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Την 14η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθούν επίτιμοι διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, o κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, και ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Θα ακολουθήσει η απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη δωρεά 130 εκατ. € προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη δωρεά είναι η υψηλότερη που έχει πραγματοποιηθεί προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα τελευταία 100 χρόνια.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας θα τιμήσει με την παρουσία του την τελετή.

Πρόγραμμα

Προσφώνηση και παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας των τιμωμένων, από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Αναγόρευση των τιμωμένων:

– Ανάγνωση των κειμένων των Ψηφισμάτων, των Αναγορεύσεων και των Διδακτορικών Διπλωμάτων, από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή Γεώργιο Δότση.

– Περιένδυση των τιμωμένων με την τήβεννο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών:

Ανάγνωση των κειμένων των Ψηφισμάτων της Συγκλήτου, απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη στις Τράπεζες και επίδοση τιμητικών μεταλλίων από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Αντιφώνηση των τιμωμένων.