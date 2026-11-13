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Η CrediaBank ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από την Euronext Athens της αίτησής της για την εκποίηση μετοχών προερχομένων από κλασματικά υπόλοιπα, πρόκειται να προχωρήσει στην εκποίηση 856 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της.

Οι μετοχές προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «Ευρώπη Holdings Ανώνυμη Εταιρεία» από την Τράπεζα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4309759 ΑΠ/30.10.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, καταχωρηθείσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6289686, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 4309759/30.10.2026.

Οι εν λόγω κοινές ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) της Τράπεζας θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 24/11/2026 – 23/12/2026. Το Μέλος της Euronext Athens που θα διενεργήσει την εκποίηση είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης, η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.