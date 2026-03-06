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Είμαστε η καλύτερη τράπεζα ως προς το service απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημείωσε η διοίκηση της Credia Bank στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της, ενώ θα πραγματοποιήσει παρουσίαση στο Λονδίνο τη Δευτέρα.

Η τράπεζα ενισχύει το χαρτοφυλάκιο δανείων της περισσότερο από τη λοιπή αγορά και αυτό διότι προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ βοηθήθηκε και από την εξαγορά εξυγιασμένων δανείων ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε η κα Ελένη Βρεττού CEO της τράπεζας το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τα ενήμερα δάνεια να αυξάνονται κατά 8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 36% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυναμική πιστωτική επέκταση και τη συνεχή ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία.

Τα κόστη θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο στο πλαίσιο της ανάπτυξής της και το 2026.

Από την πλευρά των εξόδων, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €143,5 εκατ., αυξημένα κατά 46% σε σχέση με το 2024. Ως αποτέλεσμα, τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε €82,5 εκατ., ενώ εξαιρουμένων των NPEs έφτασαν τα €80,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 110%. Τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη (Core PPI) διαμορφώθηκαν σε €62,0 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 126% σε ετήσια βάση.

Σε ότι αφορά τη Μάλτα δέσμευση είναι πως δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στο προσωπικό για το 2029 αλλά μετά θα εξετάσει το ενδεχόμενο εθελουσίας εξόδου.

Η τράπεζα κατέχει μερίδιο αγοράς 11,4% στη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των κερδών της

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €3,4 δισ., ενώ τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη (Recurring PPI) έφτασαν τα €82,5 εκατ. Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων και του αριθμού εργαζομένων για το οικονομικό έτος 2025, με μείωση κατά 23% και 18% αντίστοιχα. Οι καταθέσεις ανέρχονται σε €6,8 δισ., ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Gross NPE ratio) παραμένει κάτω από 3%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την υγιή ποιότητα του χαρτοφυλακίου.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 17,5% (χωρίς DTCs), ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €1,1 δισ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα €168,3 εκατ., ενώ η ολοκλήρωση της ενοποίησης των συστημάτων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 66%, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται περίπου στο 48%.

Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 11,0%, επηρεασμένος από την εμπροσθοβαρή αναγνώριση δαπανών που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και την ενσωμάτωση συστημάτων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα μετασχηματισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της στρατηγικής της θέσης στην αγορά.

Επιτεύχθηκε στρατηγική συνεργασία με την Euronet, ενώ προχώρησε και η σύναψη συμφωνίας με την Pantelakis Securities. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για εξαγορές, με σημαντικότερο έργο την εξαγορά της HSBC Malta. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα πώλησης (put option) τον Αύγουστο του 2025, υπογράφηκε η συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) τον Δεκέμβριο του 2025 και υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος στις εποπτικές αρχές τον Ιανουάριο του 2026.

Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων προήλθε κυρίως από τον τομέα της επιχειρηματικής τραπεζικής. Τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις και λοιπές κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €1,375 δισ., ενώ η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME) διαμορφώθηκε σε €1,175 δισ., παραμένοντας σε σχετικά σταθερά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στη χρηματοδότηση δομημένων συναλλαγών (Structured Finance), η οποία αυξήθηκε κατά 161% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €987 εκατ., καθώς και στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση (Shipping), η οποία διαμορφώθηκε σε €273 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 67%. Συνολικά, τα επιχειρηματικά δάνεια (Wholesale Loans) αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €3,810 δισ.

Αντίστοιχα, θετική ήταν και η εξέλιξη των δανείων λιανικής τραπεζικής. Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση και έφθασαν τα €403 εκατ., ενώ τα καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν σε €59 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 15%. Τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις (SB) διαμορφώθηκαν σε €186 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 35%, ενώ τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών μειώθηκαν ελαφρώς στα €19 εκατ. Συνολικά, τα δάνεια λιανικής τραπεζικής ανήλθαν σε €666 εκατ., αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση και 17% σε τριμηνιαία βάση.

Στον τομέα των καταθέσεων, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €6,757 δισ. το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βασικές καταθέσεις (core deposits) ανήλθαν σε €3,186 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €3,571 δισ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 2%. Συνολικά, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης και της πιστωτικής δραστηριότητας της τράπεζας.

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