 βρίσκεται το Μέγαρο Νικολούδη, με στοιχεία Beaux-Arts, ενώ στη Σταδίου 38 εντάσσεται στο Campus το πρώην κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών.

Το εγχείρημα δεν αφορά μόνο τη συγκέντρωση υπηρεσιών και εργαζομένων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της τράπεζας, προβλέπεται να λειτουργήσει και ως χώρος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τις πολιτιστικές και νομισματικές συλλογές της. Η διάσταση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το νέο λογότυπο: ένα τραπεζικό σύμβολο που αντλεί την έμπνευσή του από αρχαίο νόμισμα συνδέεται με έναν χώρο όπου η νομισματική ιστορία, η αρχιτεκτονική κληρονομιά και η σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα συναντώνται.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του Campus εντάσσεται στην ευρύτερη κινητικότητα αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας, όπου έργα όπως η ανακαίνιση της Στοάς Αρσακείου και η επαναξιοποίηση ιστορικών κτιρίων αλλάζουν σταδιακά την εικόνα της περιοχής. Έτσι, επιστρέφοντας στον περίπατο της Πανεπιστημίου, το νέο λογότυπο της Alpha Bank αποκτά μια ευρύτερη σημασία. Δεν είναι μόνο η νεότερη μορφή ενός ιστορικού τραπεζικού συμβόλου. Είναι ένα στοιχείο μιας διαδρομής που ξεκίνησε στην Καλαμάτα το 1879 και συνεχίζεται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα κτίρια, οι δρόμοι και τα τραπεζικά σύμβολα εξακολουθούν να αφηγούνται διαφορετικά κεφάλαια της ίδιας ιστορίας.