Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή δυναμική εσόδων και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της CrediaBank για το εννεάμηνο του 2026, με την Τράπεζα να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά τόσο στα βασικά έσοδα όσο και στην πιστωτική επέκταση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 158,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 34%, φθάνοντας τα 35,1 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 193,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο, κατά το οποίο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 59,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,2% σε ετήσια βάση και κατά 16,4% σε τριμηνιαία. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,35%, ενισχυμένο κατά 23 μονάδες βάσης σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,3% σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή τους στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα έφθασε το 17,2%, ενισχύοντας σταδιακά τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας.

Η αύξηση των εσόδων πέρασε απευθείας στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 37,4 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 278%. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, καθώς τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56% σε ετήσια βάση και σε νέο ιστορικό υψηλό. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 87,3 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 56%, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν άνοδο 142%, στα 70,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 45,9 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 230%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 63,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56%.

Ελένη Βρεττού: Το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της CrediaBank

Την ισχυρή εικόνα των αποτελεσμάτων υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, επισημαίνοντας ότι το εννεάμηνο του 2026 αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Τράπεζας και αποτυπώνει την πρόοδο τόσο στις τραπεζικές εργασίες όσο και στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Όπως ανέφερε, η Τράπεζα έχει ήδη υπερβεί βασικούς στόχους που είχαν τεθεί για το σύνολο της χρονιάς, ενώ συνεχίζει να υλοποιεί τις στρατηγικές κινήσεις της με συνέπεια και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πιστωτική επέκταση, σημειώνοντας ότι πίσω από την αύξηση των χρηματοδοτήσεων βρίσκονται υγιείς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οι οποίες υλοποιούν επενδύσεις, ενισχύουν την παραγωγή τους και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ιδιώτες που χρηματοδοτούν σημαντικές ανάγκες τους, κυρίως στον τομέα της στέγασης. Η συμβολή της Τράπεζας στην πραγματική οικονομία, όπως τόνισε, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της.

Ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης με ρυθμό πενταπλάσιο της αγοράς

Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 44% σε ετήσια βάση, ενώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο έφθασαν τα 1,46 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 1,543 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 82% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο των 1,3 δισ. ευρώ. Στο τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 701 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 129% σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων, έφθασαν τα 6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 45% σε ετήσια βάση και κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ρυθμός αύξησης είναι πενταπλάσιος εκείνου του τραπεζικού συστήματος, όπου η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στο 8%.

Ισχυρή ήταν η ανάπτυξη των επιχειρηματικών χορηγήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 49%. Ξεχώρισαν οι σύνθετες χρηματοδοτήσεις με αύξηση 67%, τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις με 38%, οι χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 25% και η ναυτιλία με εντυπωσιακή άνοδο 149%. Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει πλέον το 88% των συνολικών χορηγήσεων, με βασικούς τομείς δραστηριότητας την ενέργεια, τις υποδομές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Καταθέσεις 8,8 δισ. ευρώ και ισχυρή ρευστότητα

Ανοδικά κινήθηκαν και οι καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 8,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 32% ή κατά 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο ρυθμός αύξησης ήταν τριπλάσιος από εκείνον του τραπεζικού συστήματος, που διαμορφώθηκε στο 9%.

Η αύξηση προήλθε από όλες τις βασικές κατηγορίες καταθετών, με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων να ενισχύονται κατά 86%, των ιδιωτών κατά 9% και του Δημοσίου κατά 5%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 68,5%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε στο 139%, σημαντικά υψηλότερα από το εποπτικό όριο.

Ποιότητα χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακή ισχύς

Παρά την ταχεία πιστωτική επέκταση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε στο 2,4%, στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο της Τράπεζας και χαμηλότερα από τον μέσο όρο της αγοράς, που διαμορφώθηκε στο 2,6%. Η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 55,3%, ενώ το υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στο 0,46%.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υποχώρησε στο 57,2%, από 65,8% το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με τον μετασχηματισμό και την επέκταση του Ομίλου. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων με βάση τα επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξήθηκε στο 7,4%, από 5,3% πέρυσι.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%, σε pro forma βάση συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Ευρώπη Holdings, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Οι δείκτες αυτοί βρίσκονται υψηλότερα από τον μέσο όρο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.

Οι εξαγορές αλλάζουν το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο

Πέρα από την οργανική ανάπτυξη, η CrediaBank επιταχύνει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω στοχευμένων εξαγορών. Κατά το τρίτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings προσθέτει ασφαλιστικές δραστηριότητες και νέες πηγές εσόδων.

Το επόμενο μεγάλο στρατηγικό βήμα είναι η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική παρουσία της CrediaBank, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Η HSBC Malta έχει καταγράψει προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις λιανικής και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 261 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση στον τομέα wealth management ενισχύθηκαν κατά 8%, ενώ οι νέες χορηγήσεις στεγαστικών και προσωπικών δανείων σημείωσαν διψήφια αύξηση.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ενεργητικό του Ομίλου αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το μέγεθος και τη θέση της CrediaBank στον τραπεζικό χάρτη. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο συνδυασμός οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αποδόσεις υψηλού διψήφιου ποσοστού και σε έσοδα υψηλότερα των 260 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα της επόμενης περιόδου, όπως επισημαίνει η Ελένη Βρεττού, είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των συνεργειών και η μετατροπή των επενδύσεων σε καλύτερες υπηρεσίες και διατηρήσιμη κερδοφορία. Με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου να επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης, η CrediaBank εισέρχεται στην επόμενη φάση με μεγαλύτερο μέγεθος, διευρυμένες δραστηριότητες και σαφώς ενισχυμένη θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά.